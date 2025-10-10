Mesajul emoționant al unei foste paciente de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pentru medicul care a îngrijit-o: ,,Datorită acestui doctor eu astăzi trăiesc”
Mesajul emoționant al unei foste paciente de la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, pentru medicul care a îngrijit-o: Datorită acestui doctor eu astăzi trăiesc.(…) Este un medic nemaipomenit!"
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a împărtășit recent pe pagina sa de socializare bucuria mesajelor de mulțumire primite din partea pacienților și aparținătorilor. Conform instituției, astfel de aprecieri sunt „un adevărat combustibil” pentru cadrele medicale, oferindu-le energie și determinare să continue munca cu aceeași dăruire.
De această dată, un gând cald a venit din partea unei paciente pentru doamna doctor Ioana Ghigolea, medic primar pneumolog. În mesajul său, pacienta a mărturisit: „Nu am cuvinte să-i mulțumesc pentru profesionalismul cu care lucrează. Este un doctor nemaipomenit (…) datorită acestui doctor eu astăzi trăiesc.”
Întreg mesajul poate fi citit în imaginea postată de Spitalul Județean de Urgență Alba, iar gestul pacientei a stârnit emoție și apreciere în rândul comunității:
Către Spitalul Jud. Alba
Domnule Manager
Am fost și sunt o pacientă a doamnei doctor Ghigolea Ioana. Nu am cuvinte să-i mulțumesc pentru profesionalismul cu care lucrează. Este un doctor nemaipomenit. Vreau să vă spun că acum vreo 10 ani am fost internată la secția de Pneumologie la această doamnă, care pe lângă această boală, dumneai mi-a descoperit mai multe boli, unele pe care le-am neglijat să le spun, ca datorită acestui doctor eu astăzi trăiesc și cu toți pacienții se poartă indiferent cine ești, se poartă ca și cum ar fi parte din familie. Dumneaei pentru mine este dumnezeu însăși și de soarta mea s-a interesat. Vă rog frumos în numele meu să îi mulțumiți. Aveți foarte buni medici, dar această doamnă este nemaipomenită.
Vă doresc multă sănătate și putere și mi de mulțumiri.
