MESAJE de SFÂNTUL ANDREI 2026. Ce urări, felicitări, mesaje sau SMS-uri, poți trimite celor care își sărbătoresc ziua numelui de Sfântul Andrei

Sfântul Andrei este o sărbătoare importantă pentru sute de mii de români care pe 30 noiembrie își sărbătoresc ziua onomastică. Este o zi în care îi sărbătorim pe toți cei care poartă numele Andrei, Andreea, Andra sau derivatele acestora, dar și o ocazie frumoasă de a transmite gânduri calde celor dragi.

Mai jos am pregătit o selecție de mesaje frumoase, elegante și emoționante mesaje pe care le poți trimite de Sfântul Andrei celor dragi – perfecte pentru SMS, WhatsApp, Facebook sau Instagram.

Mesaje de Sfântul Andrei pentru prieteni

La mulți ani de Sfântul Andrei! Sănătate, bucurii și tot ce îți dorești.

La mulți ani! Să ai o zi minunată, plină de zâmbete și surprize frumoase.

Bucură-te de ziua numelui! La mulți ani cu împliniri și noroc!

Fie ca ziua de azi să-ți aducă liniște și fericire. La mulți ani de Sfântul Andrei!

La mulți ani! Îți doresc să ai parte de tot ce este mai bun în viață.

Să fii sănătos/ă, fericit/ă și mereu înconjurat/ă de oameni dragi. La mulți ani!

La mulți ani, cu o zi plină de emoții frumoase și momente speciale.

Îți trimit cele mai calde urări de bine! La mulți ani de Sfântul Andrei!

Fie ca aceasta să fie o zi de neuitat. La mulți ani și multă veselie!

La mulți ani! Să ai parte de succes, energie bună și împliniri.

Mesaje de Sfântul Andrei pentru colegi și șefi

La mulți ani de Sfântul Andrei! Fie ca ziua să fie una deosebită pentru dumneavoastră.

Cu ocazia zilei Sfântului Andrei, vă transmit cele mai sincere urări de sănătate și prosperitate.

Sincere felicitări și cele mai calde urări de bine.Vă doresc o zi de nume plină de liniște și bucurii. La mulți ani!

Cu deosebit respect, vă urez multă sănătate și împliniri.

Cele mai bune gânduri și urări de bine cu prilejul sărbătorii dumneavoastră.

Vă doresc un an plin de reușite și momente frumoase. La mulți ani!

La mulți ani! Să aveți parte de pace sufletească și bucurii alături de cei dragi.

La mulți ani! Să aveți parte de realizări frumoase și armonie.

La mulți ani! Să vă fie drumul plin de succes și echilibru.

Mesaje de Sfântul Andrei cu un conținut religios sau mai personal

La mulți ani și fie că Sfântul Andrei să te călăuzească mereu!

Îți urez „La mulți ani” pentru că porți acest nume și fie că Sfântul Andrei , pe care îl reprezinți, să-și coboare ochii asupra ta și să îți dăruiască fericirea dorită și liniștea interioară.

Fie că Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la ține cu succes, fericire și prosperitate. La mulți ani, Andrei!

Mesaje frumoase de Sfântul Andrei

„Să ai parte de o zi binecuvântată, plină de lumină și liniște! La mulți ani de Sfântul Andrei!”

„Fie ca Sfântul Andrei să-ți dăruiască sănătate, bucurii și oameni buni aproape. La mulți ani!”

„Astăzi îți doresc doar momente senine și suflet ușor. La mulți ani de ziua numelui tău!”

„Îți trimit o îmbrățișare și un gând bun. Să ai o zi minunată de Sfântul Andrei!”

„Să ți se împlinească toate dorințele și să ai un an plin de împliniri. La mulți ani, Andrei/Andreea!”

Mesaje emoționante pentru familie

„La mulți ani, dragul meu/dragă mea! Să fii sănătos, iubit și ocrotit în fiecare zi. Te prețuim enorm.”

„Îți mulțumesc că faci parte din viața mea. Să ai o zi de Sfântul Andrei la fel de frumoasă ca tine!”

„Pentru cel mai special membru al familiei: să ai parte de fericire, liniște și oameni buni lângă tine. La mulți ani!”

„Fie ca binecuvântarea să-ți lumineze casa și sufletul. La mulți ani, cu drag din partea noastră!”

„Astăzi îți sărbătorim numele și prezența în viețile noastre. Să fii sănătos și fericit!”

Mesaje pentru persoana iubită

„La mulți ani, iubirea mea! Viața e mai frumoasă cu tine în ea.”

„De Sfântul Andrei, îți doresc tot ce e mai bun, iar pe mine să mă ai alături mereu.”

„Să-ți fie inima plină de bucurie, așa cum mi-o umpli tu pe a mea. La mulți ani!”

„Toată dragostea mea pentru tine în această zi specială. La mulți ani, Andrei/Andreea!”

„Tu ești bucuria mea zilnică. Să ai parte de o zi la fel de caldă ca zâmbetul tău.”

Mesaje haioase, perfecte pentru prieteni

„La mulți ani! Astăzi promitem că nu facem glume… ok, poate doar un pic!”

„Să fii sănătos, că noroc ai oricum destul! La mulți ani de Sfântul Andrei!”

„Îți doresc tot ce e mai bun… inclusiv zi liberă și tort! La mulți ani!”

„Fie ca azi să ai mai multă energie decât are cafeaua ta dimineața.”

„Zâmbește! Azi ești vedeta zilei. La mulți ani!”

Mesaje scurte pentru SMS / WhatsApp

„La mulți ani, Andrei/Andreea! Sănătate și multe bucurii!”

„Ziua ta să fie plină de lumină. La mulți ani!”

„Cu drag și cu gânduri bune — la mulți ani!”

„Să ai o zi minunată, exact ca tine!”

„Bucurii, sănătate și oameni buni alături. La mulți ani!”

Mesaje elegante și formale (pentru colegi / business)

„Vă doresc o zi plină de reușite și armonie. La mulți ani de Sfântul Andrei!”

„Să aveți parte de sănătate, echilibru și împliniri profesionale. La mulți ani!”

„Cu ocazia zilei numelui, primiți urările mele de bine și mult succes în toate proiectele.”

„La mulți ani! Să aveți parte de prosperitate și inspirație.”

„Vă transmit cele mai bune gânduri în această zi specială. La mulți ani!”

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