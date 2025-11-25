FOTO ȘTIREA TA | Enigma de la Alba Iulia: Cum va trece „puhoiul de oameni” de 1 Decembrie prin ușa minusculă de la Poarta a III-a
Enigma de la Alba Iulia: Cum va trece „puhoiul de oameni” de 1 Decembrie prin ușa minusculă de la Poarta a III-a
La doar câteva zile înainte de celebrarea Zilei Naționale a României, una dintre cele mai aglomerate zile ale anului în Alba Iulia, o întrebare stârnește îngrijorare și ironii pe rețelele sociale: cum vor reuși zecile de mii de oameni să treacă prin îngustul „tunel” provizoriu amenajat la Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina?
Antreprenorul albaiulian Cosmin Maties a taxat vehement situația, publicând următorul mesaj:
„Pe gaura asta vreți să treacă puhoiul de oameni de 1 Decembrie?! Serios acum… asta e „poarta” prin care ar trebui să circule zeci sau sute de mii de oamenii? Oare chiar se întâmpla ceva dacă lucrarea se amâna cu două săptămâni, ca să NU blocăm traficul fix în cea mai aglomerată zi din an?”, a scris acesta pe rețelele sociale.
În timp ce orașul se pregătește pentru parada militară și manifestările dedicate zilei de 1 Decembrie, mii de participanți sunt așteptați să tranziteze zona. Îngrijorările cresc, mai ales că Poarta a III-a reprezintă una dintre principalele căi de acces către zona centrală a Cetății.
Situația este cu atât mai delicată cu cât lucrările sunt încă în plină desfășurare. Reprezentanții Primăriei Alba Iulia au anunțat încă din 31 octombrie 2025 că, începând cu 3 noiembrie, au demarat lucrările de consolidare, conservare și restaurare a componentelor artistice din piatră ale Porții a III-a. Pe durata intervențiilor, accesul pietonal este permis, dar printr-un „tunel” provizoriu, îngust, amenajat pentru siguranța trecătorilor.
Acest sistem temporar permite circulația fără a afecta ritmul lucrărilor sau integritatea monumentului istoric, însă rămâne întrebarea dacă va putea face față fluxului uriaș de oameni așteptat de Ziua Națională.
Cu doar câteva zile rămase până la eveniment și cu lucrările încă desfășurare, albaiulienii și vizitatorii privesc cu neliniște spre accesul îngust, care riscă să devină cel mai mare „gât de sticlă” al sărbătorii.
Sursa foto: Facebook
