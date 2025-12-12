Mesaj de mulțumire din partea unei familii pentru medicii de la Spitalul Județean Alba: ,,Pentru modul exemplar în care fiica noastră fost îngrijită”

Familia unei paciente internate la Secția de Chirurgie a Spitalului Județean de Urgență Alba a transmis o scrisoare publică de mulțumire în care își exprimă recunoștința față de întreaga echipă medicală.

În mesajul trimis, familia pacientei menționează numele mai multor medici, asistente și membri ai personalului auxiliar, evidențiind modul în care profesionalismul, comunicarea și implicarea acestora au contribuit la gestionarea unei situații medicale dificile și complexe.

Mesajul de mulțumire a fost publicat pe o rețea de socializare de Spitalul Județean de Urgență Alba:

,,Dorim să ne exprimăm întreaga noastră recunoștință și profundul respect față de echipa extraordinară a Spitalului Județean de Urgență Alba, Secția Chirurgie, pentru modul exemplar în care fiica noastră, Mara, a fost îngrijită pe toată durata internării sale.

În primul rând, transmitem mulțumiri călduroase domnului dr. Pițu Flaviu, șef de secție, un profesionist desăvârșit, a cărui conduită, implicare și coordonare impecabilă au oferit nu doar siguranță, ci și încredere într-un moment în care emoțiile și temerile ne cuprinseseră pe toți.

Aducem, de asemenea, sincere mulțumiri medicului curant dr. Isbășescu Valeriu, pentru profesionalismul impecabil, atenția la detalii, comunicarea empatică și modul în care a reușit să transforme un proces medical dificil într-o experiență suportabilă, umană și plină de speranță.

Mulțumiri deosebite se îndreaptă către domnii dr. Vieru Radu, dr. Ciulic Sergiu, dr. Mărcuș Bogdan, dr. Martin Ioan și dr. Tuzes Silviu, pentru expertiza lor, pentru calmul și încrederea pe care ni le-au transmis și pentru fiecare gest prin care au arătat că medicina este nu doar o profesie, ci și o vocație profundă.

Suntem recunoscători întregului personal medical al secției — asistenta-șefă (Virginia Brad-un om și un profesionist minunat), asistentele medicale (amintesc câteva nume: Elena, Alina Rozalia, Rodica, Violeta, Simona, Ionela, etc. din păcate nu cunosc numele tuturor), infirmierele (Lăcrămioara, Dana, Adriana, Mari, Elena)— pentru devotament, bunăvoință și disponibilitate.

Dincolo de tratamente și proceduri, prezența dumneavoastră, cu zâmbete, cuvinte de încurajare și grijă reală, a făcut o diferență uriașă în starea de bine a Marei și în confortul nostru ca familie.

Un gând special de apreciere se îndreaptă către asistenta socială Natalia Binder, pentru sprijinul oferit, pentru deschiderea și implicarea dumneaei în gestionarea unor aspecte delicate, pe care le-a rezolvat cu profesionalism, răbdare și empatie.

Această intervenție a schimbat profund viața noastră. Ne-a învățat să prețuim altfel fiecare zi, să fim mai conștienți de fragilitatea și frumusețea vieții. Însă, prin încrederea în Dumnezeu, prin credința că nu suntem niciodată singuri, și mai ales prin puterea și dorința Marei de a învinge boala, știm că vom merge înainte mai puternici, mai uniți și, cu siguranță, mai buni.

Datorită dumneavoastră, în mijlocul unei încercări grele am găsit sprijin, lumină și speranță.

Vă mulțumim tuturor, din suflet, pentru că ați fost alături de noi cu profesionalism, umanitate și dăruire.

Într-o perioadă în care am avut nevoie de certitudine, sprijin și speranță, dumneavoastră ne-ați oferit toate acestea, iar pentru asta vom rămâne mereu profund recunoscători.

Cu respect, admirație și recunoștință, Mara Popescu și Familia”.

