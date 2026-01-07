Mesaje şi urări de „La mulţi ani” de Sfântul Ioan Botezătorul 2026

Mesaje cu urări de ”La mulți ani” de Sfântul Ion Botezătorul 2026. Felicitări de Sfântul Ion pentru cei care își sărbătoresc onomastica



Aproape două milioane de români, în majoritate bărbaţi, îşi sărbătoresc onomastica, cu ocazia Sfântului Ioan Botezătorul, fie că poartă numele Ion, Ioan sau derivate ale acestora: Ioana Ionel, Ionică sau Ionuț. Cu această ocazie le puteți transmite un mesaj, prin SMS, cu o urare de ”La mulți ani!”.

– De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Ioane!

– Azi e ziua ta, Ioane, ziua numelui tau, un nume frumos si simplu. Iti dorim numai bine, iubire si sa ai parte de toata fericirea din lume!

– Draga Ioane, sper ca mesajul meu calduros sa ajunga desi afara este un ger de crapa pietrele, iti urez tot binele din lume si tot ce a fost rau sa stergem cu buretele

– Sa-ti dea Domnul sanatate, Judecata inteleapta, Viata lunga pamanteasca, Ce doresti sa se-mplineasca!

– Se spune ca iubitii sunt ca luna, iar fratii ca stelele. Eu am observat ca cerul poate arata bine fara luna, dar niciodata fara stele, adica fara tine. La multi ani!

– Sfantul caruia ii purtati numele sa va ocroteasca in fiecare zi, sa va aduca liniste si pace si sa nu lase ca speranta sa se stinga din sufletul dumneavoastra. La multi ani cu impliniri si momente frumoase in viitor!

– Un cer albastru fara nori, In calea ta sa fie, Sa ai in viata numai flori, Noroc si bucurie.

– Un ocean de sanatate, Un munte de noroc, Un camion cu bani, Si un sincer: La multi ani Ion!

– Ziua numelui sa-ti fie luminoasa si sa se prelungeasca in multe altele aducatoare de bucurii!

– As vrea sa imi fi aproape mereu, cum ai fost si pana acum si sa ma bucur in fiecare zi de puritatea si caldura sufletului tau. La Multi Ani de Sfantului Ion!

– Azi, de ziua numelui, iti urez si eu sa fii iubit(a) si sa ai parte de tot ce iti doresti. La multi ani!

– Ca o lumina calda ai aparut in calea mea, ai intrat in viata mea si mi-ai aratat cum sa fiu un om mai bun, mai bland si mai intelegator, intocmai ca Sfantul Ion, al carei nume il porti. Multumesc ca ma calauzesti si ca ai grija de mine!

– Chiar daca ai nume de Sfant stiu ca diseara o sa ne dai de baut, o sa ne cinstesti si o sa ne primesti cu masa plina. Sper sa ramai mereu un spirit tanar si plin de viata, sa fim mereu impreuna si sa nu uitam niciodata frumoasa prietenie dintre noi.

– Dumnezeu mi-a dat familia, Sfantul Ion al carui nume il porti mi te-a daruit, pentru a ma bucura de o astfel de prietenie. Ma bucur ca ai aparut in viata mea, ca am si voi avea bucuria de a trai si simti o prietenie adevarata! Sa iti fie viata binecuvantare si bucurie intocmai ca numele sfant pe care il porti!

– E o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. La Multi Ani, Ioane!

– Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa va insoteasca pretutindeni. Va doresc o zi de Sf. Ion cat mai frumoasa! La multi ani!

– Iti doresc ca de ziua numelui tau sa ti se implineasca toate dorintele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de raze de soare in viata si iti urez un sincer La Multi Ani!

– Iti doresc sa ai parte de o zi de nume minunata si sa stii ca esti si vei fi mereu iubit/a de toti prietenii tai. Cu drag, …

– Iti urez La multi ani, pentru ca porti acest nume si fie ca Sfantul Ion pe care il reprezinti, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si linistea interioara.

– Iti urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum aripile unui fluture, la fel de fericita precum cantecul privighetoarei si la fel de frumoasa precum o gradina plina cu flori!

– Iubirea tacuta si nemarginita ce mi-o porti, increderea si respectul fata de tine, de mine, de noi, de relatia noastra, ma fac zilnic sa te iubesc tot mai mult. La Multi Ani iubita/ul mea/u!

– La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sanatate si numai bucurii.

– La multi ani, plini de fericire si impliniri! Sa te pupe norocul si sa ai numai zambete si soare in calea ta!

– Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului numai bine.

– Pentru ca esti o persoana atat de buna, de draguta si de loiala, imi doresc ca Sfantul Ion, al carei nume in porti, sa aiba grija de tine, sa iti calauzeasca toti pasii si sa iti lumineze calea in viata.

– Cineva acolo sus te iubeste… cineva aici jos tine tare mult la tine. La multi ani!

– Cu ocazia sarbatorii zilei tale de nume, iti doresc multa sanatate, fericire si tot binele din lume si sa ai parte numai de zile senine si insorite!

– Cu ocazia sarbatoririi numelui primiti un sincer “La multi ani”, multa sanatate multe realizari si tot ce va doriti langa cei dragi!

– Cu ocazia zilei Sfintisorului tau, iti doresc o ora de liniste, o zi senina, o saptamana de bucurii, o luna de impliniri, un an de prosperitate, un veac de sanatate, fericire si iubire. La multi ani!

– De Sfantul Ion, sa se rasfranga asupra ta bunatatea si dragostea ce izvorasc dintr-o inima mare si iubitoare. La multi ani!

– De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani, Ion!

– Draga Ion, ingerii sa-ti calauzeasca pasii si sa-ti lumineze drumul in viata! La multi ani!

– E o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. Este ziua numelui tau! La Multi Ani!

– E ziua ta, Ion, un nume frumos si simplu, la fel de pur ca tine si la fel de gingas. La multi ani!

– Este doar inca o zi, dar este cea mai frumoasa din tot anul, caci este ziua ta! La multi ani, iubitule/iubito!

– Felicitari dragul meu cu ocazia aceastei zile. Iti urez sa fii mereu sanatos, energic si plin de bucurie. La multi ani!

– Intocmai ca Sfantul Ion, al carei nume il porti, invata sa ierti, sa fi mai bun, mai intelept, sa ma ierti cand gresesc si sa ma inveti sa fiu, la randul meu, un om mai bun.

– Iti doresc ca de ziua numelui tau sa ti se implineasca toate dorintele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de raze de soare in viata si iti urez un sincer La Multi Ani!

– Iti doresc sa ai parte de o zi de nume minunata si sa stii ca esti si vei fi mereu iubit/a de toti prietenii tai. Cu drag, …

– Iti multumesc ca imi luminezi viata cu prezenta ta, in fiecare zi! La multi ani, dragul meu Ion!

– Iti urez La multi ani, pentru ca porti acest nume si fie ca Sfantul Ion sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si linistea interioara!

– La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele! Sanatate si numai bucurii!

– La multi ani si Sfantul Ion sa te calauzeasca mereu!

– La multi ani, plini de fericire si de impliniri! Sa te pupe norocul si sa ai numai zambete si soare in calea ta!

– Ma bucur ca existi in viata mea si ma bucur ca Sfantul Ion, al carui numei il porti, mi te-a daruit pentru a ma bucura de prietenia ta sincera si neconditionata.

– Ne gandim cu totii la tine si pentru ca astazi este o zi speciala iti uram un sincer „La multi ani”!

– O prietenie sincera, inseamna intotdeauna o legatura intre oamenii cu aceleasi principii, aceleasi idealuri, aceleasi bucurii, aceleasi lacrimi. O prietenie sincera este o binecuvantare pentru fiecare din noi, iar prietenia mea cu tine, este o prietenie sincera, ca un talisman aducator de noroc.

– Sa-ti dea Domnul sanatate, judecata inteleapta, viata lunga pamanteasca, ce doresti sa se implineasca!

– Sfantul caruia ii porti numele sa te ocroteasca in fiecare zi. La multi ani cu impliniri si momente frumoase in viitor!

– Un cer albastru fara nori, In calea ta sa fie, Sa ai in viata numai flori, Noroc si bucurie! La Multi Ani!

– Fie ca aceasta zi sa-ti deschida poarta unui viitor plin de succese, impliniri si multa iubire! La multi ani!

– Fie ca din aceasta zi Sfantul, in drumul lin al vietii tale sa rasara mereu cate-o raza de soare care sa-ti aduca fericire si bucurie. Multa sanatate! La multi ani!

– Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La multi ani!

– Fie ca Sfantul Ion sa te ocrotesca, sa-ti calauzeasca pasii si sa-ti lumineze calea!

– Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc o zi de Sf. Ion cat mai frumoasa!

– Il sarbatorim pe Sfantul Ion si te sarbatorim pe tine. Imi doresc sa fi mereu asa, bland, bun si dragut cu toti cei din jurul tau. Esti un prieten de nadejde si un adevarat om. Iarta, iubeste si traieste frumos cu cei din jurul tau.

– Imi luminezi intreaga zi cu zambetul tau si imi luminezi viata cu bunatatea si felul tau frumos de a fi. As vrea sa imi fi aproape mereu, cum ai fost si pana acum si sa ma bucur in fiecare zi de puritatea si caldura sufletului tau, rupt parca din dragostea Sfantului Ion.

– Un zambet are puterea de a indrepta totul si de a umple totul de lumina. Sper sa ai parte de cat mai multe zambete in viata…La Multi Ani!

