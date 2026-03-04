VIDEO | Mașini vandalizate pe străzile din Blaj: Tânăr de 20 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, internat în urma distrugerilor provocate

Mașini vandalizate pe străzile din Blaj: Tânăr de 20 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, internat în urma distrugerilor provocate

Cel puțin două autoturisme ar fi fost avariate de un bărbat pe mai multe străzi din municipiul Blaj, în seara zilei de 3 martie 2026.

Două videoclipuri surprinse în timpul incidentelor au fost trimise redacției Ziarul Unirea de către o persoană îngrijorată de comportamentul bărbatului. În imagini se poate observa cum, pe o stradă, acesta pare că aruncă un obiect către un autoturism, după care se apropie și îl lovește cu piciorul.

Pe o altă stradă ar avea loc un incident similar, însă de această dată bărbatul pare să încerce să deschidă ușile unei mașini parcate.

,,Până acum au fost doar bunuri materiale, dar poate urma un copil, o soție sau bunică. Indiferența ucide”, a fost mesajul alăturat celor două videoclipuri.

Ce spune IPJ Alba despre incident:

,,Ca urmare a apariției, pe o rețea de socializare, a unei postări privind săvârșirea infracțiunii de distrugere, Compartimentul Informare și Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Alba este abilitat să comunice următoarele aspecte:

În urma verificărilor efectuate de către Poliția Municipiului Blaj, a fost identificată persoana care ar fi provocat distrugeri unui autoturism parcat pe raza municipiului, fiind vorba despre un tânăr de 20 de ani, cunoscut cu afecțiuni psihice, context în care au fost luate măsurile legale în vederea internării nevoluntare a acestuia.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere”, a explicat IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.

