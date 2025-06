Medic din Alba, despre rezidenții nemulțumiți de salarii: Nimeni când termină facultatea nu ia 1000 euro și are loc de muncă asigurat cu responsabilitate ZERO, doar să învețe. Și noi am plătit chirie, am mâncat și ne-am „sacrificat” pe bani de 4 ori mai puțini ca voi

Medicul primar în obstetrică-ginecologie Ioan Casian Lăncrăjan, din Alba Iulia, reacționează într-o postarea în mediul online la nemulțumirile exprimate de tot mai mulți rezidenți față de salariul pe care îl încasează lunar.

„Bătaie de joc, suferință, stres, lipsa de somn. Pe lângă toate astea un salariu mizer de 4.700-5.000 lei din care nu poți să-ți permiți nimic într-un centru universitar”, astfel descrie viața un rezident din România.

În acest context, medicul albaiulian explică că rezidenții nu iau în considerare că de fapt beneficiază de școlarizare gratuită, au un loc de muncă asigurat, iar responsabilitatea lor este zero, ei având doar datoria de a învăța.

Doctorul Lăncrăjan face de asemenea o paralelă între venitul unui rezident și cel al unui medic primar care face 70 de operații pe lună și încasează un salar dublu, dar poartă responsabilitatea atâtor vieți în mâinile sale.

”Bine că atunci prin 2009, când un rezident de anul 1 avea 890 lei salar și când a trecut în anul 2 pe 1200 lei, după o lună vine Băsescu și le taie 25% și le face 850 lei era perfect.

Ajungi rezident în anul 5, se face 1700 lei salariul și devi specialist și iei 1265 lei salariu și să faci o gardă de 24 în sistemul ăsta, cu toate neajunsurile lui, cu 110 lei 24 de ore nu e frustrant deloc.

Și acum, rezidenții cu 1000 euro pe lună, se plâng că sunt mici salariile, că sunt obosiți, epuizați și incorect răsplătiți!

Păi să va explic eu cum stă treaba:

1. Nu te obligă nimeni să te faci doctor, iar dacă te obligă fără voia ta, nu practica că ești pericol!

2. Nimeni când termină facultatea (și ia rezidențiatul evident) nu are 1000 euro salariu și loc de muncă asigurat cu responsabilitate ZERO, doar să învețe.

3. Când ai terminat facultatea habar nu ai pe ce planetă ești și trebuie să te bucuri că te ia unul pe lângă el să îți arate și ție, ție cel care te crezi mare doctor că nu știi nimic și defapt școala specialității tale atunci începe.

4. Dacă ai făcut medicina să fi milionar fără să muncești minim 10 ore pe zi ai ales total greșit, apucă-te de cripto și TikTok poate tragi lozul cumva…

5. Și da, și noi am făcut rezidențiat în centre universitare, am plătit chirie, am mâncat, și ne-am „sacrificat” pe bani de 4x mai puțini ca voi, dar cu alt entuziasm, cu alte speranțe și cu altă dedicarea că suntem pe cale să devenim doctori.

Așa că nu cred că este cazul să ne gândim ce greu e să fi rezident pe 1000 euro, când un medic primar care face 70 operații lunar și responsabilitatea imensă (pe 47 lei ora de operație dacă nu știai tariful) are salar DUBLU față de cât ai tu și, tu cu „viața distrusă” după un an în care statul a investit în tine zeci de mii de euro abia ști să faci 3 noduri corecte și ești epuizat, de neștiință probabil.

Total de acord că plățile în sistem sunt sub nivelul calificării unui medic specialist, 32 lei ora de gardă în sistemul public e bătaie de joc, dar când ne pregătim să avem o calificare și suntem plătiți cu 1000 euro pe lună, asigurare, plată cadre didactice, etc. nu cred că e cazul să facem o tragedie din asta!

Iar statul român care oferă școlarizare gratuită și rezidențiat pe salar de 1000 euro și te lasă să pleci să profesezi unde vrei în lume are o problemă majoră de funcționare și e mult pe minus și ca bani și ca specialiști că tu te-ai epuizat înainte să începi să profesezi!

Iar tu, prietene rezident „epuizat și incorect răsplătit” pentru responsabilitatea ta, ZERO, lasă-te, e nevoie de oameni în toate domeniile de la Glovo până la șantiere, pe bani mai mulți probabil, nu mai fi unul dintre cei care, finanțați de statul român, fac o facultate gratuit și au pretenții geniale la cunoștințe minimale!”, a scris medicul pe Facebook.

Dr. Lăncrăjan Ioan Casian este medic primar Obstetrică-Ginecologie, Doctor în științe medicale cu competențe în ecografie Obstetrică-Ginecologie, Laparoscopie, Colposcopie, Histerosocopie, Sexologie, Management Sanitar și activează în cadrul Secției Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Municipal Sebeș, dar și în cadrul Clinicii Gynlife din Municipiul Alba-Iulia fiind de asemenea fondatorul Transilvania Medical Clinic și Pediatric Center.

Reamintim că doctorul Ioan Lăncrăjan a fost premiat la sfârșitul lunii martie 2025, în cadrul Galei „România ești TU”, fiind recunoscut pentru managementul eficient și strategia de business aplicată în domeniul medical.

În septembrie 2024, medicul din Alba Iulia a primit la sfârșitul lunii martie 2025 premiul de excelență în cadrul Galei „România ești TU” de la Oradea pentru contribuțiile remarcabile în practica medicală și îngrijirea pacienților.

La începutul anului trecut, medicul Ioan Casian Lăncrăjan a fost singurul doctor din județul Alba, nominalizat pe „Harta binelui din spitalele de stat”. Proiectul a cuprins o listă de peste 300 de medici din toată țara, care au primit recomandări din partea pacienților.

