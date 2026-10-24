Video | Bărbat de 47 de ani din Sebeș, reținut pentru conducere fără permis: Era și băut
Bărbat de 47 de ani din Sebeș, reținut pentru conducere fără permis: Era și băut
Polițiștii Biroului Rutier Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, a fost oprit de către polițiștii rutieri, pe strada Mihail Kogălniceanu, din municipiul Sebeș, în timp ce conducea un autoturism, în după-amiaza zilei de 23 octombrie 2026.
Din verificări a reieșit că bărbatul are suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ca urmare a conducerii unui vehicul sub influența alcoolului.
Ieri, 23 octombrie 2026, când a fost oprit de către polițiști, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,29 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
La data de 23 octombrie 2026, în intervalul orar 11.00 – 21.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au desfășurat o acțiune, pe raza municipiului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare a evenimentelor rutiere.
În cadrul activităților desfășurate, au fost constatate 19 abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 3.948 de lei.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate peste 20 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe. De asemenea, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, peste 30 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.
A fost reținut un permis de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.
sursa: IPJ Alba
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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