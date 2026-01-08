LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 8 ianuarie 2026: 469 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA CARBONDIS SEF SANTIER 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745766240
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0774015582
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL Confectioner produse textile 7 0740195535
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 0740195535
ALBA IULIA AȘK PRETZEL SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0759643342
ALBA IULIA AȘK PRETZEL SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0759643342
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 15 0258811646
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII 1 0744357709
ALBA IULIA INNOVADENT WHITE S.R.L. ASISTENT DE MEDICINĂ DENTARĂ 1 0754260103
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0774015582
ALBA IULIA DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 4 0264205069
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744357709
ALBA IULIA NEW START ALBA S.R.L. MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0745204051
ALBA IULIA NEW START ALBA S.R.L. PEDAGOG SCOLAR 3 0745204051
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CONTROLOR TEZAUR 1 0372568911
ALBA IULIA SC DALEA DEVELOPMENT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0767982881
ALBA IULIA SC PRO CLEANER KOVACS SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0728156706
ALBA IULIA SC PRO CLEANER KOVACS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0728156706
ALBA IULIA URBAN BITES BISTRO & CAFE BARMAN 1 0755182724
ALBA IULIA SKI ŞURIANU SA BUCATAR 2 0720000004
ALBA IULIA SKI ŞURIANU SA AJUTOR BUCATAR 3 0720000004
ALBA IULIA SC TARTAN ECO SRL OPERATOR LA PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 4 0730608242
ALBA IULIA ALTEX ROMANIA SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 2 4021319993
ALBA IULIA DESIGN STUDIO 31 S.R.L. TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0755380910
ALBA IULIA DESIGN STUDIO 31 S.R.L. DESENATOR TEHNIC 1 0755380910
ALBA IULIA SC ONE DESIGN STUDIO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 4 0746882084
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL CASIER 8 0372568911
ALBA IULIA PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 8 0372568911
ALBA IULIA SC FMS PLAY SRL Creator de continut online 2 0748397260
ALBA IULIA SC FMS PLAY SRL RECEPTIONIST 1 0748397260
ALBA IULIA SC FMS PLAY SRL ÎNGRIJITOR DE COPII 1 0748397260
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL MANICHIURIST 1 0743487262
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL COAFOR 1 0743487262
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0743487262
ALBA IULIA SC NURA BEAUTY GLOW SRL RECEPTIONIST 1 0743487262
ALBA IULIA SC ECO PACK SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0771103953
ALBA IULIA SC ECO PACK SRL AMBALATOR MANUAL 3 0771103953
ALBA IULIA SC CMC BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0792201625
ALBA IULIA SC SPALATORIA APULUM SRL SPALATOREASA LENJERIE 1 0729531358
ALBA IULIA SC SPALATORIA APULUM SRL CALCATOREASA LENJERIE 2 0729531358
ALBA IULIA SC SPALATORIA APULUM SRL CURATATOREASA LENJERIE 2 0729531358
ALBA IULIA S.C. CRUSTA DE AUR S.R.L. PATISER 1 0729487164
ALBA IULIA S.C. CRUSTA DE AUR S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 5 0729487164
ALBA IULIA DMG SOLAR ENERGY MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0745867914
ALBA IULIA VALET LIFT DISPECER 1 0747110145
ALBA IULIA VALET LIFT LIFTIER 1 0747110145
ALBA IULIA VALET LIFT SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0747110145
ALBA IULIA VALET LIFT MANIPULANT MARFURI 2 0747110145
ALBA IULIA NEW SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 4 0764183183
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES AGENT HIDROTEHNIC 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MUNCITOR HIDROMETRU 1 0265260289
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0265260289
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 3 0723278582
ALBA IULIA ROMCEA DENT S.R.L. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 [email protected]
ALBA IULIA S.C TIMP PENTRU OAMENI S.R.L LUCRATOR COMERCIAL 1 0741181699
ALBA IULIA S.C TIMP PENTRU OAMENI S.R.L SPECIALIST MARKETING 1 0741181699
ALBA IULIA S.C ECO FRESH CURTI&GRADINI S.R.L GRADINAR 1 0757575105
ALBA IULIA S.C ECO FRESH CURTI&GRADINI S.R.L Specialist marketing online 1 0757575105
ALBA IULIA S.C DECO FINAL STUDIO S.R.L ADMINISTRATOR 1 0722181769
ALBA IULIA S.C DECO FINAL STUDIO S.R.L ZUGRAV 1 0722181769
ALBA IULIA S.C REZ BUILD S.R.L ADMINISTRATOR 1 0722181769
ALBA IULIA S.C REZ BUILD S.R.L ZIDAR RESTAURATOR 1 0722181769
ALBA IULIA S.C REZ BUILD S.R.L MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0722181769
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. RESPONSABIL PROCES 1 0756101055
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL OPERATOR COMERCIAL 1 0740195535
BARABANT SOLID WOOD ALBA SRL CONSTRUCTOR-MONTATOR DE STRUCTURI METALICE 1 0767647371
BARABANT SC CATERING GRUP SRL BUCATAR-SEF 1 0756706959
BARABANT SC CATERING GRUP SRL BUCATAR 1 0756706959
BARABANT SC CATERING GRUP SRL AJUTOR BUCATAR 3 0756706959
BENIC SMART START BENIC S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0730254245
IGHIU SC DIEMMORA S.R.L MANAGER 1 0755405786
IGHIU SC DIEMMORA S.R.L FEMEIE DE SERVICIU 1 0755405786
IGHIU SC ADL SERVICE SRL MANAGER 1 0759060501
IGHIU SC ADL SERVICE SRL MECANIC AUTO 1 0759060501
IGHIU SC ADL SERVICE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0759060501
IGHIU COCO TEST SRL MANAGER 1 0752266996
IGHIU COCO TEST SRL MECANIC AUTO 1 0752266996
IGHIU COCO TEST SRL ELECTRICIAN AUTO 1 0752266996
IGHIU COCO TEST SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0752266996
IGHIU DIGMASTER MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0787784150
IGHIU DIGMASTER ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0787784150
IGHIU DIGMASTER MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0787784150
IGHIU UTIL RURAL CONSTRUCT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0733829115
IGHIU UTIL RURAL CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0733829115
IGHIU UTIL RURAL CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0733829115
OARDA S.C SOLID SET S.R.L ADMINISTRATOR 1 0722181769
OARDA S.C SOLID SET S.R.L MONTATOR SISTEME TÂMPLARIE TERMOIZOLANTA 1 0722181769
SARD SC STAY CONCEPT SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0731096480
SARD SC STAY CONCEPT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0731096480
SARD SC ANNA PARK SRL ÎNGRIJITOR DE COPII 2 0742656587
SARD SC ANNA PARK SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0742656587
TELNA ROBI TECH SRL MANAGER 1 0755574987
TELNA ROBI TECH SRL MECANIC AUTO 1 0755574987
TELNA ROBI TECH SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0755574987
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0771294102
AIUD GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743016221
AIUDUL DE SUS LOGOS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0749225132
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0744693292
GALDA DE JOS ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10 0744693292
GALDA DE JOS SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL BUCATAR 1 0762862090
GALDA DE JOS SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL AJUTOR BUCATAR 1 0762862090
GALDA DE JOS SC ANNE BEATRICD BISTRO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0762862090
GALDA DE JOS SC STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL MANAGER APROVIZIONARE 1 0764702594
GALDA DE JOS SC STREET FOOD EVENTS BY ANNE SRL AJUTOR BUCATAR 3 0764702594
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0753484141
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL COFETAR 1 0753484141
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL PATISER 1 0753484141
SANTIMBRU SC BEA S SWEET EVENT SRL AMBALATOR MANUAL 1 0753484141
SANTIMBRU SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0754540111
SANTIMBRU SC NOVA INFRA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 1 0754540111
TIBRU RER DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0746569123
TIBRU RER DESIGN SRL MANAGER 1 0746569123
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ ROCKGYM MANAGER 1 0753915245
BLAJ ROCKGYM RECEPTIONIST 1 0753915245
BLAJ ROCKGYM FEMEIE DE SERVICIU 1 0753915245
BLAJ ROCKGYM ANTRENOR 1 0753915245
CRACIUNELU DE JOS SC PIZZERIA CRACIUNEL SRL PIZZAR 1 0749535535
CRACIUNELU DE JOS SC PIZZERIA CRACIUNEL SRL AJUTOR BUCATAR 1 0749535535
VALEA LUNGA QUANTIC WASH SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0786184005
VALEA LUNGA QUANTIC WASH SRL SPALATOR VEHICULE 1 0786184005
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD SUN INDUSTRY SRL ASISTENT MANAGER 2 0744544137
ARIESENI SC NEAG OFFROAD SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0757722074
ARIESENI SC NEAG OFFROAD SRL ORGANIZATOR PRESTARI SERVICII 3 0757722074
ARIESENI SC SPALATORIA VISUL TAU SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0749886815
ARIESENI SC SPALATORIA VISUL TAU SRL CALCATOREASA LENJERIE 1 0749886815
ARIESENI SC SPALATORIA VISUL TAU SRL SPALATOREASA LENJERIE 1 0749886815
ARIESENI SC M&M AGREMENT SRL ORGANIZATOR PRESTARI SERVICII 2 0745231944
AVRAM IANCU SC NIS CAZARE SRL ORGANIZATOR ACTIVITATE TURISM (STUDII MEDII) 1 0742180629
AVRAM IANCU SC NIS CAZARE SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0742180629
BISTRA CRAFT WOOD ACASA SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0746481868
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI BALEA MEDIA S.R.L. COLATOR PUBLICITAR 1 0745655201
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL MANAGER PROIECT 1 0748484842
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL ANALIST 1 0748484842
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL SPECIALIST ÎN RELATII PUBLICE 2 0748484842
CAMPENI SC FIIND YOURSELF SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748484842
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BUCATAR 2 0744612264
CAMPENI AMS CARDIO OFTA S.R.L. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 [email protected]
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI BALEA SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744393466
CAMPENI APUSENI SKI BOOTS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0749223226
CAMPENI APUSENI SKI BOOTS SRL CONTROLOR CALITATE 1 0749223226
CAMPENI ARK-MED SRL MEDIC PRIMAR 1 0767805505
FATA LAPUSULUI SC TINY SMART SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0742461006
FATA LAPUSULUI SC TINY SMART SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0742461006
GALATI NEW ANDRE TEAM MECANIC AUTO 1 0741070818
GARDA DE SUS PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 8 0372568911
LUNCA BISERICII SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0754228083
LUNCA BISERICII SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0754228083
LUNCA BISERICII SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0754228083
LUNCA BISERICII TRADITIE SI BUN GUST SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 2 0742889302
LUNCA BISERICII TRADITIE SI BUN GUST SRL PROGRAMATOR PRODUCTIE 1 0742889302
NECSESTI SC ESTETISTA SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0748626626
NECSESTI SC ESTETISTA SRL RECEPTIONIST 1 0748626626
NECSESTI SC ESTETISTA SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0748626626
NEMESI SC KATAM SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0728878911
NEMESI SC KATAM SRL CAMERISTA HOTEL 1 0728878911
POPESTII DE JOS FLANDRA FOREST SRL SECRETARA 1 0722349950
POPESTII DE JOS FLANDRA FOREST SRL CASIER 1 0722349950
SOHODOL SC FOODPACK SRL MANAGER 1 0770369265
SOHODOL SC FOODPACK SRL BUCATAR 1 0770369265
SOHODOL SC FOODPACK SRL AJUTOR BUCATAR 1 0770369265
SOHODOL SC FOODPACK SRL MANAGER APROVIZIONARE 1 0770369265
ZLATNA SC BEST BOTTLING SRL OPERATOR LA MASINI DE AMESTECARE (PRODUSE CHIMICE) 4 0746124695
ZLATNA SC PEK STAR SRL CARTONAGIST 1 0744543820
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR MOTORHELP SERVICE ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 2 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 2 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0761133811
CUGIR MOTORHELP SERVICE VOPSITOR AUTO 1 0761133811
CUGIR SC KEVIN DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0762147301
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL BUCATAR 5 [email protected]
SALISTEA TOBOGANUL CU ZAMBETE SRL MANIPULANT MARFURI 1 0764471910
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL COFETAR 1 0765563209
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0765563209
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0765563209
SALISTEA CATADAV DESSERT SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0765563209
SALISTEA AURORIS FOOD SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767538624
SALISTEA AURORIS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0767538624
SALISTEA AURORIS FOOD SRL AJUTOR BUCATAR 1 0767538624
SALISTEA AURORIS FOOD SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0767538624
TARTARIA SC V.I.I.S. LUX CARS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0749281888
TARTARIA SC V.I.I.S. LUX CARS SRL SPALATOR VEHICULE 1 0749281888
SIBOT SC TARGUL LEMNARULUI SRL MANAGER 1 0769723344
SIBOT SC TARGUL LEMNARULUI SRL TÂMPLAR MECANIC LA RINDELUIT 1 0769723344
SIBOT SC TARGUL LEMNARULUI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0769723344
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 6 0751631980
VAMA SEACA Grozav Home SRL RESPONSABIL CAZARE 1 0749484737
VAMA SEACA Grozav Home SRL LUCRATOR SOCIAL 1 0749484737
VAMA SEACA Grozav Home SRL MENAJERA 1 0749484737
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. BUCATAR-SEF 1 [email protected]
OCNA MURES BORING PATH SRL MANAGER GENERAL 1 0750272515
OCNA MURES BORING PATH SRL FOTOGRAF 1 0750272515
OCNA MURES BORING PATH SRL PRODUCATOR AUDIOVIDEO 1 0750272515
OCNA MURES BORING PATH SRL LUCRATOR SOCIAL 1 0750272515
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
DOBRA A N SERV TIME S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0766451968
DOSTAT CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0728244035
DOSTAT CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR FEMEIE DE SERVICIU 1 0728244035
DOSTAT CLASA DE DANS VALEA TARNAVELOR OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0728244035
GARBOVA DE SUS UNIVERSUL FLORILOR ADMINISTRATOR 1 0753612308
GARBOVA DE SUS UNIVERSUL FLORILOR FLORAR-DECORATOR 1 0753612308
GARBOVA DE SUS UNIVERSUL FLORILOR AGENT DE VÂNZARI 1 0753612308
LANCRAM SERVICII FUNERARE DENDIU S.R.L. Tanatopractor 1 [email protected]
LAZ VERO MOL CAFFE S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0725392759
LOMAN S.C INDUSTRIAL CLEAN AND MORE S.R.L ADMINISTRATOR 1 0759968524
LOMAN S.C INDUSTRIAL CLEAN AND MORE S.R.L ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0759968524
PARAU LUI MIHAI NO HAI LA DRUM SRL DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0720660828
PARAU LUI MIHAI NO HAI LA DRUM SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0720660828
PARAU LUI MIHAI NO HAI LA DRUM SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0720660828
PARAU LUI MIHAI NO HAI LA DRUM SRL MANIPULANT MARFURI 1 0720660828
PETRESTI TECHNOCRAFT SYSTEMS SRL INGINER MECANIC 1 0743148650
PETRESTI TECHNOCRAFT SYSTEMS SRL SUDOR 1 0743148650
PETRESTI S.C SIIA EVENIMENTE S.R.L ADMINISTRATOR 1 0722181769
PETRESTI S.C SIIA EVENIMENTE S.R.L ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0722181769
PETRESTI S.C SIIA EVENIMENTE S.R.L LUCRATOR COMERCIAL 1 0722181769
SASCIORI SC ANVA INN SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0742010363
SASCIORI SC ANVA INN SRL Gradinar 1 0742010363
SASCIORI SC ANVA INN SRL ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 1 0742010363
SASCIORI SC ANVA INN SRL CAMERISTA HOTEL 1 0742010363
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0747635467
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 2 [email protected]
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SEF FORMATIE 2 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL LACATUS MECANIC 5 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL SUDOR 5 0358401269
SEBES CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL INGINER MECANIC 2 0358401269
SEBES DROKER SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 20 0747559604
SEBES DROKER SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10 0747559604
SEBES DROKER SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 1 0747559604
SEBES KROMSA TOTAL CONSTRUCT AJUTOR BUCATAR 1 0743199310
SEBES ALTEX ROMANIA SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1 4021319993
SEBES RADIANCE CORNER SRL COAFOR 2 0755520048
SEBES RADIANCE CORNER SRL MANICHIURIST 1 0755520048
SEBES RADIANCE CORNER SRL COSMETICIAN 1 0755520048
SEBES RADIANCE CORNER SRL MACHIOR 1 0755520048
SEBES RADIANCE CORNER SRL RECEPTIONIST 1 0755520048
SEBES ALTEX ROMANIA SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1 4021319993
SEBES SC LASH AN CO SRL Stilist extensii gene 1 0740478675
SEBES SC LASH AN CO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0740478675
SEBES VULS GUARD SRL INGINER DE SISTEM SOFTWARE 1 0743199310
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 1 0747807111
SEBES RENTAL FOR ALL Specialist marketing online 1 0755275676
SEBES RENTAL FOR ALL MENAJERA 1 0755275676
SEBES HAPPY CHEF SRL AJUTOR BUCATAR 1 0745514687
SUGAG ARDEALU DAN SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0769237063
VINTU DE JOS SC EDYANA FARM SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0740218005
VINTU DE JOS ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. CONFECTIONER CABLAJE AUTO 20 0720085887
