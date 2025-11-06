Medicii din România vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților agresivi verbal și fizic. Alte situații în care pacienților li se poate refuza îngrijirea medicală
Medicii din România vor putea să refuze acordarea de îngrijiri medicale dacă un pacient sau aparținătorii acestuia sunt agresivi verbal sau fizic sau dacă pacientul manifestă o atitudine „ostilă sau ireverențioasă față de medic”. Prevederile apar în noul Cod de Deontologie Medicală, elaborat de Colegiul Medicilor din România, potrivit informațiilor obținute de HotNews.
Codul de Deontologie Medicală urmează să fie publicat în Monitorul Oficial și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026, după ce a fost adoptat de Adunarea Generală Națională a Colegiului Medicilor.
Prevederile lui sunt obligatorii pentru toți medicii care sunt membri ai Colegiului Medicilor, precum și pentru medicii care au dreptul de a presta, temporar sau ocazional, servicii medicale pe teritoriul României.
Medicul trebuie să îi explice pacientului motivele refuzului
Cu excepția situațiilor de urgențe medico-chirurgicale amenințătoare de viață, medicii vor putea refuza să acorde îngrijire medicală pacienților în următoarele situații:
-dacă aceasta este de natură să îi afecteze independența profesională, imaginea sau nu este conformă cu exercitarea profesiei;
-dacă un pacient sau aparținătorii acestuia sunt agresivi verbal și/sau fizic;
-dacă pacientul manifestă o atitudine ostilă și/sau ireverențioasă față de medic;
-dacă i se solicită efectuarea unui act medical neconform cu valorile sale morale pe baza clauzei de conștiință, declarată anual în scris la Colegiul teritorial, recomandând pacientului adresarea către un alt medic.
-dacă pacientul sau reprezentantul său legal solicită efectuarea de acte medicale ilicite sau contrare principiilor etice.
În toate aceste situații, medicul trebuie să îi explice pacientului sau reprezentantului său legal motivele refuzului de a acorda îngrijiri medicale.
Cu excepția situațiilor de urgențe medico-chirurgicale amenințătoare de viață, medicul poate refuza preluarea unui pacient nou „doar în situațiile în care capacitatea sa profesională este depășită, iar acest lucru ar afecta calitatea îngrijirii. Decizia trebuie să fie justificată medical și profesional, nu subiectiv sau arbitrar”, mai prevede noul Cod de Deontologie.
De asemenea, refuzul medicului „trebuie exprimat într-un mod respectuos, fără discriminare și justificat corespunzător”.
În plus, medicul „va sprijini pacientul în identificarea unei alternative rezonabile pentru preluarea în îngrijire”, ori de câte ori acest lucru este posibil, mai prevede Codul de Deontologie.
Noi reguli pentru comunicarea în spațiul public și publicitatea medicală
Noul Cod de Deontologie Medicală aduce și obligația medicilor de a respecta „principiul medicinei bazate pe dovezi științifice, precum și de a promova opinii și mesaje medicale fundamentate pe dovezi științifice, pe adevăr științific verificabil, general acceptate și susținute de comunitatea medicală academică modernă, în conformitate cu legislația în vigoare, în limitele specialității și competențelor medicale deținute”.
Potrivit documentului, „constituie fapte nedeontologice folosirea autorității profesionale a medicului pentru a acredita informații neverificate, pseudoștiințifice ori contrare cunoștințelor medicale actuale, nefundamentate pe dovezi științifice sau pe adevăr științific verificabil, cu potențial de a afecta sănătatea publică”.
Informațiile transmise de medici în spațiul public trebuie să fie „corecte, verificabile și neutre, eliminând promisiunile, comparațiile sau orice formă de publicitate care ar putea afecta demnitatea profesiei”.
În același timp, „sunt clarificate canalele de comunicare acceptate și se stabilesc norme de responsabilitate pentru utilizarea rețelelor sociale, astfel încât imaginea profesiei medicale să fie protejată, iar publicul să primească informații corecte și bazate pe dovezi științifice”, potrivit Colegiului Medicilor.
