Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 12 – 18 iunie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 12 – 18 iunie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Tuner / Tuner – Sunetul perfect are un preț Avanpremiera
Regia: Daniel Roher
Cu: Leo Woodal, Dustin Hoffman, Havana Rose Liu, Lior Raz, Tovah Feldshuh
Gen Film: Crima, Drama, Romantic, Thriller, Dragoste, Muzica
Durată: 109 min
Rating: N 15
„Tuner” este primul lungmetraj narativ al regizorului premiat cu Oscar, Daniel Roher, și spune povestea lui Leo Woodall, un talentat acordor de piane, al cărui simț ascuțit al auzului atrage atenția infractorilor, auzul lui fiind util atât pentru acordarea unui Steinway, cât și pentru deschiderea seifurilor.
Odată cu încheierea carierei sale muzicale, cândva promițătoare, acesta lucrează în New York alături de Harry Horowitz (laureat al Premiului Oscar, Dustin Hoffman) și întâlnește o gamă largă de personaje, inclusiv o studentă la compoziție numită Ruthie (Havana Rose Liu), cu care leagă o conexiune neașteptată.
Miercuri, Joi 18:40
Toy Story 5 / Povestea jucăriilor 5 3D / VIP 3D Avanpremiera
Regia: Andrew Stanton
Cu: Tom Hanks, Greta Lee, Tim Allen, Ernie Hudson, Joan Cusack
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic
Durată: 90 min
Rating: AG
Woody, Buzz Lightyear, Jessie și restul găștii își văd rolurile puse la grea încercare atunci când se confruntă cu Lilypad, o tabletă smart, complet nouă, care vine cu propriile idei inovatoare despre ce este mai bine pentru copilul lor, Bonnie. „Misiunea noastră pe planeta asta este să facem un copil fericit.” – aceasta este deviza lor. Dar oare va mai fi timpul petrecut la joacă la fel ca înainte? „Vremurile poate se schimbă, însă prietenii sunt pentru totdeauna.” Vremea jucăriilor… oare este pe punctul să apună?
3D Dublat: Joi 13:50
3D Subtitrat: Miercuri, Joi 19:30
3D VIP Dublat: Joi 12:20
Fjord – Proiectie Unica 13 iunie 2D / VIP 2D
Regia: Cristian Mungiu
Cu: Renate Reinsve, Sebastian Stan, Christian Rubeck, Lisa Loven Kongsli
Gen Film: Drama, Thriller
Durată: 146 min
Rating: AP 12
Filmul spune povestea soților Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori.
2D: Sambata 19:00; 19:50
2D VIP: Sambata 19:20
A New Dawn / Răsărit verde smarald
Regia: Yoshitoshi Shinomiya
Cu: Riku Hagiwara, Kotone Furukawa, Miyu Irino, Takashi Okabe
Gen Film: Animatie
Durată: 75 min
Rating: AP 12
Keitarô locuiește singur într-o fostă fabrică de artificii. Au trecut patru ani de când lucrează la perfecționarea artificiilor „Shuhari”, un proiect original și ambițios abandonat de tatăl său, acum dispărut. Însă căminul său riscă să fie evacuat cu forța de către autorități. Înainte de demolarea fabricii, Keitarô se reunește cu un bun prieten din copilărie pentru a găsi secretul artificiilor demult pierdute și pentru a închide o etapă din viața sa.
Vineri, Duminica pana Marti 17:50
Sambata 14:10
Miercuri, Joi 15:50
In the Grey / Misiune la limită 2D / VIP 2D
Regia: Guy Ritchie
Cu: Jake Gyllenhaal, Eiza González, Henry Cavill, Rosamund Pike
Gen Film: Actiune, Drama
Durată: 98 min
Rating: N 15
„Misiune la limită” urmărește o echipă de agenți secreţi de elită care acționează din umbră, la fel de confortabili în a manevra puterea și influența precum sunt în utilizarea armelor automate și a explozibililor de mare putere. După ce un mafiot nemilos provoacă o înșelătorie de un miliard de dolari, echipa este trimisă să recupereze banii într-o misiune care, pentru oricine altcineva, ar fi sinucigașă. Ceea ce începe ca un jaf imposibil devine rapid ceva mult mai grav, transformându-se într-un război total al strategiilor, înșelăciunii și supraviețuirii.
2D: Miercuri, Joi 19:35
2D VIP:
Disclosure Day / Ziua adevărului 2D / VIP 2D
Regia: Steven Spielberg
Cu: Josh O’Connor, Eve Hewson, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell
Gen Film: SF
Durată: 145 min
Rating: N 15
Dacă ai afla că nu suntem singuri, dacă cineva ți-ar arăta asta, ți-ar dovedi-o, te-ar speria? Vara asta, adevărul aparține celor opt miliarde de oameni. Ne apropiem de… Ziua adevărului.
2D: Vineri, Duminica pana Joi 21:30
Sambata 17:50
2D VIP: Vineri, Duminica pana Joi 19:10
Scary Movie 6 / Comedie de groază
Regia: Michael Tiddes
Cu: Regina Hall, Chris Elliott, Anna Faris, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Marlon Wayans
Gen Film: Comedie, Horror
Durată: 95 min
Rating: N 15
Doi prieteni se trezesc din nou implicați într-un poveste dementă plină cu ucigași, monștri și creaturi supranaturale.
Vineri, Duminica pana Marti 15:50; 19:30
Sambata 15:50
Miercuri 13:50; 17:30
Joi 17:30
Masters of the Universe / Stăpânii universului
Regia: Travis Knight
Cu: Alison Brie, Idris Elba, Morena Baccarin, Nicholas Galitzine
Gen Film: Actiune, Aventuri
Durată: 132 min
Rating: AP 12
După ce sunt separați timp de 15 ani, Sabia Puterii îl conduce pe prințul Adam (Nicholas Galitzine) înapoi în Eternia, unde descoperă că patria sa a fost distrusă sub domnia malefică a lui Skeletor (Jared Leto). Pentru a-și salva familia și lumea, Adam trebuie să-și unească forțele cu cei mai apropiați aliați ai săi, Teela (Camila Mendes) și Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), și să-și îmbrățișeze adevăratul destin ca He-Man – cel mai puternic om din univers.
Vineri, Duminica pana Marti 15:40
Miercuri, Joi 13:40
The Desert Child / Copilul deșertului
Regia: Gilles de Maistre
Cu: Kev Adams, Adrianna Gradziel, Nahel Tran, Zayn Sekkat, Neige de Maistre, Moun Ghazali
Gen Film: Familie
Durată: 92 min
Rating: AG
Tânăra Sun publică o carte inspirată dintr-o poveste pe care i-o spunea bunicul ei: incredibila poveste a lui Hadara, un copil nomad pierdut de familia sa la vârsta de 2 ani într-o furtună de nisip în deșert, care a fost apoi adoptat și crescut de o pereche de struți. Dar când Sun este invitată să viziteze Sahara, își dă seama că Hadara este poate mai mult decât o simplă poveste de adormit copiii.
Dublat: Vineri, Duminica pana Marti 13:40
Sambata 11:50
Miercuri, Joi 11:40
Backrooms / Backrooms: Fără ieșire
Regia: Kane Parsons
Cu: Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor
Gen Film: Horror, SF
Durată: 90 min
Rating: N 15
Într-un subsol oarecare, dintr-un magazin de mobilă oarecare, pe un perete oarecare, o cale de acces răsare și duce către o nouă realitate amenințătoare.
Vineri, Duminica pana Marti 18:35
Sambata 13:50
Miercuri, Joi 16:30
Mumbo Jumbo / Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș
Regia: Karsten Kiilerich
Cu: Lars Mikkelsen, Dick Kaysø, Peter Frödin, Annevig Schelde Ebbe, Victor Spanning
Gen Film: Animatie, Familie, Fantastic
Durată: 83 min
Rating: AG
După mai mult de 30 de ani în armată ca unul din cei mai buni aviatori, Pete Mitchell se întoarce acolo unde a început, dar cu misiunea de a-și pune în slujba celor nou recrutați abilitățile sale extraordinare de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang, așa cum ar fi meritat.
Dublat: Vineri, Duminica pana Marti 12:00; 13:55
Sambata 12:20
Miercuri, Joi 12:00
The Sheep Detectives / Turma vede urma
Regia: Kyle Balda
Cu: Emma Thompson, Hugh Jackman, Regina Hall, Bryan Cranston
Gen Film: Actiune, Comedie, Mister
Durată: 109 min
Rating: AG
În fiecare seară, un cioban citește cu voce tare o poveste de mister, prefăcându-se că oile sale înțeleg. Când bărbatul este găsit mort, oile își dau seama imediat că a fost o crimă și cred că știu totul despre cum să o elucideze.
Dublat: Vineri, Duminica pana Marti 11:30
Michael VIP
Regia: Antoine Fuqua
Cu: Colman Domingo, Jaafar Jackson, Juliano Valdi
Gen Film: Biografic, Drama, Istoric, Muzical
Durată: 127 min
Rating: AP 12
Michael este portretul cinematografic al vieții și impactului unuia dintre cei mai influenți artiști pe care i-a cunoscut vreodată lumea.
Filmul spune povestea vieții lui Michael Jackson dincolo de muzică, urmărind drumul său de la descoperirea talentului său extraordinar ca solist al grupului Jackson Five până la artistul vizionar a cărui ambiție creativă a alimentat o căutare neobosită de a deveni cel mai mare showman din lume.
Vineri, Duminica pana Joi 21:10
Sambata 16:50
The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul VIP 3D
Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic
Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day
Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF
Durată: 98 min
Rating: AG
Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.
Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.
Dublat: Vineri, Duminica pana Miercuri 12:20; 14:20
Sambata 12:50; 14:50
Joi 14:20
Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.
Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
Nostalgia FM, un nou succes al brandului Nostalgia
Nostalgia FM, un nou succes al brandului Nostalgia După succesul festivalurilor care au adunat zeci de mii de participanți în întreaga țară, brandul Nostalgia și-a extins universul și în radio. Citește și: Nostalgia Festival transformă din nou Băneasa într-o capsulă a timpului Lansat în februarie 2026, Nostalgia FM continuă să crească atât în online, cât și […]
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 29 mai – 4 iunie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 29 mai – 4 iunie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Scary Movie 6 / Comedie de groază Avanpremiera Regia: Michael Tiddes Cu: Regina Hall, Chris Elliott, Anna Faris, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Marlon Wayans Gen Film: Comedie, Horror Durată: 95 min […]
Nostalgia mută petrecerea în tramvai: acces exclusiv pentru cei cu bilet la festival
Nostalgia continuă să surprindă publicul cu experiențe neconvenționale înaintea festivalului din această vară. Pe 13 mai, organizatorii au transformat un tramvai din București într-un adevărat ring de dans pe șine, oferind participanților o experiență inedită dedicată exclusiv celor care dețin bilet la Nostalgia 2026. Evenimentul a avut loc la Depoul Victoria și a reprezentat prima […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PNL a decis: Liberalii nu susțin învestirea guvernului Tomac. ,,Nu are puterea să continue reformele necesare pentru România”
PNL a decis: Liberalii nu susțin învestirea guvernului Tomac. ,,Nu are puterea să continue reformele necesare pentru România” PNL nu...
Dosarul vaccinurilor din pandemie revine în prim-plan: Guvernul caută să reducă impactul unei datorii uriașe către Pfizer
Dosarul vaccinurilor din pandemie revine în prim-plan: Guvernul caută să reducă impactul unei datorii uriașe către Pfizer Ministrul interimar al...
Știrea Zilei
VIDEO | Țeapă cu mașini aduse din străinătate la Alba Iulia: Un bărbat a înșelat trei oameni cu peste 20.000 de lei. A fost REȚINUT de polițiști
Țeapă cu mașini aduse din străinătate la Alba Iulia: Un bărbat a înșelat trei oameni cu peste 20.000 de lei....
Intervenție chirurgicală dificilă și cu risc major realizată de medicul Cristian Țibea. Scrisoare emoționantă de mulțumire din partea pacientei: Pentru speranța și lumina pe care mi le-a adus în viața mea”
Intervenție chirurgicală dificilă și cu risc major realizată de medicul Cristian Țibea. Scrisoare emoționantă de mulțumire din partea pacientei: Pentru...
Curier Județean
10 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ...
Amenzi de peste 8.000 de lei aplicate de polițiștii din Alba Iulia: Acțiune pe pe raza municipiului pentru menținerea unui climat de siguranță publică
Amenzi de peste 8.000 de lei aplicate de polițiștii din Alba Iulia: Acțiune pe pe raza municipiului pentru menținerea unui...
Politică Administrație
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei
Parcare publică cu 82 de locuri, amenajată la baza sportivă din Tiur. Investiție de peste 1 milion de lei Primăria...
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană de Mediu
Centura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, proiect de 30 de milioane de euro: Undă verde de la Direcția Județeană...
Opinii Comentarii
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii 8 ani. Rânduieli, tradiții și semnificații
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Cel mai lung post fără durată fixă din ultimii opt ani. Rânduieli, tradiții...
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...