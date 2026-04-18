Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv. Decizie definitivă a Înaltei Curți

Mercenarul Horațiu Potra va rămâne în arest preventiv, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, joi,16 aprilie 2026, contestația depusă împotriva deciziei Curții de Apel București.

Horaţiu Potra, adus joi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sub escorta Poliţiei, rămâne în arest preventiv, în dosarul în care este inculpat pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale, relatează News.ro.

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din data de 7 aprilie 2026, pronunţată de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.14. Obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, este decizia pronunţată în şedinţa din Camera de consiliu a ICCJ joi, 16 aprilie.

În 7 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti constatase legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de Horaţiu Potra, menţinând măsura arestării preventive luată faţă de acesta până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 30 de zile.

În ceea ce priveşte alţi 13 inculpaţi din acelaşi dosar, instanţa supremă a amânat pentru 20 aprilie luarea unei decizii cu privire la măsurile preventive dispuse în cazul acestora.

