FOTO: PSG păstrează trofeul Champions League! Trupa lui Luis Enrique, victorie după lovituri de departajare cu Arsenal!

PSG păstrează trofeul Champions League! Trupa lui Luis Enrique, victorie după lovituri de departajare cu Arsenal!

PSG este noua și vechea câștigătoare a Champions League, după o finală dramatică, la Budapesta.

PSG rămâne regina Europei și a devenit prima echipă după Real Madrid care își apără cu succes coroana europeană.

Arsenal este în lacrimi, după ce a ratat primul trofeu Champions League din istoria clubului, asta după un parcurs european fără eșec. Anglia nu a făcut tripla în acest sezon european, după ce Aston Villa (Europa League) și Crystal Palace (Conference Leagur) au cucerit trofeele.

Câștigătoarea UEFA Champions League, ediția 2025/2026, este Paris Saint-Germain, care s-a impus sâmbătă în fața celor de la Arsenal, scor 1-1, 4-3 după penalty-uri, la Budapesta. Au ratat Eze și Gabriel (ambii nu au prins poarta) și Mendez (a parat Raya)

A fost nevoie de loviturile de departajare, la finele timpului regulamentar fiind 1-1 (1-0), goluri marcate de Havertz (6), respectiv Dembele (6, penalty)

Sezonul 2025-2026 a fost unul special pentru Arsenal. Londonezii au pus capăt unei așteptări de 22 de ani și au câștigat titlul în Premier League, după ce au rezistat până la final în lupta cu Manchester City. Acum, echipa lui Arteta este la doar un meci distanță de cea mai mare performanță din istoria clubului. „Tunarii” nu au câștigat niciodată Liga Campionilor, iar singura lor finală a fost cea pierdută în 2006, împotriva Barcelonei.

Luis Enrique este, fără niciun fel de îndoială, arhitectul ascensiunii echipei franceze în fruntea fotbalului european. A ajuns pe banca tehnică a echipei franceze în vara lui 2023 și a reușit să câștige două trofee Champions League, ajungând la 3 în carieră (a mai cucerit cu Barcelona)

Este prima finală a unei competiții majore în care se întâlnesc echipe din Franța și Anglia. Anterior, au mai fost finalele defunctei Cupei Intertoto.

Este finala cu numărul 71 a Ligii Campionilor, iar meciul s-a jucat pe Puskás Aréna din Budapesta. Arena din capitala Ungariei devine al 34-lea stadion diferit care va găzdui finala.

Foto: Lucian DANCIU, I Am Sport, GSP

