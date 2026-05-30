FOTO | Tezaurul ascuns dintr-o cameră a Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Povestea etnografului Olivia Bărbuța, ambasadorul cultural care a salvat tradițiile județului Alba

Tezaurul ascuns dintr-o cameră a Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Povestea etnografului Olivia Bărbuța, ambasadorul cultural care a salvat tradițiile județului Alba
Povestea Oliviei Bărbuța este drumul unei vieți în slujba identității românești, de la catedră la tezaurul etnografic al Albei, în slujba tradițiilor județului Alba.
Povestea doamnei Olivia Bărbuța este, în esență, povestea unui ambasador cultural care și-a dedicat întreaga existență descifrării și promovării rădăcinilor noastre. Astăzi, deși s-a retras la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, spiritul său rămâne la fel de vibrant, fiind o punte vie între istoria scrisă și tradiția trăită.
Puțini știu că drumul său profesional a început cu formarea tinerelor minți. În primii ani ai carierei, Olivia Bărbuța a activat ca profesor de istorie, perioadă în care și-a șlefuit talentul de a povesti și de a insufla dragostea pentru trecut.
Această etapă pedagogică a reprezentat fundația pe care s-a clădit mai târziu întreaga sa activitate de cercetare.
Trecerea către Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a venit ca un pas firesc. În calitate de etnograf, a transformat munca de teren într-o artă, documentând minuțios tradițiile, portul și obiceiurile județului Alba. Prin scrierile sale, a reușit să salveze un patrimoniu imaterial care, altfel, s-ar fi pierdut sub presiunea modernității.
Datorită erudiției și prestanței sale, doamna Bărbuța a fost adesea figura centrală în momentele de protocol ale județului. A avut ocazia de a întâlni și de a ghida președinți de stat, oferindu-le lecții de autenticitate românească: de la vizitele oficiale ale lui Nicolae Ceaușescu, unde rigoarea etnografică trebuia să facă față exigențelor vremii, până la întâlnirile cu Emil Constantinescu, într-o perioadă de deschidere culturală și reafirmare a valorilor democratice.
Numele Oliviei Bărbuța a rezonat și dincolo de hotarele țării. Invitată în Franța și Belgia, ea nu a fost doar un simplu oaspete, ci un veritabil expert care a prezentat istoria și farmecul orașului Alba Iulia unor comunități dornice să descopere spiritul transilvănean.
Implicarea sa în viața comunității a continuat ani la rând prin participarea în juriile unor concursuri de profil. Fie că a fost vorba de festivaluri de folclor sau competiții de meșteșuguri, Olivia Bărbuța a reprezentat vocea autorității morale și profesionale, asigurându-se că „noul” nu strivește „vechiul” și că autenticul rămâne literă de lege.
Astăzi, la 84 de ani, la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, doamna etnograf rămâne o prezență distinsă. Viața sa, marcată de trecerea de la catedră la marile muzee și de la satele uitate de lume la capitalele europene, reprezintă un model de demnitate și devotament față de valorile naționale.
Olivia Bărbuța nu este doar un nume în bibliografia etnografiei românești, este omul care a învățat generații întregi că, pentru a ști încotro te îndrepți, trebuie mai întâi să înțelegi de unde vii.
Este o dovadă vie că patrimoniul nu este format doar din clădiri sau obiecte de muzeu, ci mai ales din oamenii care le dau viață și le salvează de la uitare. Faptul că la 84 de ani, retrasă la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, își păstrează acea distincție și vivacitate, ne arată că atunci când trăiești o viață cu sens, dedicată unei cauze mai mari decât tine, spiritul nu îmbătrânește niciodată.
A consemnat Simona Lodroman
