FOTO | Teodora Todea și Iulia Vinceler au reprezentat cu brio Școala Gimnazială „Singidava" Cugir la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață" 2026: Au fost răsplătite cu MENȚIUNE

Teodora Todea și Iulia Vinceler au reprezentat cu brio Școala Gimnazială „Singidava" Cugir la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață" 2026: Au fost răsplătite cu MENȚIUNE

Două eleve de la Școala Gimnazială „Singidava” Cugir au fost răsplătite cu Mențiune pentru prestația remarcabilă de la Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” 2026.

Este vorba de Teodora Todea (clasa a V-a A) și Iulia Vinceler (clasa a VI-a).

„Sub îndrumarea prof. Nicoleta Văsuți, ele au demonstrat că pasiunea pentru lectură și perseverența sunt cheia succesului.

De ce e important? Olimpiada „Lectura ca abilitate de viață” nu e doar un concurs – e o provocare de a înțelege că lectura ne face mai puternici, mai empatici și ne deschide orizonturile.

Felicitări, Teodora și Iulia! Să vă mențineți dragostea pentru cărți!

Mulțumim, prof. Nicoleta Văsuți, pentru că le-ați ghidat pașii spre victorie!”, au transmis reprezentanții unității școlare din orașul de la poalele Drăganei.

