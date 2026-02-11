Medicii formați pe bani publici ar putea fi obligați să lucreze câțiva ani în România. Bolojan: ,,Au o obligaţie faţă de ţară”
Medicii formați pe bani publici ar putea fi obligați să lucreze câțiva ani în România. Bolojan: ,,Au o obligaţie faţă de ţară”
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, 10 februarie 2026, că absolvenţii facultăţilor de medicină de stat, care beneficiază în ţara noastră de o pregătire medicală, studii la buget, rezidenţiat plătit de stat, au o obligaţie faţă de ţară şi cel puţin câţiva ani de zile trebuie să lucreze undeva în România.
„Trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urbanul mic”, a declarat premierul Ilie Bolojan.
„În ceea ce priveşte problemele legate de dezechilibre rural, urban, medici şi aşa mai departe, eu voi susţine că, dacă beneficiezi în ţara noastră de o pregătire medicală pe toată durata parcursului, studii făcute la buget, rezidenţiat plătit de statul român, ai o obligaţie faţă de ţara asta şi cel puţin câţiva ani de zile, doi, trei, patru, cinci ani de zile trebuie să lucrezi undeva în România”, a mai adăugat premierul Ilie Bolojan, la întâlnirea cu primarii de comune.
„Hai să punem asta în practică şi atunci cu siguranţă nu vom avea şapte mii de absolvenţi la facultăţilor de medicină din România, vreo patru mii la rezidenţiat şi după nu ştiu câţi ani de zile, cam o mie de angajaţi în sectorul public. Şi ceilalţi, din păcate sunt pierduţi şi suntem pe locurile 1, 2 şi 3 în multe ţări europene ca număr de medici.
Dar, pentru asta trebuie să avem curajul să luăm nişte decizii care uneori nu sună bine şi într-adevăr să distribuim o parte din medicii noştri acolo unde este nevoie, în ruralul mai îndepărtat, în urbanul mic şi aşa mai departe”, a mai explicat Ilie Bolojan.
Declaraţia premierului Ilie Bolojan a stârnit deja controverse. Ideea ca medicii care îşi fac studiile pe locuri bugetate să fie obligaţi să rămână în ţară câţiva ani după terminarea facultăţii este considerată de mulţi specialişti drept greu de pus în practică. Juriştii atrag atenţia că o astfel de măsură ar putea încălca atât legislaţia naţională, cât şi dreptul european privind libera circulaţie a forţei de muncă.
Deşi nu a oferit detalii concrete, Guvernul ar putea lua în calcul o altă variantă. Medicii care aleg să plece în străinătate imediat după studii să fie obligaţi să ramburseze cheltuielile de şcolarizare suportate de statul român. Dacă luăm ca reper taxele plătite de studenţii care nu prind locuri la buget, vorbim de aproximativ 24.000 de euro pentru cei 6 ani de facultate. La această sumă s-ar putea adăuga încă pe atât pentru perioada de rezidenţiat, care este, de asemenea, finanţată din bani publici.
Problema exodului de medici este una reală. Potrivit celor mai recente date, peste 22.000 de doctori scoliţi în România au plecat să profeseze în străinătate.
Rămâne de văzut dacă propunerea premierului va prinde formă legislativă şi, mai ales, dacă va putea fi aplicată fără să fie contestată în instanţă.
