LPS Sebeș, eliminare din Cupa României Under 19, după 0-1 în deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii

acum 2 ore

LPS Sebeș, eliminare din Cupa României Under 19, după înfrângerea, 0-1 în deplasare, cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii

La primul meci din acest an, duminică, 8 martie, LPS Sebeș a pierdut în deplasare, scor 0-1 (0-0), cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, în optimile de finală ale Cupei României Under 19, confruntarea care deschide sezonul în 2026. Un meci echilibrat în care Sebeșul a jucat o repriză în inferioritate, oaspeții acuzând deciziile potrivnice, inclusiv la faza unicului gol.

Citește și: FOTO: LPS Sebeș, locul 7 la turneul internațional din Cehia, de la Bruntal, la Under 11 | Participare de tradiție pentru „leuți”

Din minutul 39 oaspeții au evoluat  în inferioritate, fiind eliminat E. Vlad.

Eliminarea a fost corectă dar maniera de arbitraj a fost execrabilă. Am primit un gol într-o fază în care mingea era la portarul nostru, însă jocul a fost oprit întrucât și s-a dat lovitură liberă indirectă, iar din respectiva fază s-a marcat, din punctul meu de vedere din ofsaid. Am avut un penalty clar neacordat, în plus chiar dacă am jucat mai bine de o repriză în inferioritate, am avut 4 ocazii mari. Cred că meritam mai mult, după aspectul jocului„, a punctat Doru Oancea.

LPS: Similie – Davel, Nicola, Vintilă, Moise, M. Cristea, Moș, Cosma, Ghitan, Todea, E. Vlad; au mai intrat Rădac, Cl. Lăncrănjan, Ursu, Cătană, L. Crișan; rezerve Dragosin, Crețu, P. Lăncrănjan. Antrenor Doru Oancea.

Singura reprezentantă a Albei rămasă în cursă s-a bătut pentru calificarea între cele mai bune 8 echipe ale competiției fotbalistice organizate de Federația Română de Fotbal.

Foto: LPS Sebeș

