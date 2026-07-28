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Măsurile luate de Ministerul Sănătății în timpul grevei din sistemul de sănătate: Ce a cerut direcțiilor de sănătate publică din țară

Bogdan Ilea

Publicat

acum 21 de minute

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Măsurile luate de Ministerul Sănătății în timpul grevei din sistemul de sănătate: Ce a cerut direcțiilor de sănătate publică din țară

În contextul grevei generale din sistemul sanitar, Ministerul Sănătății a cerut direcțiilor de sănătate publică din întreaga țară să monitorizeze permanent activitatea unităților medicale și să raporteze de urgență orice incident sau situație de criză care ar putea afecta continuitatea serviciilor medicale.

Potrivit ministerului, măsura are ca obiectiv asigurarea accesului pacienților la servicii medicale și prevenirea eventualelor disfuncționalități generate de proteste.

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„Ministerul Sănătății a solicitat direcțiilor de sănătate publică să monitorizeze activitatea medicală din unitățile sanitare din teritoriu, în contextul acțiunilor sindicale, și să raporteze urgent orice incident sau situație de criză care poate afecta continuitatea serviciilor medicale pentru pacienți”, se arată în comunicatul instituției transmis marți.

Ministerul precizează că respectă dreptul constituțional al angajaților de a organiza acțiuni sindicale și susține că dialogul social rămâne principalul instrument pentru identificarea unor soluții.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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