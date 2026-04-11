MESAJE de PAŞTE 2026 haioase. Cele mai amuzante și „funny” urări de trimis prietenilor
MESAJE DE PASTE HAIOASE • MESAJE de PASTE 2026 amuzante. SMS-uri haioase de Sfintele Paşti • URARI și FELICITARI de PASTE hazlii
Ai un prieten cu simţul umorului dezvoltat? Dacă da, atunci nu ezita să-i trimiţi un mesaj funny în perioada sărbătorilor pascale. Cu siguranţă îi vei aduce zâmbetul pe buze.
Iată câteva exemple de mesaje amuzante pe care le puteţi trimite celor dragi:
Mesaje de Paște amuzante
Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un MESAJ DE PAŞTE.
Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS va Învia!
Să paştem cât de mulţi, să paştem toţi de-o dată, chiar dacă iarba nu-i legală, măcar e tolerată.
16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou Paşte fericit!
Paşte fericit că iarbă e destulă!
Simte-te bine de Paşte şi înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate.
Un iepuraş tare drăgălaş a ieşit în cale cu viteză mare şi-ţi urează neîncetat să ai Paşte Minunat…şi Hristos a Înviat!
Iepuraşul mustăcios e de Paşte norocos, nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte Fericit!
Eu îţi trimit un coş de ouă, virtual. Tu vino cu cele reale şi cu o sticlă cu vin ca să sărbătorim împreună Sfintele Paşti!
Umblă veste-n tot oraşul, cum că vine iepurasul, Să v-aducă pe-nserat, Paşti bun şi Luminat!
Cioc! Cioc! Astăzi am ieşit din ou special pentru tine, să-ţi urez un Paşte fericit cu râsete şi voie bună.
Mi-am făcut „wishlist-ul” de Paşte… te vreau pe tine în grădină, în casă, în gânduri şi în suflet! Dacaă dai reply, înseamnă că mi-am primit cadoul, aşa că iepuraşul poate să îşi vadă de treabă anul ăsta!
Paşte, mielul fericit, oul şade înroşit, de ruşine s-a scumpit, iar iubitul iepuroi să v-aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc şi spor la toate. Paşte fericit!
Să-ţi fie viaţa pufoasă ca un cozonac, fără griji ca a unui miel, colorată ca un ou de Paşti şi luminoasă şi bucuroasă ca Ziua Învierii. Hristos a Înviat!
Un iepuraş cu boticul alb. A venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Ciocniţi? Hristos a Înviat!
Iepuraşul şi-a pierdut agenda cu adrese … Trăieşte sărbătoarea cu adevărat, iepuraşul va simţi şi va ajunge şi la tine. Există un iepuraş care ne aduce fiecăruia dintre noi sentimentul sacru al Învierii Domnului.
Reteta mea pentru un Paşte Fericit:
Ingrediente necesare: un zâmbet larg şi multe persoane dragi în jur
Mod de preparare:
1. Se amestecă o linguriţă de fericire cu zilele petrecute alături de cei dragi.
2. Se frământa bine şi se lasă compozitţa la dospit timp în care stăm la o vorbă cu prietenii dragi.
3. Se presară bucurie după gust şi se serveşte imediat celor dragi. Paşte Fericit!
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Opinii - Comentarii
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Artemis II s-a întors pe Pământ: Zbor istoric în jurul Lunii despre care NASA spune că este „doar începutul” Capsula...
Mâncarea tradițională de Paște 2026: Produse cu până la 245 de aditivi alimentari, 253,32 grame de zahăr și 52,45 grame...
Știrea Zilei
O fermă pomicolă din Ardeal a „ars” 40.000 de euro într-o noapte pentru a salva florile de cireș din livadă:...
Accident MORTAL pe DN 66: Un vârstnic de 73 de ani DECEDAT după impactul dintre două mașini. Doi adolescenți și...
Curier Județean
Áron Varga, elev al Colegiului Național „Bethlen Gábor” Aiud, PREMIUL III la ediția 2026 a unui concurs național de limbă...
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii care au fost...
Politică Administrație
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
MESAJE de PAŞTE 2026 haioase. Cele mai amuzante și „funny” urări de trimis prietenilor
MESAJE DE PASTE HAIOASE • MESAJE de PASTE 2026 amuzante. SMS-uri haioase de Sfintele Paşti • URARI și FELICITARI de...
Mesaje şi urări de Paşte în limba engleză traduse pe care le poți trimite prietenilor, rudelor și cunoștințelor
Mesaje şi felicitări de Paşte în limba engleză traduse. Urări de Pastele 2026 pe care le poți trimite prietenilor, rudelor...