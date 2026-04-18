Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv. Decizie definitivă a Înaltei Curți

Mercenarul Horațiu Potra va rămâne în arest preventiv, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, joi,16 aprilie 2026, contestația depusă împotriva deciziei Curții de Apel București.

Horaţiu Potra, adus joi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sub escorta Poliţiei, rămâne în arest preventiv, în dosarul în care este inculpat pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale, relatează News.ro.

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din data de 7 aprilie 2026, pronunţată de Judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.14. Obligă contestatorul inculpat la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă”, este decizia pronunţată în şedinţa din Camera de consiliu a ICCJ joi, 16 aprilie.

În 7 aprilie, Curtea de Apel Bucureşti constatase legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive dispuse faţă de Horaţiu Potra, menţinând măsura arestării preventive luată faţă de acesta până la o nouă verificare, dar nu mai mult de 30 de zile. 

În ceea ce priveşte alţi 13 inculpaţi din acelaşi dosar, instanţa supremă a amânat pentru 20 aprilie luarea unei decizii cu privire la măsurile preventive dispuse în cazul acestora.

Actualitate

FOTO | Avertisment DNSC: Atenție la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspecte

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

18 aprilie 2026

De

Avertisment DNSC: Atenție la mesajele, link-urile și documentele primite din surse necunoscute sau suspecte Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că infractorii online folosesc identitatea vizuală a unor instituții cunoscute pentru a părea credibili și încearcă să intimideze victimele prin acuzații grave și termene scurte de răspuns, cu scopul de a obține date sensibile. Potrivit […]

Citește mai mult

Actualitate

Reorganizare masivă la Ministerul Muncii: Se înființează Casa Națională de Pensii Publice, Ocupare și Plăți și Autoritatea Națională pentru Inspecție și Control în Domeniul Muncii și Securității Sociale. Ce instituții vor fi comasate

Ioana Oprean

Publicat

acum 11 ore

în

17 aprilie 2026

De

Reorganizare masivă la Ministerul Muncii: Se înființează Casa Națională de Pensii Publice, Ocupare și Plăți și Autoritatea Națională pentru Inspecție și Control în Domeniul Muncii și Securității Sociale. Ce instituții vor fi comasate Ministerul Muncii a pus recent în transparență decizională proiectul de lege prin care propune cea mai amplă reorganizare instituțională din ultimii peste […]

Citește mai mult

Actualitate

Ești sunat de „inspectori ANAF”? Închide telefonul! E tentativă de fraudă!

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

17 aprilie 2026

De

Ești sunat de „inspectori ANAF”? Închide telefonul! E tentativă de fraudă! „Reiterăm avertizarea referitoare la continuarea tentativelor de înșelare prin vishing (phishing telefonic), prin care este furată identitatea unor inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și se încearcă obținerea de date personale și bancare”, se arată într-un comunicat […]

Citește mai mult