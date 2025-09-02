Rămâi conectat

Lovitură pentru sute de mii de români: Coasigurații trebuie să plătească din buzunar pentru asigurarea de sănătate

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 15 minute

în

De

Coasigurații își pierd asigurarea medicală gratuită și trebuie să plătească un CASS anual de 2.430 lei de la 1 septembrie

Începând de luni, 1 septembrie 2025, circa 650.000 de persoane care până acum beneficiau de asigurare gratuită în calitate de coasigurați, adică soț/soție sau părinți fără venituri, vor pierde acest beneficiu.

Pentru a continua să fie acoperite de sistemul public de sănătate, aceste persoane trebuie să plătească o contribuție anuală de 2.430 lei.

Această sumă reprezintă 10% din salariul minim pe economie, calculat pentru o perioadă de șase luni, și poate fi achitată integral sau în două tranșe:

-prima tranșă de 25% (607,50 lei) la depunerea declarației unice la ANAF;

-a doua tranșă de 75% (1 822,50 lei) până la 25 mai 2026. După achitarea primei tranșe, beneficiarul dobândește calitatea de asigurat pentru 12 luni.

Pentru a rămâne în sistem, persoana care îi avea în întreținere trebuie să depună Declarația Unică (formular D212) la ANAF, fie fizic, fie online, începând chiar din luna august.

Mai există și categorii care rămân scutite de la plata contribuției CASS, chiar și după aceste modificări:

-copiii până la 18 ani și tinerii până la 26 ani (elevi, studenți etc.);

-persoanele cu dizabilități;

-femeile însărcinate și lăuzele;

-pensionarii cu venituri sub 3.000 lei;

-bolnavii aflați în programele naționale de sănătate, fără venituri;

-deținuții, victimele traficului de persoane, voluntarii din serviciile de urgență, printre alții.

Coasigurații își pierd asigurarea medicală gratuită și trebuie să plătească un CASS anual de 2.430 lei de la 1 septembrie
