FOTO: LPS Alba Iulia, calificare la etapa finală ONSS gimnaziu la baschet feminin! Turneul se va desfășura la Sebeș, în perioada 7-10 mai

LPS Alba Iulia, antrenor Valentin Urian, calificare la etapa finală ONSS gimnaziu la baschet feminin! Turneul se va desfășura la Sebeș, în perioada 7-10 mai

Echipa de baschet feminin a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a reușit calificarea la etapa finală a ONNS la baschet feminin gimnaziu, competiția în care e decernează medaliile urmând a se desfășura la Sebeș, în perioada 7-10 mai.

Mai trebuie menționat faptul, că în această perioadă, talentata Ingrid Baicon Ciban a fost convocată la lotul național de baschet al României Under 15.

Formația din Cetatea Marii Uniri, pregătită de antrenorul Valentin Urian, a acces între cele mai bune formații din țară în urma etapei de zonă organizată la Alba Iulia, unde s-a clasat pe locul întâi. Rezultatele au fost: 45-16 cu Școala Generală Nr. 24 Timișoara și 48-10 cu Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Vulcan.

Lotul LPS Alba Iulia a fost format din următoarele Andrea Carla Alexandra, Delia Valentina Mărcuș, Ana Ecaterina Damian, Maria Nichimiș, Ingrid Baicon-Ciban, Maya Ioana Niga, Karina Maria Onea, Alesia Adriana Popa, Sofia Irina Cârja (toate clasa a VIII-a C), Gabriela Elena Banabic și Cristina Maria Cioară (clasa a VII-a C)

Anul trecut, LPS Alba Iulia a devenit vicecampioană națională la Pitești, iar Karina Onea a fost inclusă în echipa ideală a competiției sub panou.

