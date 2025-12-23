Mesaje în Ajunul Crăciunului 2025: Felicitări și urări care pot fi trimis în Ajun de Crăciun

Mesaje în Ajunul Crăciunului 2025 • Mesaje în Ajun de Crăciun. Felicitări și urări scurte care pot fi trimise prin SMS în Ajun de Crăciun

Urări şi mesaje cu Crăciun Fericit şi un An Nou plin de bucurii

Cu colinde de Crăciun, vă doresc un an mai bun şi cu dragostea creştină, să primiti în dar lumină, zurgălăi de flori de gheaţă, mult noroc s-aveti în viaţă. La Multi Ani cu Sănătate!

Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate si iubire Si cu multa fericire!

A mai trecut un an … Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu încredere de tot ce nu ai reuşit… Fii mândru că ai rămas acelaşi suflet cald.

Ho Ho Ho, ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sanatate, La Multi Ani (si la multi bani)!

Urările mele de Crăciun sunt încărcate de bucurie, zăpadă şi un An Nou fericit si din când în când să faci apel la ratiune sau măcar să-i dai un bip.

Mesaje de Crăciun cu Sărbători Fericite

Craciun cat mai luminos, vis de iarna calduros, liniste langa cei dragi, veste buna dinspre magi! Craciun fericit!

Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moşul cu masa bogată şi sufletul curat, dragii mei colegi

Moş Crăciun bate la uşă, scoate mâna din mănuşă şi vă dă din palma lui darurile cerului, lângă brad şi lângă foc să vă umple de noroc!

E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină si căldură alături de cei dragi tie. Dăruieşte din toata inima si deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste si fericire. Lasă-ti sufletul să renască si trăieste fiecare zi ca pe un dar nepretuit.

Lumina Nașterii Lui Iisus se întinde de la o casă la alta, de la o inimă la alta, iar căldura și bucuria Crăciunului ne aduce pe toți mai aproape! Crăciun Fericit și un An Nou plin de satisfacții!

Pe la colțuri unii spun, că există Moș Crăciun. Că i-ați scris și c-o să vină, să v-aducă-n pumni lumină! Lângă brad și lângă foc, să v-aducă mult noroc!

Tata Iubitor, ajută-ne ca de Crăciun să ne reamintim de Nașterea Lui Iisus, și să spunem și altora, cu ajutorul colindelor; să vorbim despre bucuria păstorilor, despre închinarea celor 3 înțelepți; să închidem ușa sentimentelor de ură și să o deschidem pe cea a iubirii.

Cu colinde de Crăciun, vă doresc un an mai bun și cu dragostea creștină, să primiți în dar lumină, zurgălăi de flori de gheață, mult noroc s-aveți în viață. La Mulți Ani cu Sănătate!

Urări în Ajun de Crăciun



Fie ca acest Crăciun să îţi mângâie sufletul, să îţi aducă bucurii şi prosperitate, fericire şi noroc, cadouri sub brad şi oameni dragi aproape!

Să ningă în noaptea de Crăciun cu visuri împlinite! Învaţă să visezi, Crăciunul poate face minuni!

Strălucirea stelei de Crăciun să vă lumineze inimile, iar în sufletele voastre să se oglindească lumina caldă a lumânărilor. Crăciun fericit vă dorește ….

Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald și mirosul de iarna să vă umple inimile de bucurie și sufletele de liniște. Crăciun fericit!

M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu pom de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Vă urez din suflet Crăciun fericit!

E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină şi caldură alături de cei dragi ţie.

Dăruieşte din toată inima şi deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste şi fericire. Lasă-ţi sufletul să renască şi trăieşte fiecare zi ca pe un dar nepreţuit.

Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi în suflet, să vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite!

Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de CRĂCIUN!

Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald şi mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. CRĂCIUN FERICIT!

Bogăţie câtă vreţi,/ Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine/ Să vă fie şi mai bine./ Să vă fie casa, casă, /Cu bucate noi pe masă,/ Moş Crăciun cu sacul plin, /Drumu-n viaţă cât mai lin.

Se zvoneşte că pe seară, cineva o să apară, pe furiş pe la balcon, pe fereastră sau pe horn, vine, vine Moş Crăciun să-ţi vestească un an bun!

Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Moşul să vă aducă cele mai dorite şi neaşteptate cadouri vouă şi celor apropiaţi.

Din lumina Sărbătoririi Naşterii Domnului şi din speranţă ce însoteşte Noul An, gânduri bune şi urări de sănătate, împliniri şi bucurii tuturor!

Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! CRĂCIUN FERICIT!

De Crăciun, s-aveţi brad încărcat, bogat, pahar închinat, vin curat, gând luminos şi împliniri. CRĂCIUN FERICIT!”

Felicitări cu Crăciun Fericit

Moş Crăciun bate la uşă, Scoate mâna din mănuşă, Şi vă dă din palma lui, Darurile cerului. Lângă brad şi lângă foc, Să vă umple de noroc! CRĂCIUN FERICIT!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, îţi doresc o vacanţă plină de linişte, odihnă, pace sufletească şi împlinire. Fie ca de Crăciun să ţi se îndeplinească toate dorinţele, iar anul nou să te surprindă alături de cei pe care îi iubeşti.

Anul care vine să îţi aducă speranţa unui nou început, energia necesară pentru a-ţi împlini toate obiectivele, înţelepciunea de a aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe care ţi le oferă şi pe acel cineva care să te facă să zâmbeşti.

Anul nou să-ţi aducă un strop de fericire, un strop de iubire, un strop de noroc şi, dacă se poate, toate la un loc. La mulţi ani!

Sărbatorile de Crăciun şi de Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi. La mulţi ani!

Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Iar Moşul să vă aducă cele mai dorite şi neaşteptate cadouri, vouă şi celor apropiaţi. La mulţi ani cu sănătate!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI