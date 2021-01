Medicii români, cu doar 100 de lei pentru o oră de vaccinare anti COVID-19, depășiti de cei austrieci

Persoanele care activează în domeniul sanitar austriac vor primi suma de 25 de euro în urma fiecărei doze de vaccin anti-Covid administrate. În plus, acestora li se va mai oferi un bonus de 150 de euro pe oră, în cazul în care vor fi nevoiți să se deplaseze la cămine de bătrâni.

Aceste sporuri au fost convenite între guvern şi asociaţiile medicilor. Finanţarea lor va fi asigurată de sistemul de asistenţă socială, astfel că măsura nu va presupune costuri pentru landurile federale, care trebuie să asigure distribuirea vaccinurilor, scrie agerpres.ro.

Your browser does not support the video tag.

Campania de vaccinare este în Austria în prima etapă, în care se vaccinează personalul sanitar, pacienţii din grupele de risc şi rezidenţii din căminele pentru vârstnici.

Austria se află în prezent într-un al treilea lockdown decretat pentru a limita răspândirea coronavirusului, autorităţile nereuşind încă să frâneze ritmul îmbolnăvirilor. În ultimele şapte zile s-au înregistrat 163 de cazuri la 100.000 de locuitori, în timp ce numărul deceselor de la începutul pandemiei a ajuns la 6.819.

Sursa: agerpres.ro