Mesaj de mulțumire din partea unui părinte către echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: „Toate cadrele medicale s-au comportat exemplar”
Mesaj de mulțumire din partea unui părinte către echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia
Un părinte a transmis un mesaj de mulțumire către echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, exprimându-și recunoștința pentru îngrijirea primită pe durata internării de aproximativ cinci zile, alături de copilul său.
„Pe durata internării de aproximativ 5 zile, am avut onoarea de a fi îngrijiți, eu și copilul meu, de o echipă medicală mult peste așteptările noastre.
Citește și: Mesajul emoționant al unei foste paciente de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pentru medicul care a îngrijit-o: ,,Datorită acestui doctor eu astăzi trăiesc”
Acest mesaj este o mulțumire sinceră adresată echipei din cadrul secției de Pediatrie, pentru profesionalismul și umanitatea de care au dat dovadă. Toate cadrele medicale – de la îngrijitoare până la medici – s-au comportat exemplar, depășindu-se pe sine în îndeplinirea atribuțiilor lor. Un gând special de recunoștință merge către dr. Prodan Doriana Maria, pentru atenția, răbdarea și dedicarea oferite.
Din cauza situației tensionate prin care am trecut, nu am reținut numele tuturor, însă fiecare gest de grijă a contat enorm.
Deși sper să nu mai fim nevoiți să ajungem prea curând la spital, dacă viața va decide altfel, mi-aș dori să întâlnim aceeași echipă minunată, capabilă să te ridice și să îți redea încrederea.
Vă mulțumim din suflet, eu și familia mea. Poate pentru voi aceste lucruri fac parte din rutină, dar pentru noi au însemnat o nouă șansă spre viitor. Aveți grijă de voi și primiți toate gândurile noastre bune.”
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit și i-a predat echipajelor venite în sprijin
FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit și i-a predat echipajelor venite în sprijin Un gest de vigilență și profesionalism din partea unui polițist aflat în timpul liber a dus la identificarea și reținerea celor doi tineri din județul Alba, în vârstă de 19 […]
15 noiembrie – 15 decembrie 2025 | Campania „Faptele Credinței” 2025 în Arhiepiscopia Alba Iuliei: Donații pentru copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități cu dificultăți sociale, în apropierea sărbătorilor de iarnă
15 noiembrie – 15 decembrie 2025 | Campania „Faptele Credinței” 2025 în Arhiepiscopia Alba Iuliei: Donații pentru copiii, vârstnicii și persoanele cu dizabilități cu dificultăți sociale, în apropierea sărbătorilor de iarnă În perioada 15 noiembrie – 15 decembrie 2025, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei organizează și în acest an […]
Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în trafic
Șoferiță, de 20 de ani, din județul Alba, cercetată de polițiștii din Simeria. Ce au descoperit când au oprit-o în trafic Polițiștii din Simeria au oprit în trafic, în seara zilei de 16 noiembrie, o tânără șoferiță din județul Alba. Au descoperit că circula cu autorizația provizorie expirată. Citește și: URS semnalat în Cugir, duminică […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
,,Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok”. Avertismentul ANSVSA
,,Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok”. Avertismentul...
Economistul Radu Georgescu despre riscul de recesiune: „În trimestrul 3, PIB-ul a scăzut cu 0,2% comparat cu trimestrul 2 al anului 2025”
Economistul Radu Georgescu despre riscul de recesiune: „În trimestrul 3, PIB-ul a scăzut cu 0,2% comparat cu trimestrul 2 al...
Știrea Zilei
Turismul în Alba, perspective sumbre pentru 2026: Promovarea blocată în metodele de acum 20 de ani. La Sibiu, peste 1 milion de euro alocați doar pentru promovare online – ,,Noi în ce an trăim?”
Turismul în Alba, perspective sumbre pentru 2026: Promovarea blocată în metodele de acum 20 de ani. La Sibiu, peste 1...
VIDEO | Cum arată Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina 2025: Patinoar, scenă, decorațiuni și multă culoare pregătite pentru albaiulieni
Cum arată Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina 2025: Patinoar, scenă, decorațiuni și multă culoare pregătite pentru albaiulieni Pregătirile...
Curier Județean
Mesaj de mulțumire din partea unui părinte către echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: „Toate cadrele medicale s-au comportat exemplar”
Mesaj de mulțumire din partea unui părinte către echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia Un părinte a...
FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit și i-a predat echipajelor venite în sprijin
FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit...
Politică Administrație
Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba: Licitație la proiectul de peste 5 milioane de lei pentru servicii de proiectare și execuția lucrărilor
Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba: Licitație la proiectul de peste 5 milioane de lei pentru servicii...
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări ...
Opinii Comentarii
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen Anual, în...
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată...