FOTO | Trei polițiste din Alba, pe podium la IPA Games 2026: Mădălina, Adina și Diana au obținut medalia de bronz la fotbal feminin și locul III la baschet

Trei polițiste din Alba, pe podium la IPA Games 2026: Mădălina, Adina și Diana au obținut medalia de bronz la fotbal feminin și locul III la baschet

Trei polițiste din Alba au urcat pe podium la IPA Games 2026. Mădălina, Adina și Diana au obținut medalia de bronz la fotbal feminin și locul III la baschet.

În perioada 10–15 mai 2026, în Polonia, s-a desfășurat competiția internațională IPA Games 2026, eveniment sportiv dedicat membrilor comunității polițienești din întreaga lume. Delegația României s-a întors acasă cu 43 de medalii – aur, argint și bronz.

Printre polițiștii care au purtat cu onoare tricolorul, se numără și trei polițiste din județul Alba, care au arătat că spiritul de echipă, perseverența, determinarea și profesionalismul se regăsesc atât în activitatea de zi cu zi, cât și pe terenul de sport.

Gherman Mădălina Maria, din cadrul Postului de Poliție Șugag, a obținut medalia de bronz la fotbal feminin, contribuind la clasarea echipei pe locul al III-lea.

Despre pasiunea sa pentru sport, aceasta mărturisește:

„𝑆𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑙 𝑎 𝑓𝑎̆𝑐𝑢𝑡 𝑚𝑒𝑟𝑒𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑎𝑡̦𝑎 𝑚𝑒𝑎, 𝑚𝑖𝑠̦𝑐𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑏 𝑜𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎̆ 𝑎 𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎̆ 𝑚𝑎̆ 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠̦𝑡𝑒 𝑐𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑎𝑛𝑎̆. 𝐹𝑜𝑡𝑏𝑎𝑙𝑢𝑙 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑛𝑡̦𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠̦𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑖̂𝑛𝑡𝑟-𝑜 𝑙𝑒𝑐𝑡̦𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎̆ 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑖𝑡𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑐ℎ𝑖𝑝𝑎̆, 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑝𝑙𝑎𝑦 𝑠̦𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡̦𝑖𝑎 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑢𝑛𝑒.”

De asemenea, Ivașcu-Bodea Adina, din cadrul Postului de Poliție Câlnic, și Ivașcu-Bodea Diana, din cadrul Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos, au urcat pe podium la proba de baschet feminin, obținând împreună cu echipa lor locul al III-lea.

𝑉𝑎̆ 𝑓𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎̆𝑚 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑟𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑒𝑙𝑒 𝑜𝑏𝑡̦𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒. 𝑆𝑢𝑛𝑡𝑒𝑚 𝑚𝑎̂𝑛𝑑𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑖!

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI