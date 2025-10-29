Lovitură de teatru! Castelul de la Zlatna nu poate fi demolat, deocamdată…

Castelul de la Zlatna ar urma să nu fie demolat, cel puțin momentan, după ce un memoriu apărut la Direcția Județeană de Mediu Alba ar putea să transforme „comoara“ uitată din Apuseni într-un hotel.

Într-un memoriu consultat de ziarulunirea.ro era menționată intenția de demolare a imobilului pentru a putea fi construit un hotel de 4 stele, cu restaurant, piscină și spa, încercându-se refacerea identică a aspectului inițial al construcției.

Directorul Direcției Județene pentru Cultură Alba: ,,În momentul de față, castelul poate fi doar reabilitat, nu demolat”

Directorul Direcției Județene pentru Cultură Alba, Matei Drîmbărean a explicat, miercuri, 28 octombrie 2025, pentru ziarulunirea.ro, că șansele ca imobilul să fie demolat sunt, cel puțin deocamdată, minime deoarece:

,,Când s-au început procedurile de actulizare a Planului Urbanistic General al UAT Zlatna, de prin anul 2001, s-au identificat într-un studiu istoric 10 obiective care ar avea valoare arhitecturală și au fost propuse pentru clasare. Printre care și castelul. Asta nu înseamnă că imediat începe și clasarea”, a precizat Matei Drîmbărean.

Potrivit acestuia, atât Agenția Județeană de Mediu Alba cât și Primăria Zlatna au fost notificate de către Direcția Județeană de Cultură Alba să nu se elibereze avize, respectiv autorizație, prin care să se dea „undă verde” pentru desfințarea (n.r. demolarea) castelului.

,,Totul depinde de decizia privind clasarea. Dacă nu trece propunerea de clasare, poate fi demolat. Dacă trece, nu poate fi demolat. În momentul de față, atâta vreme cât nu există o decizie privind clasarea, castelul poate fi doar reabilitat, nu demolat”, a afirmat Matei Drîmbărean.

Primarul din Zlatna: ,,Nu l-am clasificat și nu o să îl mai clasificăm datorită acestei sensibilități”

Primarul din Zlatna, Silviu Ponoran, a explicat pentru Ziarul Unirea că s-a încercat, la realizarea primului P.U.G, clasificarea castelului pentru a fi introdus în Patrimoniul Național al României. Totuși, edilul a pierdut alegerile, iar ,,comoara” din Apuseni a fost preluată de Consiliul Județean și ulterior vândută. El a precizat că imobilul nu a mai fost clasificat niciodată, deoarece nimeni nu a depus o cerere în acest sens.

,,M-am bucurat când am văzut expertiza făcută de firma care l-a cumpărat și vrea să construiască acolo. Aceasta a fost făcută de niște experți serioși, pe care îi cunosc. Rezultatul a fost că fundațiile nu rezistă. Am căzut de acord cu ei că, dacă trebuie să îl demoleze, să îl facă identic cum a fost. O să facem o adresă cum că nu l-am clasificat și nu o să îl mai clasificăm din cauza acestei sensibilități, care este faptul că acele fundații nu rezistă la un hotel așa cum scrie ca la carte. Ei sunt dispuși să investească banii în zona aia, care ar putea să devină vie, să nu stea așa moartă, doar că l-am clasificat și să ne uităm la el”, a fost răspunsul edilului din Zlatna.

Reamintim că, proprietarii castelului au solicitat autorizație de desființare (demolare), construcția aflându-se de câțiva ani într-o stare de degradare severă la nivelul unor sub ansambluri structurale, provocată de eroziune prin factori climatici și umani. În urma analizelor tehnice și economice, dar mai ales prin expertiza tehnică efectuată, s-a ajuns la concluzia se impune demolarea și reconstruirea corpului existent.

Prin măsurile propuse, se are în vedere păstrarea și valorificarea memoriei locului prin transformarea acestuia într-un obiectiv cu acces public, mai exact reconstruirea castelului cu funcțiunea de hotel (regim înălțime 2D+P+3E+M). În completarea funcțiunii principale de cazare, vor fi construite noi corpuri: Corp B – restaurant (regim înălțime 2D), Corp C – Piscină și spa (regim înălțime S+2D), Corp D – Clădire Anexe (regim înălțime S+D+P+M).

De asemenea, potrivit proiectului, vor fi realizate lucrări de amenajări exterioare ale incintei, refacerea împrejmuirii, racorduri utilități si branșamente, bazin apă, bazin impermeabilizat vidanjabil periodic și organizare de șantier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI