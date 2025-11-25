Marșul Unirii 2025, de Ziua Națională la Alba Iulia, organizat de George Simion: Traseul, modificat din cauza lucrărilor și a intrării prea mici la Poarta a III-a
Primăria Alba Iulia a avizat luni, 25 noiembrie 2025, Marșului Unirii, eveniment organizat de George Simion, președintele AUR, în fiecare an, de 1 Decembrie la Alba Iulia.
Marșul Unirii va avea loc și anul acesta de Ziua Națională, dar cu câteva modificări. Cu acordul organizatorului, traseul marșului, eveniment care dă startul zilei de 1 Decembrie în Capitala Marii Uniri, a fost modificat.
Cauza principală sunt lucrările la Poarta a III-a, locul pe unde ar fi trebuit să între participanții la marș, în Cetate. Accesul prin zonă se face printr-o intrare foarte mică, fiind practic imposibil să asigure trecerea celor aproximativ 2.000 de oameni care și-au anunțat prezența la eveniment.
Astfel, Marșul Unirii de 1 Decembrie 2025 – Ziua Națională – va avea loc între orele 8.00-12.00, cu plecare din Gara Alba Iulia, pe Bulevardul Ferdinand, strada Mihai Viteazul, Obelisc, urmând ca cei prezenți să o ia la dreapta pe lângă Pub 13, terenurile de tenis, Ryma, Grădina Japoneză. Ieșirea din șanțurile Cetății se va face în zona Dante, iar Marșul va continua spre Parcul Unirii, până în zona Monumentului Unirii.
Ca în fiecare an, la eveniment vor participa oameni din toate colțurile țării, din stânga și din dreapta Prutului, dar și participanți din Diaspora.
