MÂINE | Concursul „Echos français dans notre ville” la Sebeș: Participă aproximativ 150 de elevi, de la 5 școli din județ

Concursul „Echos français dans notre ville” va avea loc mâine, 20 martie 2026, pe scena Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Acesta va aduce împreună elevi, profesori și comunitatea locală pentru a celebra farmecul limbii franceze și bogăția culturii francofone. Inspirat de pasiunea copiilor pentru artă, muzică și teatru, proiectul propune o întâlnire vie între limbă și expresie artistică, într-un cadru modern și deschis colaborării.

Ediția din acest an reunește cinci școli din județul Alba, aproximativ 150 de elevi, părinți ai acestora și reprezentanți ai comunității locale, care descoperă franceza în contexte autentice, dincolo de sala de clasă.

Organizatori: Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș și Școala Gimnazială Săsciori-structura Loman.

Participanți invitați: Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, Școala Gimnazială Săsciori și Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia.

Evenimentul este sprijinit de Primăria Municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI