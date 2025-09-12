„Masa care Unește”, la Alba Iulia | Crucea Roșie asigură asistența medicală și primul ajutor sâmbătă, 13 septembrie

„Masa care Unește”, la Alba Iulia | Crucea Roșie Filiala Alba mobilizează voluntari și ambulanțe pentru siguranța participanților pe 13 septembrie

Crucea Roșie Română Filiala Alba se alătură proiectului „Masa care unește”, urmând să asigure, prin Serviciul de Ambulanță al organizației, asistența medicală de urgență și primul ajutor pe parcursul evenimentului, potrivit unui comunicat de presă transmis vineri, 12 septembrie 2025.

Astfel, organizația va avea două ambulanțe moderne, complet echipate pentru situații de urgență, și va mobiliza aproape 30 de voluntari, medici, asistenți medicali și ambulanțieri, care vor deservi șase puncte de prim ajutor pentru siguranța celor 10.000 de participanți la „Masa care unește”.

Și pentru că în 13 septembrie este sărbătorită și Ziua Mondială a Primului Ajutor, Filiala Alba de Cruce Roșie va lansa oficial campania „A ști sau a nu fi” prin care promovează importanța cunoașterii regulilor de acordare a primului ajutor.

Organizația va desfășura, în fiecare din cele șase puncte medicale, ateliere în cadrul cărora vor fi prezentate, explicate și demonstrate regulile de bază în acordarea primului ajutor.

Personalul medical și voluntarii vor avea la dispoziție manechine medicale pentru simularea masajului cardiac, defibrilatoare, truse de prim ajutor și veste pentru exersarea manevrei Heimlich.

În paralel, voluntarii organizației vor oferi participanților sfaturi utile de prim ajutor, alături de un pliant cu plasturi care pot fi folosiți într-o situație de urgență.

„Suntem onorați să participăm cu Serviciul de Ambulanță al Crucii Roșii Române Filiala Alba la „Masa care unește”, un nou record mondial care se stabilește la Alba Iulia. Alături de colegii noștri din sistemul public de urgență, vom monitoriza desfășurarea acestui eveniment cu 10.000 de participanți și vom fi pregătiți să intervenim pentru a acorda primul ajutor și asistența medicală de urgență.

În paralel marcăm și Ziua Mondială a Primului Ajutor, cu ateliere și demonstrații prin care colegii și voluntarii noștri promovează importanța cunoașterii regulilor de acordare a primului ajutor”, a spus Adrian Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.

Serviciului de Ambulanță al Crucii Roșii Române Filiala Alba are în dotare 9 ambulanțe moderne, care pot asigura intervenții rapide și sigure la urgențe medicale, precum și transportul pacienților în cele mai bune condiții, indiferent de distanță.

Patru dintre ambulanțe sunt Mercedes-Benz, iar două dintre acestea sunt 4X4, cu targă Stryker instalată pe un suport electro-hidraulic, care permite transportul pacienților cu traume severe în condiții de siguranță și confort chiar și pe teren accidentat.

Echipa este formată din specialiști cu pregătire și experiență în medicina de urgență: medici, asistenți medicali și ambulanțieri.

Echipajele de ambulanță ale Crucii Roșii Române Filiala Alba asigură asistență medicală de urgență la evenimente cultural-artistice sau competiții sportive și transport pacienți în țară și în străinătate.

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitară, membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.

