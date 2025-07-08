LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 8 IULIE 2025: 465 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 8 IULIE 2025: 465 posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Citește și: ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 6 IULIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA FIRMAMENTUM SRL MECANIC UTILAJ 6 0766448772
ALBA IULIA LUKFOOD TEAM S.R.L. AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL BRUTAR 1 0746033394
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL COFETAR 1 0746033394
ALBA IULIA ECOREC ALBA SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 1 0745031545
ALBA IULIA COSTUMANIA KIDS S.R.L. CROITOR 1 0770181253
ALBA IULIA RAMCO SRL SECRETAR ADMINISTRATIV 2 0754228083
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794
ALBA IULIA SC Smart Trend SRL TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 1 0745022022
ALBA IULIA SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA CURATITOR-SABLATOR 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA MODELIER LEMN 2 0258812764
ALBA IULIA SC SATURN SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258812764
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 15 0258811646
ALBA IULIA MAŞINI DE CUSUT ONE SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 2 [email protected]
ALBA IULIA INNOVADENT WHITE S.R.L. ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 1 0754260103
ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL OSPATAR (CHELNER) 4 0258810234
ALBA IULIA MAGIC NORD STAR SRL CAMERISTA HOTEL 3 0258810234
ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 7 0744654454
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL INSTALATOR APA, CANAL 5 0745645001
ALBA IULIA SELENA SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0744502077
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA JUSTICE SECURITY SERVICES SRL AGENT DE SECURITATE 1 0365404203
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744357709
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL PROGRAMATOR FABRICATIE/LANSATOR FABRICATIE 1 0372133794
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL AJUTOR BUCATAR 1 0754388344
ALBA IULIA DEDEMAN SRL VÂNZATOR 1 0234513330
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745645001
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 [email protected]
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE RETELE ELECTRICE 2 0264205069
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. ELECTRICIAN MONTARE SI REPARATII LINII ELECTRICE AERIENE 2 0264205069
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 2 0746033394
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0265260289
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0264205069
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. CONSILIER JURIDIC 1 0264205069
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. INGINER ELECTROENERGETICA 1 0264205069
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0756101055
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 8 0372568911
ALBA IULIA HAGIU SI ALEX SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0721236424
ALBA IULIA ABI ACCOUNTING S.R.L. CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2 [email protected]
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES SPECIALIST ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA 1 0265260289
ALBA IULIA PAM APUSENI SRL BRUTAR 3 0743044517
ALBA IULIA ASOCIATIA NON GUV. MARIA BEATRICE ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2 0722346560
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0728014600
ALBA IULIA MECATRONICS SA MONTATOR SUBANSAMBLE 1 0724341199
ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA DIRECTOR MAGAZIN 1 0212038100
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0728014600
ALBA IULIA FIRMAMENTUM SRL EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 3 0766448772
ALBA IULIA FIRMAMENTUM SRL SAPATOR MANUAL 15 0766448772
ALBA IULIA FIRMAMENTUM SRL SUDOR 2 0766448772
ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL AGENT DE TURISM 1 0770901090
ALBA IULIA BUCURIA TOUR SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0770901090
ALBA IULIA LĂCĂTUŞERIE DEVIPLUS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0744654454
ALBA IULIA LĂCĂTUŞERIE DEVIPLUS SRL LACATUS MECANIC 4 0744654454
ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC 1 0258806130
ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 2 0744134389
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 0731900600
ALBA IULIA DN AGRAR STRAJA SRL MEDIC VETERINAR 1 0721287870
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MECANIC AUTO 1 0728014600
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0745353599
DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 [email protected]
DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MACARAGIU 1 [email protected]
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICA 1 0771294102
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS MECANIC 4 0721444844
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL CONSTRUCTOR STRUCTURI MONOLITE 1 0734567031
AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 15 [email protected]
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0734567031
AIUD COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ LUCRATOR COMERCIAL 2 0749283007
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SUBINGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD GALWAY SPORT SRL SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0258865646
AIUD GALWAY SPORT SRL TEHNICIAN ELECTROMECANIC 1 0258865646
AIUD GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 1 0743016221
AIUD GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743016221
AIUD EXCELENT TRANS SRL CASIER 1 0743899485
AIUD VANGAO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 0740903545
AIUDUL DE SUS MĂCELĂRIA VELE S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0757186770
COLTESTI DE COLȚEȘTI S.R.L. SPECIALIST MARKETING 1 0726149909
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL SUDOR 5 0744693292
GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0743393812
GARBOVA DE JOS ARANCEA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0749302728
ORAS TEIUS IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744627674
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
BLAJ GINMOB DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0765338632
BLAJ WISENTERPRISE SRL AJUTOR BUCATAR 1 0743758846
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
JIDVEI JIDVEI SRL FILIALA ALBA GESTIONAR DEPOZIT 2 [email protected]
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD LA GOGU&RAZVI S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0740175289
ALBAC STEAUA ARIEȘULUI S.R.L. BUCATAR 2 0749644284
ALBAC STEAUA ARIEȘULUI S.R.L. VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE 1 0749644284
BAIA DE ARIES ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 1 0258877555
BAIA DE ARIES ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 0258877555
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR COMERCIAL 4 0744612264
CAMPENI ARIESUL SA ELECTRICIAN AUTO 1 0746104436
CAMPENI ARIESUL SA SEF ATELIER 1 0746104436
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735696178
GARDA DE SUS ONELIA BEST SRL BUCATAR 2 0788317467
GURA SOHODOL TELEFONIE MOBILA SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0746022713
HADARAU CRISPOWER PLAST SRL CONDUCATOR ÎNTREPRINDERE MICA – PATRON (GIRANT) INDUSTRIE PRELUCRATOARE 1 0751014709
HOREA S.C. PANRO HOREA S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 [email protected]
LUNCA BISERICII AQUA NRG VIDRA SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0742889302
LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 INGINER-SEF ÎN CONSTRUCTII 1 [email protected]
LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON 1 [email protected]
LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 FAIANTAR 1 [email protected]
LUPSA S.C. PROMOTOR CONSTRUCTOR 2006 IZOLATOR TERMIC 1 [email protected]
POIANA VADULUI COSTEL CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 4 0740019225
ROSIA MONTANA DAVID BUSINESS GSM SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0772018745
ROSIA MONTANA SILINEL TURIST SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0743863233
SALCIUA DE JOS EFES DAVID S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0740019310
SUB PIATRA S.C. ARMEANU S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]
SUB PIATRA S.C. ARMEANU S.R.L. BUCATAR 1 [email protected]
ZLATNA RO.DE.X FASHION SRL Confectioner produse textile 11 0740195535
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR NG TOOLHOLDER S.R.L. REGLOR MASINI-UNELTE 1 0732980818
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES TECHNIQUE STAINLESS SRL CONSTRUCTOR STRUCTURI MONOLITE 1 [email protected]
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 3 0751631980
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
LANCRAM AUTODRE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0773810545
LANCRAM PIC INTERLOGISTIC SRL SPALATOR VEHICULE 1 0737899539
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL MONTATOR PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE 5 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 5 0729399259
PETRESTI CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0729399259
PETRESTI ELIS PAVAJE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 [email protected]
RAHAU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0744393975
RAHAU RAPEL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0744393975
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES TRANS AVRAM SRL PAZNIC 1 0258730779
SEBES Dom Land Trans Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0746912401
SEBES PRETURI PENTRU TINE SRL CASIER 1 0213504323
SEBES OWA PRO S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
SEBES BILAWAL MUGHAL SRL AJUTOR BUCATAR 2 0742494627
SEBES SAVINI DUE SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0752199005
SEBES ALTEX ROMANIA SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0000000000
SEBES LA DOCTORU VET S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0769289761
SEBES ENVIPCO SOLUTIONS S.R.L. INGINER DE SISTEM SOFTWARE 1 0745268302
SEBES DUPEX SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0258731066
SEBES ATELIER VESTIGE S.R.L. ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0258730349
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL SPECIALIST IN ACHIZITII 1 [email protected]
VINTU DE JOS ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 10 0720085887
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