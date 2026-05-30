UPDATE VIDEO | ACCIDENT rutier pe DN 1, la Sebeș: Șofer de 44 de ani, ”mort de beat”, rănit după ce s-a răsturnat cu mașina pe drumul Sibiului

ACCIDENT rutier pe DN 1, la Sebeș: Șofer de 44 de ani, ”mort de beat”, rănit după ce s-a răsturnat cu mașina pe drumul Sibiului

Un accident rutier a avut loc sâmbătă seara, în jurul orei 20.00, pe DN 1, la Sebeș. În evenimentul de pe drumul Sibiului este implicat un singur autoturism.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Sebeș, pe DN1 (drumul Sibiului).

În accident ar fi implicat un autoturism, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

UPDATE IPJ: Traficul rutier este îngreunat pe DN 1, Drumul Sibiului, din cauza unui eveniment rutier în care este implicat un autoturism.

Conducătorul auto, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul volanului și s-a răsturnat, suferind leziuni corporale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,30 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii rutieri sunt la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și pentru fluidizarea traficului rutier.

