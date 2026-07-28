VIDEO | A început greva generală în sistemul sanitar din România. Ce spun cadrele medicale din Alba despre protest: ,,Ne afectează foarte mult pe noi legea salarizării”

A început greva generală în sistemul sanitar din România. Ce spun cadrele medicale din Alba despre protest: ,,Ne afectează foarte mult pe noi legea salarizării”

Greva generală în sistemul de sănătate a început astăzi, marți, 28 iulie 2026, iar Federația Sanitas susține că protestul va continua în ciuda presiunilor reclamate asupra personalului medical.

Ziariștii de la ziarulunirea.ro au stat de vorbă cu două cadre medicale, membre ale Federației Sanitas, despre grevă și nemulțumirile provocate de legea salarizării:

,,Revendicările noastre sunt legate de nemulțumirile legate de politica guvernamentală, socială și fiscală. Ne afectează foarte mult pe noi legea salarizării, care va intra sau nu va intra în aplicare.

Pe această legea salarizării noi pierdem venitul. Mă refer la sporul de secție sau de risc, la care unele secții primesc până la 80% sporul de risc, care se va diminua până la 50%.”, a explicat Roșiu Crucița, prim-vicepreședinte Sanitas Alba.

Ea a continuat prin a spune că sunt afectate atât secțiile medicale, cât și cele nemedicale, iar cadrele medicale ar urma să piardă și plata orelor din weekend: ,,Se va diminua din 100% și un liber plătit, vom primi 30% fără compensare și timp liber.”, a mai explicat vicepreședintele Sanitas.

Aceasta a recunoscut că nu a făcut un calcul exact să vadă câți bani vor pierde în urma modificărilor, dar a menționat că: ,,sunt colegi care speculează și spun că se va mări substanțial, ceea ce nu este adevărat. Nimeni nu face grevă și se organizează pentru a face astfel de manifestări dacă este totul bine”.

Despre numărul mic de participanți la protest

Roșiu Crucița a menționat și că numărul mic de participanți la protest se datorează faptului că multe cadre medicale se află în concediu, iar pe anumite secții, există o singură persoană: ,,Colegii care și-au exprimat dorința de a participa nu pot participa pentru că trebuie să asigurăm o treime din activitatea secției. Deci pacientul nu trebuie să sufere.”

Despre presupusele presiuni politice

Sindicaliștii acuză că, în unele spitale, conducerile solicită liste cu salariații care au semnat pentru grevă, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă încă dinaintea declanșării efective a acțiunii de protest. Totuși, vicepreședintele Sanitas Alba a spus despre acest subiect că: ,,Nu, nu, exclus, nu.”

Scopul protestului este ca legea salarizării să fie modificat într-o altă formă care să nu afecteze atât de mult cadrele medicale, a mai precizat Roșiu Crucița.

,,Au toate nemulțumirile noastre, le-au discutat și aseară însă nu au ajuns la un rezultat”, a spus în final aceasta.

Vicepreședinte Sanitas Alba: ,,Noi ne dorim să înceteze cât mai repede, să ne reluăm munca și să fim alături de pacienți”

Și Muntean Maria Adelina, vicepreședinte Sanitas Alba, a vorbit despre greva generală în sănătate, spunând că:

,,Astăzi, într-adevăr, s-a declanșat greva în sănătate, greva generală, nu orice până la urmă. Inițial s-a declanșat, în data de 20, greva de avertisment, în urma căreia autoritățile nu au luat măsurile dorite de către Federatia SANITAS, și așadar am parcurs la declanșarea grevei în general. Aceasta este o perioadă nedeterminată, nu se știe când vom înceta. Noi ne dorim să înceteze cât mai repede, să ne reluăm munca și să fim alături de pacienți.”

,,O lege a sănătății corectă, modalități de a ține angajatul la locul de muncă, condiții de muncă decente, și un dialog real cu sindicatul

Muntean Maria Adelina a continuat prin a spune că revendicările sunt: o lege a sănătății corectă, modalități de a ține angajatul la locul de muncă, condiții de muncă decente și un dialog real cu sindicatul: ,,Revendicările sunt foarte simple. O lege a sănătății corectă, modalități de a ține angajatul la locul de muncă, condiții de muncă decente, și un dialog real cu sindicatul. Legea trebuie făcută în acord și în negociere cu sindicatul, nu trebuie făcută fără o părere.”, a explicat aceasta.



Întrebată dacă a făcut un calcul pentru a observa cu ce sumă o să îi scadă salariul în urma modificărilor legii salarizării, vicepreședintele SANITAS a răspuns că: ,,Am făcut un calcul, undeva în jur de 5-600 lei îmi va scădea. Și ce este mai drastic decât atât, și ce mă sperie pe mine, toată lumea motivează că nu vor scădea veniturile în sănătate, pentru că se vor acumula sume compensatorii.”

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