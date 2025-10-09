Mamele ar putea fi din nou scutite de plata CASS, după votul din Senat. Cât de repede ar putea intra această măsură în aplicare

Mamele ar putea fi din nou scutite de plata CASS, după votul din Senat

Senatul a dat vot favorabil proiectelor care prevăd reintroducerea scutirii CASS pentru mame, veterani și deținuți politici, inițiative legislative prezentate recent în Parlament. Anunțul a fost făcut de deputatul social-democrat Sebastian Răducanu, potrivit agenției Mediafax.

„Dezamăgire mare în sânul familiei PNL-USR. Cele două proiecte legislative vin să corecteze măsurile fiscale din primul pachet, trimis în Parlament fără să existe un consens în coaliție pe două puncte esențiale: eliminarea scutirilor CASS pentru mame și veterani”, a declarat Răducanu. El a subliniat că partenerii de coaliție nu au luat în considerare obiecțiile social-democraților și au rămas fermi pe poziții.

Deputatul a adăugat că România se confruntă cu un declin demografic fără precedent, însă acest aspect pare să fie ignorat de unele grupuri politice, care prioritizează alte calcule fiscale în detrimentul categoriilor vulnerabile.

„Nu mai vorbim nici despre recunoștința pe care ar trebui să o manifestăm față de veteranii de război sau deținuții politici. Unde este respectul pentru cei care și-au pus viața și libertatea în joc pentru țară? Este păcat că această atitudine de ‘zmei’ o afișați doar când vine vorba de categoriile vulnerabile”, a mai spus Răducanu.

Proiectele urmează să fie analizate în continuare de Camera Deputaților, în timp ce discuțiile privind impactul fiscal și social al scutirilor CASS continuă în cadrul dezbaterilor parlament

