Programul liturgic de priveghere și înmormântare a Cardinalului Mureșan: Astăzi, procesiune și depunerea sicriului în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime”. Când are loc înmormântarea

Programul liturgic de priveghere și înmormântare a Cardinalului Mureșan: Vineri, procesiune și depunerea sicriului în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime”. Când are loc înmormântarea

Reprezentanții Bisericii Greco-Catolice au anunțat vineri, 26 septembrie 2025, programul liturgic de priveghere și înmormântare a Cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, trecut la cele veșnice la vârsta de 94 de ani.

Programul liturgic de priveghere și înmormântare a Cardinalului Lucian Mureșan

Vineri, 26 septembrie 2025

Ora 18.00 – Procesiune: de la Castelul Mitropolitan la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj. Depunerea sicriului cu trupul Preafericitului Cardinal Lucian în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime”.

Ora 18.30 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și Rânduiala Parastasului, urmate de un program de rugăciune.

Sâmbătă, 27 septembrie 2025

Ora 7.00 – Utrenia

Ora 8.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului

Ora 10.30 – Orele Canonice

Ora 12.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului

Ora 14.00 – Paraclisul Maicii Domnului

Ora 15.00 – Canonul Îngerului Păzitor

Ora 16.00 – Rugăciunea Rozariului

Ora 17.00 – Vecernia

Ora 18.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului

Ora 20.00 – Acatistul Maicii Domnului

Ora 21.00 – Dupăcinarul cel mic

Ora 22.00 – Închiderea Catedralei

Duminică, 28 septembrie 2025

Ora 7.00 – Utrenia

Ora 8.30 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului

Ora 10.30 – Orele Canonice

Ora 12.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului

Ora 14.00 – Paraclisul Maicii Domnului

Ora 15.00 – Pricesne

Ora 16.00 – Rugăciunea Rozariului

Ora 17.00 – Vecernia

Ora 18.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Rânduiala Parastasului

Ora 20.00 – Acatistul Maicii Domnului

Ora 21.00 – Dupăcinarul cel mic

Ora 22.00 – Închiderea Catedralei

Luni, 29 septembrie 2025

Ora 7.00 – Utrenia

Ora 9.00 – Orele Canonice

Ora 11.00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de Slujba înmormântării

