OFICIAL| Aproape JUMĂTATE din personalul din Învățământ din județul Alba DOREȘTE să se vaccineze împotriva noului coronavirus. Când s-ar putea redeschide școlile

Ministrul Educației a cerut, în data de 5 ianuarie 2021, o situație care să cuprindă tot personalul școlilor, liceelor și inspectoratelor școlare care doresc să se vaccineze împotriva noului coronavirus.

Personalul din județul Alba a fost de asemenea inclus în acest plan, cei doritori urmând să se vaccineze cel mai probabil de săptămâna viitoare.

Astfel, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții IȘJ Alba, un procent de aproximativ 50% din totalul personalului din Învățământ din județul Alba dorește să se imunizeze împotriva virusului COVID-19.

Reamintim că, în contextul unei incertitudini naționale privitoare la data la care elevii și profesorii români se vor întoarce din nou fizic la școală și în condițiile în care guvernul folosește ca principal motiv pentru amânarea deschiderii școlilor situația epidemiologică, medicul militar Valeriu Gheorghiţă, care coordonează campania de vaccinare împotriva COVID-19, a spus că deschiderea școlilor nu este condiționată de vaccinare.

Astfel, deși procentul procentul celor care doresc să se vaccineze este unul ridicat, conform sondajelor oficiale, deschiderea școlilor în format fizic rămâne încă incertă.