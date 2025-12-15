FOTO: LPS Sebeș, locul 7 la turneul internațional din Cehia, de la Bruntal, la Under 11 | Participare de tradiție pentru „leuți”

LPS Sebeș, locul 7 la turneul internațional din Cehia, de la Bruntal, la Under 11 | Participare de tradiție pentru „leuți” la competiția fotbalistică

Echipa Liceului cu Program Sportiv Sebeș a terminat pe locul 7 la turneul internațional de fotbal disputat la Bruntál (Cehia). Grupa de Under 11 a LPS Sebeș a luat startul la a 26-a ediție a competiției de fotbal în sală, cu o participare devenită deja tradițională pentru formația din Alba.

LPS Sebeș, singura reprezentantă a României la acest turneu, a susținut 6 partide, 4 dintre ele în Grupa B, și două dintre ele pentru stabilirea ierarhiei finale. „Leuții” au jucat, în ordine, cu MFK Slavoj Bruntal (Cehia), scor 4-3; Lokomotiva Trnava (Slovacia), scor 1-0, debutând cu două partide adjudecate, în prima zi, clasându-se pe prima poziție (mai aveau nevoie de un succes pentru a accede în semifinale). Au urmat înfrângerile cu FCM Komorany (Cehia), scor 0-5 și SSK Bilovec (Cehia), scor 2-3 (ambele în grupă), respectiv 2-6 cu SFK Sered (Slovacia) – toate 3 eșecuri în aceeași zi. În ultimul joc, pentru locurile 7-8, LPS Sebeș a învins, scor 2-1, la loviturile de departajare, pe UKS Orlik Prudnik (Polonia), rezultând un bilanț de 3 întâlniri adjudecate și tot atâtea înfrângeri.

„A fost un turneu foarte echilibrat, oponenții având avantajul că s-au pregătit în condiții specifice de fotbal în sală, comparativ cu noi. Am avut cu un lot cu o medie de vârstă de 2016, având 5 echipieri mai mici decât categoria de vârstă. Nu ne-au interesat rezultatele, toții copiii au beneficiat de condiții relativ egale de joc, iar scopul turneului a fost socializarea cu micuții fotbaliști din alte țări”, a spus antrenorul Cosmin Maier.

Slovacia, Cehia, România, Polonia, Ungaria sunt cele 5 țări care au avut reprezentante la turneul de la Bruntál (Cehia), din efectivul LPS Sebeș făcând parte 8 dintre echipierii din 2024. Antrenorii Cosmin Maier și Alexandu Aldea s-au bazat pe efectivul format din Ianis Rotaru, Ianis Boițan – portari, Luca Ghibu, Ianis Ghibu, Marcus Lupu, Vlad Morariu, Alessandro Ortan, Răzvan Corban, David Schiau, Luca Mihăilă, Ianis Miclea și Darius Mogan – jucători de câmp.

„Mulțumim Primăriei municipiului Sebeș și domnului primar Dorin Nistor, pentru sprijin, care din nou au fost alături de noi și au facilitat deplasarea la acest turneu de suflet al nostru”, a spus Doru Oancea, directorul LPS Sebeș.

Anul trecut, LPS Sebeș a devenit vicecampioană la Under 10, iar Răzvan Corban, golgheterul LPS Sebeș, a fost desemnat cel mai buc jucător al întrecerii. În 2024 a fost o revenire, după 5 ani, la respectiva competiție fotbalistică, după cele 5 prezențe consecutive, ultima dată fiind în 2019.

