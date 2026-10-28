Când ar putea fi deschisă circulația pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu–Pitești: Care este stadiul lucrărilor și ce mai este de realizat

Puțin a mai rămas până la deschiderea Secțiunii 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, care depinde de două etape: testele finale ale tunelului Momaia, programate la finele lunii noiembrie, și finalizarea ieșirii din autostradă către DN73G. Anunțul a fost făcut marți de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Verificări pe șantierul Secțiunii 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1)

Pe șantierul Secțiunii 4 (Tigveni – Curtea de Argeș), au avut loc verificări ale sistemelor de monitorizare și intervenție instalate în tunelul Momaia (1.350 m).

Peste 2.500 de puncte de monitorizare – senzori și camere inteligente, fixe și mobile – permit identificarea incidentelor și a obiectelor de pe carosabil. În funcție de situație, sistemele pot declanșa automat măsuri de siguranță, inclusiv închiderea uneia dintre benzi sau a întregii galerii.

În paralel, continuă lucrările la descărcarea din autostradă către DN73C, unde stadiul fizic a depășit 80%. Drumul județean care asigură legătura a fost preluat în administrarea CNAIR și reclasificat ca DN73G.

Testele finale ale tunelului Momaia, programate la finalul lunii noiembrie

Deschiderea unei secțiuni de autostradă nu se încheie odată cu asfaltul. Pe Secțiunea 4 depinde de două etape: testele finale ale tunelului, programate împreună cu ISU la sfârșitul lunii noiembrie, și finalizarea descărcării către DN73G.

,,Toate sistemele trebuie verificate, iar condițiile pentru circulație în siguranță trebuie îndeplinite. Punem siguranța participanților la traficul rutier pe primul loc”, transmite Cristian Pistol.

CNAIR anunțase deja că testează sistemele de monitorizare și siguranță din tunelul Momaia, de pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, înainte de deschiderea circulației, programată pentru acest an.

Tronsonul a fost construit de compania austriacă PORR, cu un contract de 1,678 miliarde de lei fără TVA. După deschidere, se va putea circula pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 ai autostrăzii Sibiu – Pitești.

FOTO: PORR Construct

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