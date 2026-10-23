Instanțele din Cluj-Napoca aprind lumina în ograda primarilor din Alba: O primărie din Apuseni i-a cerut unei persoane peste 7.000 de lei pentru foto-copierea unor documente

Soluțiile a două instanțe clujene au obligat UAT Comuna Lupșa și primarul comunei Lupșa, în solidar, să pună la dispoziția unui solicitant al unor informații publice, informațiile pe care acesta le solicitase, mai precis , mai multe hotătrâri de Consiliu Local din 2024 și din 2025, inclusiv anunțurile privind elaborarea proiectului de HCL proiectele de hotărâre (cu notă de fundamentare și referat de aprobare) dispozițiile de convocare a ședințelor (cu ordinile de zi) rapoartele compartimentelor de specialitate; avizele comisiilor de specialitate; anexele hotărârilor.

Solicitantul, în acest caz, a fost profesorul originar din Lupșa, Popa Irimie Emil. Demersul său a constat în formularea unei solicitări, în 08.08.2025, de a i se pune la dispoziție informațiile publice aferente hotărârilor de Consiliu Local din 2024, având ca număr: 101,102,103, 104,105,106, 107, 108, 113, 115, 116, 66, 70, 76, 78, 79, 83, 86, 87, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 60 și a Hotărârilor de Consiliu Local din 2025, emise până la data formulării cererii.

În 18.08.2025, i-a comunicat că nu este posibilă fotocopierea hotărârilor (deși s-a cerut trimiterea lor pe email), în termenul de 10 zile de la formularea cererii,1 având în vedere „volumul mare de muncă”.

În 26.08.2025, prefectul a solicitat personal primarului și secretarului general al comunei Lupşa „publicarea pe pagina de internet a actelor administrative emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale”.

În data de 04.09.2025, primarul, prin departamentul de relații publice, a comunicat reclamantului faptul că documentele vor fi eliberate după achitarea sumei totale de plată pentru serviciile de foto- copiere a documentelor: 7592 lei. Prețul unei pagini a fost stabilit prin Dispoziția de primar nr. 245/2025 la cuantumul de 2 lei/pagină.

Pe cale de consecință, în 01 10 2025, profesorul a deschis o acțiune pe rolul Tribunalului Cluj pentru obligarea UAT Comuna Lupșa, în solidar Cu Primarul comunei Lupșa la comunicarea informațiilor solicitate, fără plata sumei exorbitante de 7592 lei .

Tribunalul Cluj, prin SENTINŢA CIVILĂ nr. 120/2026 Şedinţa publică din data de 29.01.2026 , a obligat ”pârâţii să comunice reclamantului pe adresa de e-mail, anexele la aceste hotărâri, precum şi întreg demersul privind elaborarea, avizarea şi aprobarea acestora, conform cererii înregistrate sub nr. 7929/08.08.2025, Obligă pârâţii la plata în favoarea reclamantului a sumei de 2420 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.”

Urmare a apelului formulat de către Comuna Lupșa și Primarul Comunei Lupșa, instanța de apel-CURTEA DE APEL CLUJ, a respins ” ca nefondat recursul declarat de pârâţii UAT Comuna Lupşa şi Primarul Comunei Lupşa împotriva sentinţei civile nr. 120/2026 din data de 29.01.2026, pronunţată de Tribunalul Cluj, Secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. 3899/117/2025. Obligă recurenţii în solidar la plata în favoarea intimatului Popa Irimie-Emil a sumei de 3.025 lei cheltuieli de judecată în recurs. Definitivă şi executorie. Pronunţată în data de 23.10.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.”

Profesorul clujean, pe pagina sa de Facebook a conchis: ” Intunericul din bugetele unor orașe și comune din Alba, spulberat doar prin sentințe ale unor instanțe. Unii primari, ajunși în funcție, confundă comuna sau orașul cu propria ogradă, propriul portofel, propria jucărie”

Secțiune Știri sub articolul principal