VIDEO | Întâlnire PERICULOASĂ în Apuseni: Doi localnici au dat nas în nas cu Moș Martin, în Bucium Izbita. Doi URȘI mari, filmați la câțiva metri de casele oamenilor

Întâlnire PERICULOASĂ în Apuseni: Doi localnici au dat nas în nas cu Moș Martin, în Bucium Izbita. Doi URȘI mari, filmați la câțiva metri de casele oamenilor
Doi localnici din zona Apusenilor au avut parte de o experiență șocantă în seara de Sfântul Gheorghe. Oamenii au dat nas în nas cu doi urși, pe un câmp, în timp ce își căutau animalele. Deși speriat, unul dintre aceștia a reușit să filmeze sălbăticiunile.
Doi localnici, plecați în căutarea unei vaci, s-au trezit față în față cu doi urși, în plin câmp, în zona ,,Conțu”, din Bucium Izbita. Animalele s-au apropiat periculos, iar întregul moment a fost surprins în imagini.
Din fericire, urșii și-au schimbat direcția și au intrat în pădure. Unul din bărbații care au avut parte de întâlnirea surpriză cu Moș Martin este chiar Vasile Morariu, fostul viceprimar din Roșia Montană.
,,Am avut o vacă fătată, a venit la grajd fără vițel, i-am dat drumul și joi, fiind sărbătoare, am plecat să o căutăm. Am mai multe animale la Bucium, vreo 50. Am găsit vacă, dar vițelul nicăieri. Căutând aseară, pe la ora 9 și ceva, în zona Conțu, ne-am întâlnit cu doi urși care veneau spre noi.
Erau pe câmp, acolo sunt locurile oamenilor. Pe o parte, spre șosea, este îngrădit cu gard, cu curent electric. Erau la vreo 200 de metri, în câmp liber. Eram cu încă un băiat, ne-am panicat și am scos telefonul, nici nu știam ce reacție să avem. Erau unul roșu și unul negru, au luat-o undeva spre stânga.
Nu am găsit vițelul și nici nu am mai continuat căutările, cu doi urși pe acolo. Alte pagube nu au avut. De vreo săptămână am găsit calul lovit, dar nu m-am gândit că este urs. Am crezut că s-a lovit în ceva, dar acum e in grajd, i-am făcut tratament.
Erau doi urși mari, tremuram, nu m-am mai gândit la nimic. O să ne mai ducem să vedem de vițel, nu știm dacă e mâncat, dacă mai găsim ceva”, a declarat Vasile Morariu pentru ziarulunirea.ro.
