FOTO: LPS Alba Iulia, calificare la etapa finală ONSS gimnaziu la baschet feminin! Turneul se va desfășura la Sebeș, în perioada 7-10 mai

LPS Alba Iulia, antrenor Valentin Urian, calificare la etapa finală ONSS gimnaziu la baschet feminin! Turneul se va desfășura la Sebeș, în perioada 7-10 mai
Echipa de baschet feminin a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a reușit calificarea la etapa finală a ONNS la baschet feminin gimnaziu, competiția în care e decernează medaliile urmând a se desfășura la Sebeș, în perioada 7-10 mai.
Citește și: FOTO: LPS Alba Iulia – vicecampioană națională la ONSS, baschet feminin, gimnaziu! Rezultat excelent pentru echipa albaiuliană, Karina Onea – în echipa ideală
Mai trebuie menționat faptul, că în această perioadă, talentata Ingrid Baicon Ciban a fost convocată la lotul național de baschet al României Under 15.
Formația din Cetatea Marii Uniri, pregătită de antrenorul Valentin Urian, a acces între cele mai bune formații din țară în urma etapei de zonă organizată la Alba Iulia, unde s-a clasat pe locul întâi. Rezultatele au fost: 45-16 cu Școala Generală Nr. 24 Timișoara și 48-10 cu Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Vulcan.
Lotul LPS Alba Iulia a fost format din următoarele Andrea Carla Alexandra, Delia Valentina Mărcuș, Ana Ecaterina Damian, Maria Nichimiș, Ingrid Baicon-Ciban, Maya Ioana Niga, Karina Maria Onea, Alesia Adriana Popa, Sofia Irina Cârja (toate clasa a VIII-a C), Gabriela Elena Banabic și Cristina Maria Cioară (clasa a VII-a C)
Anul trecut, LPS Alba Iulia a devenit vicecampioană națională la Pitești, iar Karina Onea a fost inclusă în echipa ideală a competiției sub panou.
Volei Alba Blaj – Corona Brașov, confruntarea decisivă pentru calificarea în finală, miercuri, 15 aprilie, în „Alba Blaj” Arena
Volei Alba Blaj – Corona Brașov, confruntarea decisivă pentru calificarea în finala Diviziei A1, miercuri, 15 aprilie, în „Alba Blaj” Arena, la ora 18.00 Campioana Volei Alba Blaj are parte de un meci decisiv cu Corona Brașov, miercuri, 15 aprilie, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj, eșec 2-3 cu Corona […]
FOTO | Alba în Superligă: Gicu Grozav, gol decisiv pentru „lupii galbeni”
Alba în Superligă: Gicu Grozav, gol decisiv pentru „lupii galbeni” Albaiulianul Gicu Grozav a marcat golul decisiv pentru „lupii galbeni” în victoria externă de la Slobozia (2-1), un meci cu implicații aparte în lupta pentru supraviețuire din subsol în Superliga de fotbal. A fost a doua victorie la rând realizată de Petrolul Ploiești sub comanda […]
FOTO | Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciare la Penitenciarul Aiud, pe podium la un concurs internațional de Brazilian Jiu-jitsu, în ciuda faptului că a concurat accidentat
Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciare la Penitenciarul Aiud, pe podium la un concurs internațional de Brazilian Jiu-jitsu, în ciuda faptului că a concurat accidentat Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciare la Penitenciarul Aiud, a obținut o clasare remarcabilă la un concurs internațional de Brazilian Jiu-jitsu, în ciuda faptului că a concurat accidentat. El a suferit cu […]
