FOTO: LPS Sebeș, locul 7 la turneul internațional din Cehia, de la Bruntal, la Under 11 | Participare de tradiție pentru „leuți”
LPS Sebeș, locul 7 la turneul internațional din Cehia, de la Bruntal, la Under 11 | Participare de tradiție pentru „leuți” la competiția fotbalistică
Echipa Liceului cu Program Sportiv Sebeș a terminat pe locul 7 la turneul internațional de fotbal disputat la Bruntál (Cehia). Grupa de Under 11 a LPS Sebeș a luat startul la a 26-a ediție a competiției de fotbal în sală, cu o participare devenită deja tradițională pentru formația din Alba.
Citește și: FOTO: LPS Sebeș – vicecampioană la turneul internațional de la Bruntal | Răzvan Corban, premiu pentru cel mai bun jucător al competiției din Cehia
LPS Sebeș, singura reprezentantă a României la acest turneu, a susținut 6 partide, 4 dintre ele în Grupa B, și două dintre ele pentru stabilirea ierarhiei finale. „Leuții” au jucat, în ordine, cu MFK Slavoj Bruntal (Cehia), scor 4-3; Lokomotiva Trnava (Slovacia), scor 1-0, debutând cu două partide adjudecate, în prima zi, clasându-se pe prima poziție (mai aveau nevoie de un succes pentru a accede în semifinale). Au urmat înfrângerile cu FCM Komorany (Cehia), scor 0-5 și SSK Bilovec (Cehia), scor 2-3 (ambele în grupă), respectiv 2-6 cu SFK Sered (Slovacia) – toate 3 eșecuri în aceeași zi. În ultimul joc, pentru locurile 7-8, LPS Sebeș a învins, scor 2-1, la loviturile de departajare, pe UKS Orlik Prudnik (Polonia), rezultând un bilanț de 3 întâlniri adjudecate și tot atâtea înfrângeri.
„A fost un turneu foarte echilibrat, oponenții având avantajul că s-au pregătit în condiții specifice de fotbal în sală, comparativ cu noi. Am avut cu un lot cu o medie de vârstă de 2016, având 5 echipieri mai mici decât categoria de vârstă. Nu ne-au interesat rezultatele, toții copiii au beneficiat de condiții relativ egale de joc, iar scopul turneului a fost socializarea cu micuții fotbaliști din alte țări”, a spus antrenorul Cosmin Maier.
Slovacia, Cehia, România, Polonia, Ungaria sunt cele 5 țări care au avut reprezentante la turneul de la Bruntál (Cehia), din efectivul LPS Sebeș făcând parte 8 dintre echipierii din 2024. Antrenorii Cosmin Maier și Alexandu Aldea s-au bazat pe efectivul format din Ianis Rotaru, Ianis Boițan – portari, Luca Ghibu, Ianis Ghibu, Marcus Lupu, Vlad Morariu, Alessandro Ortan, Răzvan Corban, David Schiau, Luca Mihăilă, Ianis Miclea și Darius Mogan – jucători de câmp.
„Mulțumim Primăriei municipiului Sebeș și domnului primar Dorin Nistor, pentru sprijin, care din nou au fost alături de noi și au facilitat deplasarea la acest turneu de suflet al nostru”, a spus Doru Oancea, directorul LPS Sebeș.
Anul trecut, LPS Sebeș a devenit vicecampioană la Under 10, iar Răzvan Corban, golgheterul LPS Sebeș, a fost desemnat cel mai buc jucător al întrecerii. În 2024 a fost o revenire, după 5 ani, la respectiva competiție fotbalistică, după cele 5 prezențe consecutive, ultima dată fiind în 2019.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Școala de Dans Chirilă Alba Iulia, rezultate excelente la Oradea | Spectacolul caritabil, „Învățăm să dăruim”, vineri, 19 decembrie
Școala de Dans Chirilă Alba Iulia, rezultate excelente la Oradea | Spectacolul caritabil, „Învățăm să dăruim”, este vineri, 19 decembrie Reprezentanții Școlii de Dans Chirilă au realizat rezultate excelente la Oradea. Sportivii din Cetatea Marii Uniri au obținut 10 locuri întâi și 4 locuri secunde la a 12-a ediție a concursului național „Feeria Dansului”. Citește […]
FOTO: Cupa Crăciunului la Vințu de Jos, turneu caritabil la fotbal | Sumă importantă pentru o familie din Pianu, care a rămas fără locuință în urma unui incendiu!
Cupa Crăciunului la Vințu de Jos, turneu caritabil la fotbal | Sumă importantă strânsă pentru o familie din Pianu, care a rămas fără locuință în urma unui incendiu! La Cupa Crăciunului, turneu caritabil la fotbal, disputat la Vințu de Jos, s-au strâns peste 20.000 de lei pentru o familie din comuna Pianu, care a rămas […]
FOTO | Pugilistul Alexandru Dorobanțiu, de la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatul Național de Box – Seniori
Pugilistul Alexandru Dorobanțiu, de la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatul Național de Box – Seniori Pugilistul Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, Alexandru Dorobanțiu, a obținut medalia de bronz la Campionatul Național de Box – Seniori, competiție desfășurată în perioada 8–12 decembrie 2025, la Târgu Mureș. În vârstă de 23 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Campionatele Mondiale de Powerlifting 2025 de la Cluj-Napoca: Au concurat peste 200 de sportivi din întreaga lume. Ovidiu Pănăzan, felicitat de președintele IPF
Campionatele Mondiale de Powerlifting 2025 de la Cluj-Napoca: Au concurat peste 200 de sportivi din întreaga lume. Ovidiu Pănăzan, felicitat...
Cristi Dănileț, victorie la CEDO împotriva României. De ce a dat fostul judecător statul în judecată
Cristi Dănileț, victorie la CEDO împotriva României. De ce a dat fostul judecător statul în judecată Curtea Europeană a Drepturilor...
Știrea Zilei
Accident GRAV în Alba: Vârstnică de 81 de ani, lovită de tren în zona haltei Unirea. A fost preluată și transportată cu elicopterul SMURD la UPU Mureș
Accident GRAV în Alba: Vârstnică de 81 de ani, lovită de tren în zona haltei Unirea. A fost preluată și...
VIDEO | Satul Boțani, comuna Râmeț, locuit de o singură familie de peste 20 de ani: „Ne-am obișnuit aici. Ne-am învățat așa, am crescut așa”
Satul Boțani, comuna Râmeț, locuit de o singură familie de peste 20 de ani: „Ne-am obișnuit aici. Ne-am învățat așa,...
Curier Județean
VIDEO | „Sărbătoarea Luminilor”, la Sinagoga Mareh Yezekiel din Alba Iulia 2025. Aprinderea luminilor de Hanuka și concert
„Sărbătoarea Luminilor”, la Sinagoga Mareh Yezekiel din Alba Iulia 2025. Aprinderea luminilor de Hanuka și concert Luni, 15 decembrie, are...
17 decembrie 2025 | Locuitorii de pe mai multe străzi din Aiud rămân fără gaz miercuri. Lucrări la sistemul de distribuție
17 decembrie 2025 | Locuitorii de pe mai multe străzi din Aiud rămân fără gaz miercuri. Lucrări la sistemul de...
Politică Administrație
Piste pentru biciclete în comuna Ciugud cu o lungime totală de 13 km. Investiție de peste 6 milioane de lei
Piste pentru biciclete în comuna Ciugud cu o lungime totală de 13 km. Investiție de peste 6 milioane de lei...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci de gospodării beneficiază de proiect
Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci...
Opinii Comentarii
15 decembrie 1989: Ziua în care a început Revoluția!
15 decembrie 1989: Ziua în care a început Revoluția! La 15 decembrie 1989 în Piaţa Sf. Maria din Timişoara s-a...
14 decembrie: 70 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite
14 decembrie: 69 de ani de la aderarea României la Organizaţia Naţiunilor Unite În urmă cu 70 de ani, la...