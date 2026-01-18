Mercurul din termometre va coborî până la -16 grade Celsius în Alba Iulia în următoarele 4 nopți. Gerul și temperaturile deosebit de scăzute persistă în județ 

Curier Județean

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Mercurul din termometre va coborî până la -16 grade Celsius în Alba Iulia în următoarele 4 nopți. Asta indică previziunile meteo din acest moment. Gerul va afecta, însă, întreg județul Alba. 

În noaptea de duminică spre luni, la Câmpeni sunt așteptate -18 grade la noapte, la Roșia Montană -17, iar la Domeniul Schiabil Șureanu -13. La Cugir, conform prognozei, vor fi -14 grade, la Sebeș și Aiud -16, iar la Blaj -17 grade Celsius.

Reamintim că, meteorologii ANM au prelungit codul galben de ger și vreme deosebit de rece, valabil și în județul Alba, până pe data de 22 ianuarie 2026.

Fenomenele vizate sunt: vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, intensificări ale vântului, precipitații mixte și polei.

În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării. Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, amplificând senzația de frig, au precizat meteorologii ANM.

