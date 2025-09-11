Rezerviștii din județele Sibiu și Mureș, convocați de MApN pentru un exercițiu de mobilizare și activități de pregătire și antrenament

Rezerviștii din Sibiu și Mureș, convocați de MApN în perioada 15-19 septembrie pentru un exercițiu de mobilizare și antrenamente militare

Rezerviștii cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș vor fi convocați în perioada 15-19 septembrie pentru a participa la un exercițiu de mobilizare, destinat verificării stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, anunță Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Exercițiul, denumit MOBEX SB-MS-25, este organizat de MApN în colaborare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Astfel de exerciții se desfășoară periodic și urmăresc verificarea completării unităților militare cu personal și tehnică, precum și consolidarea cooperării între rezerviști și militarii activi. Rezerviștii convocați vor participa la activități specifice de pregătire în unitățile MApN unde sunt arondate.

În cadrul exercițiului, pe 17 septembrie, se va desfășura o secvență de antrenament la Poligonul de tragere Poplaca, județul Sibiu. Evaluarea autorităților locale și a operatorilor economici din cele două județe va fi coordonată de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

MApN precizează că aceste activități sunt de rutină, fără legătură cu vreo situație de securitate, și recomandă cetățenilor să se informeze din surse oficiale, cum este platforma InfoRadar, pentru a evita dezinformarea.

