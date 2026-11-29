Nume care se sărbătoresc în 30 noiembrie, de Sfântul Andrei

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Andrei 2026 • Nume derivate din Andrei sărbătorite de Sf Andrei • Semnificația numelui Andrei

În 30 noiembrie îl sărbătorim pe Sfântul Andrei si bineînțeles îi sărbătorim si pe toți aceia care poarta numele Andrei sau nume derivate din acesta. Aproape 720.000 de romani, dintre care 368.523 bărbați si 349.079 femei, își sărbătoresc onomastica de ziua Sfântului Apostol Andrei.

Cine a fost Sfântul Andrei

Sfântul Andrei s-a născut în Betsaida, un oraș situat în apropierea lacului Ghenizaret din Galileea. El avea un frate, pe Simon Petru, devenit și el apostol al lui Iisus.

Înainte de a fi ales apostol al Mântuitorului, Andrei a fost ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul.

A doua zi după botezul lui Iisus în Iordan, Ioan Botezătorul a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29). Astfel, Andrei l-a lăsat pe Ioan și l-a urmat pe Iisus spunându-i fratelui său Petru ”Am găsit pe Mesia!”.

Sfântul Andrei a fost martor la toate faptele săvârșite de Iisus. A plâns la moartea acestuia și și-a întărit credința în Dumnezeu în ziua Învierii Mântuitorului.

Potrivit tradiției creștine, după Înălţarea Domnului la cer şi după Cincizecime, apostolii au tras la sorţi şi au mers în toată lumea, pentru a predica Evanghelia.

Potrivit tradiției, în perioada în care a stat în Dobrogea, Sfântul Andrei a locuit o perioadă într-o peșteră, identificată ulterior de tradiția creștină drept grota de lângă satul Ion Corvin din județul Constanța.

Nume care își sărbătoresc onomastica de Sfântul Andrei

Astfel, 717.602 cetățeni romani poarta numele Sfântului Apostol Andrei.

Din totalul româncelor care își sărbătoresc onomastica, 293.745 poarta numele Andreea, 26.325 pe cel de Andra, iar alte 21.442 femei se numesc Andrea. De asemenea, 7.205 femei au numele Andreia, iar alte 356 – Andruța sau Andrușa.

Majoritatea bărbaților, respectiv 346.959, poarta numele de Andrei. Alți 12.316 se numesc Andras, 4.208 – Andreas, iar 3.237, Endre, potrivit statisticilor MAI.

Pentru a știi care sunt toți sărbătoriții acestei zile, pentru a nu rata pe cineva mai jos sunt câteva nume derivate din numele Andrei, iar pentru cei care vor sa știe semnificația numelui Andrei, aflați ca acesta vine din greaca si înseamnă: bărbăție, curaj.

Iată numele derivate din numele Andrei:

Andreea

Andra

Andrada

Andraș

Andruș

Andruța

Andreas

Andrias

Andries

Adi

Andi

Andu

Andru

Andreiu

Edra

Endre

Deia

Deea

Ce semnificație are numele Andrei

Sfântul Andrei este considerat ocrotitorul românilor. Semnificația numelui Andrei vine din greacă., de la „andros” care înseamnă curaj, eroism, bărbăție, suflet puternic.

Pentru vechii greci, „andros” era esența masculinității, a puterii și totodată a înțelepciunii.

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