Mesaj de mulțumire din partea unui părinte către echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: „Toate cadrele medicale s-au comportat exemplar”

Mesaj de mulțumire din partea unui părinte către echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia

Un părinte a transmis un mesaj de mulțumire către echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, exprimându-și recunoștința pentru îngrijirea primită pe durata internării de aproximativ cinci zile, alături de copilul său.

„Pe durata internării de aproximativ 5 zile, am avut onoarea de a fi îngrijiți, eu și copilul meu, de o echipă medicală mult peste așteptările noastre.

Acest mesaj este o mulțumire sinceră adresată echipei din cadrul secției de Pediatrie, pentru profesionalismul și umanitatea de care au dat dovadă. Toate cadrele medicale – de la îngrijitoare până la medici – s-au comportat exemplar, depășindu-se pe sine în îndeplinirea atribuțiilor lor. Un gând special de recunoștință merge către dr. Prodan Doriana Maria, pentru atenția, răbdarea și dedicarea oferite.

Din cauza situației tensionate prin care am trecut, nu am reținut numele tuturor, însă fiecare gest de grijă a contat enorm.

Deși sper să nu mai fim nevoiți să ajungem prea curând la spital, dacă viața va decide altfel, mi-aș dori să întâlnim aceeași echipă minunată, capabilă să te ridice și să îți redea încrederea.

Vă mulțumim din suflet, eu și familia mea. Poate pentru voi aceste lucruri fac parte din rutină, dar pentru noi au însemnat o nouă șansă spre viitor. Aveți grijă de voi și primiți toate gândurile noastre bune.”

