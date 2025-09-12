„Masa care Unește”, la Alba Iulia | Crucea Roșie asigură asistența medicală și primul ajutor sâmbătă, 13 septembrie
„Masa care Unește”, la Alba Iulia | Crucea Roșie Filiala Alba mobilizează voluntari și ambulanțe pentru siguranța participanților pe 13 septembrie
Crucea Roșie Română Filiala Alba se alătură proiectului „Masa care unește”, urmând să asigure, prin Serviciul de Ambulanță al organizației, asistența medicală de urgență și primul ajutor pe parcursul evenimentului, potrivit unui comunicat de presă transmis vineri, 12 septembrie 2025.
Astfel, organizația va avea două ambulanțe moderne, complet echipate pentru situații de urgență, și va mobiliza aproape 30 de voluntari, medici, asistenți medicali și ambulanțieri, care vor deservi șase puncte de prim ajutor pentru siguranța celor 10.000 de participanți la „Masa care unește”.
Citește și: 13 septembrie 2025 | „Masa care Unește”, la Alba Iulia: Ghid complet cu informații utile despre acces și programul evenimentului
Și pentru că în 13 septembrie este sărbătorită și Ziua Mondială a Primului Ajutor, Filiala Alba de Cruce Roșie va lansa oficial campania „A ști sau a nu fi” prin care promovează importanța cunoașterii regulilor de acordare a primului ajutor.
Organizația va desfășura, în fiecare din cele șase puncte medicale, ateliere în cadrul cărora vor fi prezentate, explicate și demonstrate regulile de bază în acordarea primului ajutor.
Personalul medical și voluntarii vor avea la dispoziție manechine medicale pentru simularea masajului cardiac, defibrilatoare, truse de prim ajutor și veste pentru exersarea manevrei Heimlich.
În paralel, voluntarii organizației vor oferi participanților sfaturi utile de prim ajutor, alături de un pliant cu plasturi care pot fi folosiți într-o situație de urgență.
„Suntem onorați să participăm cu Serviciul de Ambulanță al Crucii Roșii Române Filiala Alba la „Masa care unește”, un nou record mondial care se stabilește la Alba Iulia. Alături de colegii noștri din sistemul public de urgență, vom monitoriza desfășurarea acestui eveniment cu 10.000 de participanți și vom fi pregătiți să intervenim pentru a acorda primul ajutor și asistența medicală de urgență.
În paralel marcăm și Ziua Mondială a Primului Ajutor, cu ateliere și demonstrații prin care colegii și voluntarii noștri promovează importanța cunoașterii regulilor de acordare a primului ajutor”, a spus Adrian Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.
Serviciului de Ambulanță al Crucii Roșii Române Filiala Alba are în dotare 9 ambulanțe moderne, care pot asigura intervenții rapide și sigure la urgențe medicale, precum și transportul pacienților în cele mai bune condiții, indiferent de distanță.
Patru dintre ambulanțe sunt Mercedes-Benz, iar două dintre acestea sunt 4X4, cu targă Stryker instalată pe un suport electro-hidraulic, care permite transportul pacienților cu traume severe în condiții de siguranță și confort chiar și pe teren accidentat.
Echipa este formată din specialiști cu pregătire și experiență în medicina de urgență: medici, asistenți medicali și ambulanțieri.
Echipajele de ambulanță ale Crucii Roșii Române Filiala Alba asigură asistență medicală de urgență la evenimente cultural-artistice sau competiții sportive și transport pacienți în țară și în străinătate.
Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitară, membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025 și suplimentar pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025 și suplimentar pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Intreruperile programate pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. SEBES, Strada SC PELETERIA 22/09/2025 08:00 – 22/09/2025 15:00 Suplimentar pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025 Nr.crt. […]
Trafic blocat pe DN 74: Copac căzut pe carosabil între Abrud și Brad
Trafic blocat pe DN 74: Un copac s-a prăbușit pe carosabil între Abrud și Brad Traficul rutier pe drumul național DN 74, pe direcția Abrud – Brad, este blocat în urma unui incident produs vineri, 12 septembrie 2025. Un copac s-a prăbușit pe carosabil, îngreunând circulația și punând în pericol siguranța șoferilor. Echipele de intervenție […]
Șoferi, atenție la viteză! Polițiștii rutieri folosesc sistemul e-SIGUR pe drumurile județului Alba
Polițiștii din Alba monitorizează traficul cu sistemul e-SIGUR pentru a sancționa depășirile de viteză Polițiștii rutieri din județul Alba vor acționa mâine, 13 septembrie 2025, cu sistemul radar e-SIGUR pentru a surprinde șoferii care încalcă regulile de circulație. Acțiunea vizează prevenirea accidentelor și protejarea tuturor participanților la trafic. „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Blocul Național Sindical: Departamentul pentru Situații de Urgență pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare
Blocul Național Sindical: Departamentul pentru Situații de Urgență pregătește concedieri în serviciile de ambulanță și creșterea costurilor de funcționare Blocul...
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Ce interdicții are fostul candidat la prezidențiale
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Ce interdicții are Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este...
Știrea Zilei
SE ÎNCHIDE Combinatul ArcelorMittal Hunedoara: Activitatea siderurgică începută în 1884, la final, din cauza prețului enorm al energiei electrice. Peste 400 de oameni puși pe liber
ArcelorMittal Hunedoara își oprește definitiv producția: Decizie dificilă din cauza prețurilor mari la energie și a concurenței din import ArcelorMittal...
VIDEO | Miriam Bulgaru și Nicolae Stanciu le-au transmis mesaje speciale pompierilor din Alba în zi aniversară
Miriam Bulgaru și Nicolae Stanciu le-au transmis mesaje speciale pompierilor din Alba în zi aniversară În zi aniversară, marcată în...
Curier Județean
„Masa care Unește”, la Alba Iulia | Crucea Roșie asigură asistența medicală și primul ajutor sâmbătă, 13 septembrie
„Masa care Unește”, la Alba Iulia | Crucea Roșie Filiala Alba mobilizează voluntari și ambulanțe pentru siguranța participanților pe 13...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025 și suplimentar pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 22.09.2025-28.09.2025 și suplimentar pentru intervalul 15.09.2025-21.09.2025 Distribuție Energie...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile
Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...
Opinii Comentarii
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru...
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume se sărbătoresc
9 septembrie: Ziua Sfintei Ana, protectoarea copiilor și a mamelor. Ce nume poartă sărbătoriții În cea de-a doua zi după...