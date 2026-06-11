Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 12 – 18 iunie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Tuner / Tuner – Sunetul perfect are un preț Avanpremiera

Regia: Daniel Roher

Cu: Leo Woodal, Dustin Hoffman, Havana Rose Liu, Lior Raz, Tovah Feldshuh

Gen Film: Crima, Drama, Romantic, Thriller, Dragoste, Muzica

Durată: 109 min

Rating: N 15

„Tuner” este primul lungmetraj narativ al regizorului premiat cu Oscar, Daniel Roher, și spune povestea lui Leo Woodall, un talentat acordor de piane, al cărui simț ascuțit al auzului atrage atenția infractorilor, auzul lui fiind util atât pentru acordarea unui Steinway, cât și pentru deschiderea seifurilor.

Odată cu încheierea carierei sale muzicale, cândva promițătoare, acesta lucrează în New York alături de Harry Horowitz (laureat al Premiului Oscar, Dustin Hoffman) și întâlnește o gamă largă de personaje, inclusiv o studentă la compoziție numită Ruthie (Havana Rose Liu), cu care leagă o conexiune neașteptată.

Miercuri, Joi 18:40

Toy Story 5 / Povestea jucăriilor 5 3D / VIP 3D Avanpremiera

Regia: Andrew Stanton

Cu: Tom Hanks, Greta Lee, Tim Allen, Ernie Hudson, Joan Cusack

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, Fantastic

Durată: 90 min

Rating: AG

Woody, Buzz Lightyear, Jessie și restul găștii își văd rolurile puse la grea încercare atunci când se confruntă cu Lilypad, o tabletă smart, complet nouă, care vine cu propriile idei inovatoare despre ce este mai bine pentru copilul lor, Bonnie. „Misiunea noastră pe planeta asta este să facem un copil fericit.” – aceasta este deviza lor. Dar oare va mai fi timpul petrecut la joacă la fel ca înainte? „Vremurile poate se schimbă, însă prietenii sunt pentru totdeauna.” Vremea jucăriilor… oare este pe punctul să apună?

3D Dublat: Joi 13:50

3D Subtitrat: Miercuri, Joi 19:30

3D VIP Dublat: Joi 12:20

Fjord – Proiectie Unica 13 iunie 2D / VIP 2D

Regia: Cristian Mungiu

Cu: Renate Reinsve, Sebastian Stan, Christian Rubeck, Lisa Loven Kongsli

Gen Film: Drama, Thriller

Durată: 146 min

Rating: AP 12

Filmul spune povestea soților Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori.

2D: Sambata 19:00; 19:50

2D VIP: Sambata 19:20

A New Dawn / Răsărit verde smarald

Regia: Yoshitoshi Shinomiya

Cu: Riku Hagiwara, Kotone Furukawa, Miyu Irino, Takashi Okabe

Gen Film: Animatie

Durată: 75 min

Rating: AP 12

Keitarô locuiește singur într-o fostă fabrică de artificii. Au trecut patru ani de când lucrează la perfecționarea artificiilor „Shuhari”, un proiect original și ambițios abandonat de tatăl său, acum dispărut. Însă căminul său riscă să fie evacuat cu forța de către autorități. Înainte de demolarea fabricii, Keitarô se reunește cu un bun prieten din copilărie pentru a găsi secretul artificiilor demult pierdute și pentru a închide o etapă din viața sa.

Vineri, Duminica pana Marti 17:50

Sambata 14:10

Miercuri, Joi 15:50

In the Grey / Misiune la limită 2D / VIP 2D

Regia: Guy Ritchie

Cu: Jake Gyllenhaal, Eiza González, Henry Cavill, Rosamund Pike

Gen Film: Actiune, Drama

Durată: 98 min

Rating: N 15

„Misiune la limită” urmărește o echipă de agenți secreţi de elită care acționează din umbră, la fel de confortabili în a manevra puterea și influența precum sunt în utilizarea armelor automate și a explozibililor de mare putere. După ce un mafiot nemilos provoacă o înșelătorie de un miliard de dolari, echipa este trimisă să recupereze banii într-o misiune care, pentru oricine altcineva, ar fi sinucigașă. Ceea ce începe ca un jaf imposibil devine rapid ceva mult mai grav, transformându-se într-un război total al strategiilor, înșelăciunii și supraviețuirii.

2D: Miercuri, Joi 19:35

2D VIP:

Disclosure Day / Ziua adevărului 2D / VIP 2D

Regia: Steven Spielberg

Cu: Josh O’Connor, Eve Hewson, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo, Wyatt Russell

Gen Film: SF

Durată: 145 min

Rating: N 15

Dacă ai afla că nu suntem singuri, dacă cineva ți-ar arăta asta, ți-ar dovedi-o, te-ar speria? Vara asta, adevărul aparține celor opt miliarde de oameni. Ne apropiem de… Ziua adevărului.

2D: Vineri, Duminica pana Joi 21:30

Sambata 17:50

2D VIP: Vineri, Duminica pana Joi 19:10

Scary Movie 6 / Comedie de groază

Regia: Michael Tiddes

Cu: Regina Hall, Chris Elliott, Anna Faris, Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Marlon Wayans

Gen Film: Comedie, Horror

Durată: 95 min

Rating: N 15

Doi prieteni se trezesc din nou implicați într-un poveste dementă plină cu ucigași, monștri și creaturi supranaturale.

Vineri, Duminica pana Marti 15:50; 19:30

Sambata 15:50

Miercuri 13:50; 17:30

Joi 17:30

Masters of the Universe / Stăpânii universului

Regia: Travis Knight

Cu: Alison Brie, Idris Elba, Morena Baccarin, Nicholas Galitzine

Gen Film: Actiune, Aventuri

Durată: 132 min

Rating: AP 12

După ce sunt separați timp de 15 ani, Sabia Puterii îl conduce pe prințul Adam (Nicholas Galitzine) înapoi în Eternia, unde descoperă că patria sa a fost distrusă sub domnia malefică a lui Skeletor (Jared Leto). Pentru a-și salva familia și lumea, Adam trebuie să-și unească forțele cu cei mai apropiați aliați ai săi, Teela (Camila Mendes) și Duncan/Man-At-Arms (Idris Elba), și să-și îmbrățișeze adevăratul destin ca He-Man – cel mai puternic om din univers.

Vineri, Duminica pana Marti 15:40

Miercuri, Joi 13:40

The Desert Child / Copilul deșertului

Regia: Gilles de Maistre

Cu: Kev Adams, Adrianna Gradziel, Nahel Tran, Zayn Sekkat, Neige de Maistre, Moun Ghazali

Gen Film: Familie

Durată: 92 min

Rating: AG

Tânăra Sun publică o carte inspirată dintr-o poveste pe care i-o spunea bunicul ei: incredibila poveste a lui Hadara, un copil nomad pierdut de familia sa la vârsta de 2 ani într-o furtună de nisip în deșert, care a fost apoi adoptat și crescut de o pereche de struți. Dar când Sun este invitată să viziteze Sahara, își dă seama că Hadara este poate mai mult decât o simplă poveste de adormit copiii.

Dublat: Vineri, Duminica pana Marti 13:40

Sambata 11:50

Miercuri, Joi 11:40

Backrooms / Backrooms: Fără ieșire

Regia: Kane Parsons

Cu: Avan Jogia, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor

Gen Film: Horror, SF

Durată: 90 min

Rating: N 15

Într-un subsol oarecare, dintr-un magazin de mobilă oarecare, pe un perete oarecare, o cale de acces răsare și duce către o nouă realitate amenințătoare.

Vineri, Duminica pana Marti 18:35

Sambata 13:50

Miercuri, Joi 16:30

Mumbo Jumbo / Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș

Regia: Karsten Kiilerich

Cu: Lars Mikkelsen, Dick Kaysø, Peter Frödin, Annevig Schelde Ebbe, Victor Spanning

Gen Film: Animatie, Familie, Fantastic

Durată: 83 min

Rating: AG

După mai mult de 30 de ani în armată ca unul din cei mai buni aviatori, Pete Mitchell se întoarce acolo unde a început, dar cu misiunea de a-și pune în slujba celor nou recrutați abilitățile sale extraordinare de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang, așa cum ar fi meritat.

Dublat: Vineri, Duminica pana Marti 12:00; 13:55

Sambata 12:20

Miercuri, Joi 12:00

The Sheep Detectives / Turma vede urma

Regia: Kyle Balda

Cu: Emma Thompson, Hugh Jackman, Regina Hall, Bryan Cranston

Gen Film: Actiune, Comedie, Mister

Durată: 109 min

Rating: AG

În fiecare seară, un cioban citește cu voce tare o poveste de mister, prefăcându-se că oile sale înțeleg. Când bărbatul este găsit mort, oile își dau seama imediat că a fost o crimă și cred că știu totul despre cum să o elucideze.

Dublat: Vineri, Duminica pana Marti 11:30

Michael VIP

Regia: Antoine Fuqua

Cu: Colman Domingo, Jaafar Jackson, Juliano Valdi

Gen Film: Biografic, Drama, Istoric, Muzical

Durată: 127 min

Rating: AP 12

Michael este portretul cinematografic al vieții și impactului unuia dintre cei mai influenți artiști pe care i-a cunoscut vreodată lumea.

Filmul spune povestea vieții lui Michael Jackson dincolo de muzică, urmărind drumul său de la descoperirea talentului său extraordinar ca solist al grupului Jackson Five până la artistul vizionar a cărui ambiție creativă a alimentat o căutare neobosită de a deveni cel mai mare showman din lume.

Vineri, Duminica pana Joi 21:10

Sambata 16:50

The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul VIP 3D

Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 98 min

Rating: AG

Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.

Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.

Dublat: Vineri, Duminica pana Miercuri 12:20; 14:20

Sambata 12:50; 14:50

Joi 14:20

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

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