LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 8 OCTOMBRIE 2024: 576 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 8 OCTOMBRIE 2024: 576 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.
Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 6 octombrie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 0258819254
ALBA IULIA APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 10 0731489087
ALBA IULIA APULUM SA LACATUS MECANIC 3 0731489087
ALBA IULIA APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 0731489087
ALBA IULIA APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087
ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 4 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 4 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA LACATUS MECANIC 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 2 0258812764
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 4 0723536565
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL INGINER MECANIC 5 0723536565
ALBA IULIA SC VESAVET SRL MEDIC VETERINAR 1 0723536565
ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L. MEDIC SPECIALIST 1 0747054712
ALBA IULIA MATIN MAIER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 1 0258811410
ALBA IULIA ALPINA TEC FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 3 0720085887
ALBA IULIA BEST CLEAN SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 6 0741116799
ALBA IULIA BIROTICA SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 2 0752227776
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL SUDOR 5 0723536565
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC UTILAJ 5 0723536565
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MECANIC AUTO 5 0723536565
ALBA IULIA NEWTER DRUM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0723536565
ALBA IULIA SC SHIRVANIAN GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0755005070
ALBA IULIA SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 3 0258812764
ALBA IULIA S.C. TRIP & SIB SRL RECEPTIONERI (EXCLUSIV ÎN DOMENIUL HOTELIER) 2 0747308969
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0258811646
ALBA IULIA DENY LOOK SRL BUCATAR 1 0742046001
ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0740171899
ALBA IULIA PATIPAN GRUP SRL COFETAR 1 0740171899
ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0744654454
ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 10 0258814491
ALBA IULIA IPEC SA MARCATOR PIESE 10 0258814491
ALBA IULIA SC ALBACOM BIZ SRL AMBALATOR MANUAL 5 0749109677
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0258814220
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL ÎNGRIJITORI ANIMALE INCLUSIV ANIMALE DE COMPANIE 1 0732160798
ALBA IULIA RUJA CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0748083213
ALBA IULIA BUFTEA OYL COMPANY SRL BUCATAR 1 0729890146
ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION S.R.L. OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0733190507
ALBA IULIA SOLINA PRODUCTION S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 2 0733190507
ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA AGENT DE SECURITATE 1 0212067400
ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA LUCRATOR COMERCIAL 4 0212067400
ALBA IULIA CEC BANK SA ADMINISTRATOR CONT 1 0213111119
ALBA IULIA TABITA TOUR SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0263215500
ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA INFIRMIER/INFIRMIERA 3 0786133402
ALBA IULIA ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA PSIHOLOG 1 0786133402
BARABANT SC EUROSTAR GROUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0745595795
CIUGUD EXPRESS CURIER SRL CURIER 1 0731339220
CIUGUD AIMEDESIGN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0745587799
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0720517964
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTROENERGETICA 1 0720517964
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1 0720517964
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 5 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 3 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL AGENT DE SECURITATE 1 0745353599
DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 [email protected]
DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]
MICESTI SIMIGERIA RICI S.R.L. PATISER 4 0743322469
OARDA ELIT SRL INGINER MECANIC 1 0721367218
OARDA ELIT SRL ELECTRONIST TELECOMUNICATII 1 0721367218
OARDA ELIT SRL ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALATII AUTOMATIZATE 1 0721367218
OARDA ELIT SRL FRIGORIFERIST (FRIGOTEHNIST) 1 0721367218
OARDA ELIT SRL LACATUS MECANIC 1 0721367218
OARDA ELIT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0721367218
OARDA ELIT SRL CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE 1 0721367218
SEUSA DPN INSTAL S.R.L MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0720004764
SEUSA DPN INSTAL S.R.L INSTALATOR APA, CANAL 1 0720004764
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 4 0258861661
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 1 0268334163
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 0268334163
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA VOPSITOR 1 0268334163
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR 2 0268334163
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS-MONTATOR 2 0268334163
AIUD SC BAAND PRODUCT SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0731014301
AIUD SC BAAND PRODUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0731014301
AIUD SC BAAND PRODUCT SRL PAVATOR 5 0731014301
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 4 0268334163
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA INGINER MECANIC 4 0268334163
AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 0258861661
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC 1 0268334163
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0268334163
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA LACATUS MECANIC 2 0268334163
AIUD PAPABOX SRL PIZZAR 1 0743175729
AIUD MEDMA CLINIC SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0358112254
AIUD GEORGIA CATERING SRL MANIPULANT MARFURI 2 0729068763
AIUD GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 2 0729068763
AIUD GEORGIA CATERING SRL COFETAR 1 0729068763
AIUD ROMADO SHOP S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 4 762188862
AIUD UZINA DE VAGOANE AIUD SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0268334163
AIUD VANGAO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0740903545
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEX ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0771294102
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEX KINETOTERAPEUT 1 0771294102
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEX EDUCATOR SPECIALIZAT 1 0771294102
MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0749229918
MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0749229918
MIRASLAU LUCA PRODCARN SRL TRACTORIST 1 0749229918
OIEJDEA ALBALACT SA INGINER AUTOMATIST 1 0736777388
OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 1 0750159697
OIEJDEA VERDINO GREEN FOODS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0750159697
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0748200044
SANTIMBRU SC REMAT PLUS SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 4 0752172573
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. Inginer in productia alimentara 4 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII 4 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. INGINER AUTOMATIST 2 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. INGINER MECANIC 4 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. INGINER ELECTRICIAN 2 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. INGINER CHIMIST 4 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. BIOLOG 4 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ECONOMIST 4 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. GESTIONAR DEPOZIT 4 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. MANIPULANT MARFURI 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 4 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. FRIGORIFERIST (FRIGOTEHNIST) 2 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. AMBALATOR MANUAL 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. MUNCITORI NECALIFICATI 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 2 0748200044
TEIUS IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 4 0744627674
TEIUS IMCOP S.R.L. MASINIST LA INSTALATIILE DE PREPARAT SI TURNAT BETON SI MIXTURI ASFALTICE 1 0744627674
TEIUS IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0744627674
TEIUS IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ RAI OLTEANU SRL GROPAR 3 0756983263
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD AXEL COMPANY SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0788988333
ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0358106543
ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0358106543
ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL MECANIC AUTO 1 0358106543
ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL MECANIC UTILAJ 2 0358106543
ABRUD ARIA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 3 0358106543
ALBAC ASOCIATIA LAMASOAIA SOFERI DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0764302728
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 0258771839
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 0258771839
CAMPENI ALL ANDREICA SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR BENZINA SI MOTORINA 1 0747264682
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 4 0258771839
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 4 0258771839
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BUCATAR 4 0258771839
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CARPINIS S.C. NIKOMAR&ELY S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 0752941205
GARDE COSTI MAR STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0748420302
LAZURI VIO BUSINESS SRL MANIPULANT MARFURI 2 [email protected]
LUPSA COMPOSESORATUL SILVIC LUPSA V MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0745307724
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 0721367218
CUGIR ELIT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 3 0721367218
CUGIR ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 3 0721367218
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL SUDOR 1 0720085887
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 2 0264365865
OCNA MURES HANU GENERAL SERVICES SRL ZUGRAV 2 0758395933
OCNA MURES HANU GENERAL SERVICES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0758395933
OCNA MURES C B ELECTRIC SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 1 0264365865
OCNA MURES MOARA MIRESTEAN SRL Comerciant vanzator marfuri nealimentare 1 0749031544
OCNA MURES SC SAVE&SAFETY RO SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0756747302
OCNA MURES SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA”OCNA MURES ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0258871141
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FAIANTAR 6 0729399259
SASCIORI MIVO EXPERT CONSTRUCT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0756705950
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 0745011394
SEBES CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066
SEBES TRANS IVINIS CO SRL CAMERISTA HOTEL 1 0258873234
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 0745011394
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 0745011394
SEBES COMA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 2 [email protected]
SEBES COMA CONSTRUCT SRL LACATUS MECANIC 2 [email protected]
SEBES COMA CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 [email protected]
SEBES COMA CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 [email protected]
SEBES COMA CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 2 [email protected]
SEBES COMA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 [email protected]
SEBES KRONOSPAN TRADING S.R.L. OPERATOR CHIMIST LA FABRICAREA ALTOR PRODUSE ORGANICE 3 0268417372
SEBES KRONOSPAN TRADING S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1 0268417372
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 0745011394
SEBES SC VONTRANS IMPEX SRL SOFERI DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0742242983
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. SUDOR 1 0372422700
SEBES ZG TIMBER SEBES S.R.L. LACATUS MECANIC 1 0372422700
SEBES DENIZ-TEH SRL AGENT DE VÂNZARI 2 0258735292
SEBES S.S.H. HIDROSERV S.A. EXPERT ACHIZITII PUBPLICE 1 372479405
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL TEHNICIAN DEVIZIER 1 [email protected]
VINTU DE JOS PROGRES BUID CONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0751456975
VINTU DE JOS CEC BANK SA ADMINISTRATOR CONT 1 0213111119
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5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod
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7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
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5 octombrie – Ziua Mondială a Educaţiei sărbătorită în întreaga lume