Lucrările de anvelopare la M-uri au fost făcute de „mântuială”: „După ce au ieșit din garanție, cine va mai reface această anvelopare?”

Mulți dintre albaiulienii care locuiesc în blocurile M au fost nemulțumiți de cum s-a făcut reabilitarea acestora. Principala nemulțumire, la dezbaterea publică privind bugetul local pentru anul 2022, a fost a domnului Vasile Crișan și a vizat anveloparea M-urilor, care a fost făcută „de mântuială.

„O să încerc să fiu foarte scurt. Primul lucru la care vreau să mă refer este anveloparea M-urilor. Este o mare bucurie, dar mult mai mare este necazul pe care l-a produs această anvelopare și o să încep de sus în jos, de jos în sus, de unde vreți dumneavoastră. Au fost multe blocuri (scări din «M» – n. red.) care au avut și acoperiș, obligatoriu au fost date jos toate și acum s-au făcut hidroizolații din cauza cărora la foarte mulți cetățeni plouă în casă.

La «M-uri», de 35 de ani de când sunt date în folosință, nu a fost nicio problemă cu aspectul exterior, interiorul îl privea pe fiecare. Nu știu dacă această anvelopare, după lucrările de mântuială care s-au făcut, va rezista 35 de ani.

Din discuțiile avute cu domnul inginer de acolo mi s-a spus că garanția este de 10 ani. După modul în care s-au făcut eu nu cred că rezistă atât, să dea Dumnezeu să reziste, dar mă întreb eu, după 12, 15 ani după ce au ieșit din garanție, cine va mai reface această anvelopare? Vă dați seama cât costă de mult. Un alt aspect foarte important: din bunăvoință, din greșeală, la foarte mulți locatari din M-uri ne-au dat balustradele de la balcon jos. S-au trezit că le-au greșit și le-am spus să le monteze la loc. Mi-au spus că primăria va pune de inox, dar până se pun cele de inox montați-le pe cele care au fost. Au terminat de izolat M9, M10 și nici azi nu sunt puse balustradele.

Dar dacă se întâmplă ca un copil să cadă, atunci cine este de vină? Noi am făcut hârtie, morții se îngroapă cu pământ, viii cu hârtii. S-au înlocuit termopanele la scări, s-au dat balustradele jos, au pus termopanele și balustradele la loc, dar nu se mai deschid geamurile la scări. Băieții mi-au spus că nu le permite ISU! Am constatat mai mulți cetățeni că efectiv am ajuns să ne prostim unul pe altul”, a precizat Vasile Crișan.

Acesta a primit răspuns la toate nedumeririle și se pare că s-au tras și câteva învățăminte cu privire la realizările următoarelor anvelopări.

„Lucrările în primul rând nu sunt gata, sunt întrerupte din cauza vremii. Știm problemele, știm necazurile și ce putem să vă spunem este că nu recepționăm nimic fără să corespundă proiectului tehnic și normativelor de acolo. De fapt, nici n-am putea, știți că este finanțare europeană. Dacă nu îndeplinim unul din obiectivele proiectului, pierdem și din finanțare. Mai mult de atât, știți foarte bine, constructorul are obligația de bună execuție care se va elibera doar după ce lucrurile sunt în regulă. Din punct de vedere al balustradelor, știm lucrul acesta și ce pot să vă spun este că s-a constatat după începerea lucrărilor că balustradele aveau 90, după noul normativ trebuie 110. Atunci s-a decis să le înălțăm și să le schimbăm pe toate ca să fie un aspect plăcut. Așa este, din câte știu eu, colegii sunt aici, s-a modificat proiectul și autorizația de construcție și se va pune acea mână curentă la 110. La fel la primul etaj, au fost diverse copertine făcute, majoritatea fără autorizări. S-au dat toate jos și va fi o copertină unitară pe etajul I pentru că există acele balcoane false în care plouă și poate intra umezeală în peretele omului. Din punct de vedere al hidroizolației, și aceea trebuie să fie cu garanție, numai că orice hidroizolație la cel mult 10 ani de zile se reface, deci vor fi lucrări la care trebuie să se asigure mentenanța de către asociațiile de proprietari în momentul în care trebuie intervenit. (…)

Și noi am fost surprinși de modul în care s-au derulat lucrurile în acest an acolo, sunt lucruri la care și proiectarea, din păcate, nu ne-a oferit soluții, se văd cablurile care atârnă jenant acolo, se văd alimentările cu gaz pe care nu le-au prevăzut să le îndepărteze de bloc și asta trebuie să ne fie învățătură de minte și orice anvelopare o vom face de acum înainte, va trebui clar rezolvată și problema spațiillor comerciale, pentru că trebuie să arate frumos și unitar blocul, chiar dacă vor trebui să facă eforturi”, a precizat primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

