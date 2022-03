Lucrări pentru realizarea a 33 de limitatoare de viteză în județul Alba: Licitația de peste 500.000 de lei, lansată în SEAP

VIDEO| Antreprenor de succes al județului Alba: Marcel Florea, de la tânărul care tăia chitanțe la „cârma” companiei Florea Grup

Jurnalistul Lucian Mândruță a realizat un reportaj în județul Alba, vorbim cu unul din cei mai mari antreprenori, la nivel local, Marcel Florea, unul dintre cei care au bazele Florea Grup.

„Facem o pauză de la evenimentele de zi cu zi ca să vorbim de munca de două decenii a unui om, o muncă pe care călcăm de multe ori fără să știm.

Marcel Florea, din Alba Iulia. Omul ale cărui realizări se văd din avion la marginea unui oraș mic: Alba Iulia.

Povestea unui antreprenor care mi-a plăcut tare mult ca om, în formatul pe care îl știti deja, „Afaceri Inteligente”, în parteneriat cu BCR”, a transmis Lucian Mândruță, prin intermediul paginii de socializare.

„Aveam atunci doar 20 de ani și, împreună cu fratele meu, am pornit la un drum pe care la momentul de început nu știam unde o să ajungem.

„Microbul” acesta de business, de antreprenor, e cumva moștenit din familie. Părinții noștri au fost oameni gospodari, tatăl meu, imediat după revoluție, în 91, a deschis o mini făbricuță de floarea soarelui, de ulei de floarea soarelui, în localitatea de unde suntem.

Acolo am lucrat prima dată, job-ul meu era să tai chitanțe și să încasez banii și atunci am prins gustul de a deveni businessman”, a povestit Marcel Florea.

„Florea Grup înseamnă astăzi mai multe linii de business. Am început cu o rețea de benzinării, avem astăzi 11 benzinării în județul Alba, avem două hoteluri în județul Alba, efectuăm lucrări de construcții, avem o flotă de taxiuri, atât electrice cât și hibride, iar cel din urmă business, pe care ne concentrăm cel mai mult este producția de prefabricate din beton.

Am început în 2017, am deschis prima fabrică la Alba Iulia, în urma unei investiții de peste 10 milioane de euro, după care, următoarea etapă a fost extinderea la nivel național, am deschis a doua unitate de producție chiar în anul pandemiei, în anul 2020, la Ploiești, tot așa, în urma unei investiții de 10 milioane de euro.

Anul trecut am deschis a treia unitate de producție, Arad, iar acum lucrăm la a patra fabrică care va fi situată la Roman, în județul Neamț”, a mai declarat antreprenorul.

Referitor la modul în care acesta își alege angajații, aceasta a declarat că „în primul rând, caracterul și pasiunea în ceea ce face, adică dacă face cu plăcere, munca nu e grea”.

„Au fost perioade în care lucrurile au fost mai tulburi, într-adevăr erau mai multe țepe, mai multe firme care intrau în insolvență, părerea mea e că în ultima vreme s-au cam ales firmele serioase și lucrurile au intrat, oarecum, pe un făgaș normal”, a mai explicat Marcel Florea.