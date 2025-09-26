Rămâi conectat

Programul liturgic de priveghere și înmormântare a Cardinalului Mureșan: Astăzi, procesiune și depunerea sicriului în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime”. Când are loc înmormântarea

acum 2 ore

Programul liturgic de priveghere și înmormântare a Cardinalului Mureșan: Vineri, procesiune și depunerea sicriului în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime”. Când are loc înmormântarea

Reprezentanții Bisericii Greco-Catolice au anunțat vineri, 26 septembrie 2025, programul liturgic de priveghere și înmormântare a Cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, trecut la cele veșnice la vârsta de 94 de ani.

Citește și: A trecut la cele veșnice Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Programul liturgic de priveghere și înmormântare a Cardinalului Lucian Mureșan

Vineri, 26 septembrie 2025

Ora 18.00 – Procesiune: de la Castelul Mitropolitan la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj. Depunerea sicriului cu trupul Preafericitului Cardinal Lucian în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime”.
Ora 18.30 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și Rânduiala Parastasului, urmate de un program de rugăciune.

Sâmbătă, 27 septembrie 2025

Ora 7.00 – Utrenia
Ora 8.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului
Ora 10.30 – Orele Canonice
Ora 12.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului
Ora 14.00 – Paraclisul Maicii Domnului
Ora 15.00 – Canonul Îngerului Păzitor
Ora 16.00 – Rugăciunea Rozariului
Ora 17.00 – Vecernia
Ora 18.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului
Ora 20.00 – Acatistul Maicii Domnului
Ora 21.00 – Dupăcinarul cel mic
Ora 22.00 – Închiderea Catedralei

Duminică, 28 septembrie 2025

Ora 7.00 – Utrenia
Ora 8.30 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului
Ora 10.30 – Orele Canonice
Ora 12.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului
Ora 14.00 – Paraclisul Maicii Domnului
Ora 15.00 – Pricesne
Ora 16.00 – Rugăciunea Rozariului
Ora 17.00 – Vecernia
Ora 18.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului
Ora 20.00 – Acatistul Maicii Domnului
Ora 21.00 – Dupăcinarul cel mic
Ora 22.00 – Închiderea Catedralei

Luni, 29 septembrie 2025

Ora 7.00 – Utrenia
Ora 9.00 – Orele Canonice
Ora 11.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Slujba înmormântării

