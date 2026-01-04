ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 4 ianuarie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 4 ianuarie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Orasenesc Campeni – 1 post de REFERENT DE SPECIALITATE II-STRUCTURA DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

a) studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta-stiinte juridice sau economice.

b) vechime in specialitatea studiilor: – 3 ani şi 6 luni

c) cunostinte operare PC;

d) dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calității în sănătate recunoscut de ANMCS sau să absolve acest program în maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii

e) concurs pentru ocuparea postului

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii sau la telefon nr.0258-771717,int 17

*Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs în vederea ocupării ½ post contractual vacant pe perioadă nedeterminată astfel:

– ½ post vacant magazioner debutant – compartiment aprovizionare și transport în cadrul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni , ½ normă, perioadă nedeterminată.

Condiții specifice de participare la concurs:

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fişei postului, la propunerea conducătorilor structurilor în care se află funcţia vacantă sau temporar vacantă, după caz, conform statului de funcţii.

– magazioner debutant – compartimentul aprovizionare și transport în cadrul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni , ½ normă, perioada nedeterminată

– absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovedite cu diplomă)

– nu necesită vechime în muncă

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, începând cu data de 31.12.2025 până la data de 20.01.2026 (inclusiv), în intervarul orar 9.00 – 14.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni, str. Crișan, nr.11, Serviciul/ RUNOS

*Spitalul Orasenesc Campeni – 5 posturi infirmiera

-2 posturi vacante infirmiera debutanta , (G) – Sectia medicina interna; norma intreaga, durata nedeterminata

-1 post vacant infirmiera debutanta , (G) – Sectia chirurgie generala; norma intreaga, durata nedeterminata

-1 post vacant infirmiera debutanta , (G) – Sectia pediatrie; norma intreaga, durata nedeterminata

-1 post vacantabil infirmiera debutanta, (G) – Compartiment ATI; norma intreaga, durata nedeterminata

– studii generale;

– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România / curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane şi certificare;

– fara vechime in activitate

– concurs pentru ocuparea postului

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii sau la telefon nr.0258-771717,int 17

*Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, organizează concurs în vederea ocupării unui ½ post vacant, pe perioadă nedeterminată astfel:

– ½ post vacant asistent medical generalist debutant– compartiment S.P.I.A.A.M în cadrul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni , ½ normă, perioada nedeterminată.

Condiții specifice de participare la concurs:

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fişei postului, la propunerea conducătorilor structurilor în care se află funcţia vacantă sau temporar vacantă, după caz, conform statului de funcţii.

– asistent medical generalist debutant– compartimentul S.P.I.A.A.M în cadrul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni , ½ normă, perioada nedeterminată

– absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat(dovedite cu diplomă)

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, sau studii superioare de lungă durată (dovedite cu diplomă),studii superioare de scurtă durată (dovedite cu diplomă) în domeniul sanitar ;

– curs în specializarea igienă și sănătate publică (dovedite cu diplomă)

– certificat de membru OAMGMAMR;

– adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

– nu necesită vechime în muncă

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, începând cu data de 31.12.2025 până la data de 20.01.2026 (inclusiv), în intervarul orar 9.00 – 14.00, la sediul Spitalului de Boli Cronice Câmpeni, str. Crișan, nr.11, Serviciul/ RUNOS

*Spitalul Orasenesc Campeni – operator date debutant, (M) – Compartiment evaluare si statistica medicala, norma i

1 post vacant operator date debutant, (M) – Compartiment evaluare si statistica medicala, norma intreaga, durata nedeterminata- diploma bacalaureat;

– cunostinte operare pc (curs calculator) ,MS Ofiice la nivel de bază

– noțiuni de baza statistică medicală

– fara vechime in activitate

– concurs pentru ocuparea postului

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii sau la telefon nr.0258-771717,int 17

*Spitalul Orasenesc Campeni – 1 post temporar vacant asistent medical debutant (PL),- Sectia pediatrie norma intreaga, durata determinata; (pana la revenirea titularei pe post din concediu ingrijire copil)

Condiţiile specifice de participare la concurs:

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

– certificat de membru OAMGMAMR;

– adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

– fara vechime

– concurs pentru ocuparea postului

In vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs la Serviciul resurse umane și relații cu publicul în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea posturilor vacante, respectiv in perioada 05.01.2026-13.06.2026, intre orele 8:00-14:00 la secretariatul unitatii.

*Direcția de Asistență Socială Sebeș – ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL – 1 post în cadrul compartimentului Asistență medicală școlară

Condiții specifice

– Studii de specialitate : studii postliceale sanitare, cu specializarea asistent medical generalist, dovedită cu diplomă de absolvire sau echivalentă;

– Certificat de membru al OAMGMAMR și aviz de exercitare a profesiei de asistent medical;

– Vechime în specialitatea studiilor : 5 ani;

Relații suplimentare privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției : Direcția de Asistență Socială Sebeș, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007, fax 0258730611, email : [email protected].

*Primăria comunei Ciuruleasa, județul Alba, Organizare concurs recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, 8h/zi, 40 h/săptămână) – ȘOFER -(buldoexcavator), treapta profesională I, nivelul studiilor medii/gimnaziale, în cadrul Compartimentului Administrativ POST UNIC.

Condiții specifice de participare la concurs prevăzute în fișa de post:

1.Studii medii/ gimnaziale

2.Permis de conducere categoria: B/BE/C/,CE,;

3.Vechime minimă în muncă – 3 ani.

4. Disponibilitate pentru intervenție imediată la orice oră în cazul situațiilor de urgență.

Date contact instituție: Comuna Ciuruleasa, sat Ciuruleasa, nr. 1, județ Alba, telefon 0258780605 int. 15 sau 0733983217 e-mail [email protected], site: www.primariaciuruleasa.ro.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

-1 post contractual vacant registrator medical principal, M – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD.

Registrator medical principal

• studii: diplomă de bacalaureat;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în WORD/EXCELL;

• minim 4 ani vechime în specialitate.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*PRIMARIA COMUNEI BUCIUM – ingrijitor, post contractual-perioada nedeterminata

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs pentru postul de ingrijitor sunt urmatoarele:

– absolvent invatamant liceal (certificate sau diploma de bacalaureat);

– vechime in munca: minim 5 ani;

– certificat de calificare -infirmiera

– vechime in specialitate:nu se solicita;

– disponibilitate program flexibil

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Stare civila, resurse umane si relatii cu publicul – telefon 0258784112 interior 14.

*Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea în cadrul Direcției de Asistență Socială, Serviciul Public de Asistenţă Socială, Beneficii Sociale, Servicii Sociale – Compartimentul Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane cu Nevoi Speciale Vinerea din subordinea Consiliului local al orașului Cugir, a funcției de execuție vacante unice de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de: Kinetoterapeut(S), grad profesional principal – 1 post.”

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului UNIC de: Kinetoterapeut(S), grad profesional principal

STUDII ADMISE:

– Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licență kinetoterapie/balneofiziokinetoterapie şi recuperare;

– examen de grad principal în specialitatea kinetoterapie/ balneofiziokinetoterapie şi recuperare;

– autorizație de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuților din România;

– să deţină avizul anual al autorizație de liberă practică eliberat de Colegiul Fizioterapeuților din România;

– vechime în specialitatea studiilor – minim 4 ani.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post contractual vacant registrator medical, M – Secția psihiatrie acuți

• 1 post contractual vacant infirmieră, G – Secția psihiatrie acuți.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Registrator medical

• studii: diplomă de bacalaureat;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în WORD/EXCELL;

• minim 6 luni vechime în activitate.

Infirmieră

• studii:minim școală generală;

• curs de infirmiere absolvit, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare;

• 6 luni vechime în activitate.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Primăria oraşului Abrud, judeţul Alba, organizează concurs pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene în vederea ocupării pe perioadă nedetermintă, a unui post unic de executie, de natură contractuală, vacant, in conformitate cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi, de asistent social, grad principal – pozitia 7 in statul de functii in cadrul Compartimentului Centru de Recuperare a Victimelor Violentei Domestice Abrud al Directiei de Asistență Socială Abrud.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă , respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistență socială.

– Perfecționări (specializări) :Avizul de exercitare a profesiei de asistent social- Treapta de competență profesională – Asistent social principal;

– Vechime în profesie necesare ocupării postului: minim 7 ani;

*Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Ardealului nr. 1, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 156/2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: referent debutant studii superioare

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Cultural – Artistic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

– studii: – superioare, absolvite cu diplomă de licență;

– experiență în voluntariat, în lucru cu tinerii și în domeniul cultural artistic, dovedită;

– abilități de tehnician audio și luminist;

– disponibilitate de a lucra peste program și în echipă, cu ocazia diverselor acțiuni cultural-artistice desfășurate;

-vechimea în muncă: nu se solicită

-vechime în domeniul studiilor: nu se solicită

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.ccs-alba.ro, persoană de contact: Irimie Daniela, funcția referent de specialitate, având numărul de telefon 0258812692.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, județul Alba – 1 post – Sef formatie salubritate existent la nivelul compartimentului Salubritate

Condițiile specifice de ocupare a funcției contractuale vacante de Sef formatie salubritate existent la nivelul compartimentului Salubritate ,pe care trebuie, să le îndeplinească candidatul:

– să fie absolvent de studii medii – cu diplomă de absolvire/bacalaureat;

– vechime in munca de minim 5 ani

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0258730148 , la adresa de e-mail: [email protected] și pe website: spap-sebes.ro, persoană de contact: Barbulet Mirela, având funcția de Inspector de specialitate, zilnic de luni pana vineri in intervalul orar 7:00 – 15:00.

*PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD, organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului vacant, funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment GIS, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud.

Durata timpului de muncă pentru funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcției Arhitect – Șef, Compartiment GIS, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, respectiv durată normală a timpului de muncă.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

– condiții specifice: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;

– vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, situată în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, telefon 0258 861310, interior 1013 sau 0731831605 /fax 0258 861280, e-mail: [email protected], precum și de pe site-ul instituției: www.aiud.ro; persoana de contact: Morar Angela, consilier, clasa I, grad profesional superior (secretarul comisiei de concurs) în cadrul Compartimentului Resurse umane, Control intern din cadrul Primăriei municipiului Aiud.

*Centrul Cultural Palatul Principilor, instituție publică de cultură, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Militari, nr. 4, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi vacante, funcții contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată, în data de 20 ianuarie 2026, ora 12:00, proba scrisă, după cum urmează:

– 1 Post de Economist, pe perioadă nedeterminată, studii S, grad profesional I– COR 263102

Condiții specifice de participare:

Studii superioare:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de licență (DFI): științe sociale; (RSI): științe economice;

Vechimea în specialitatea studiilor necesară: minim 5 ani.

Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu.

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de execuție de economist, este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

– 1 Post de Casier/Magaziner, pe perioadă nedeterminată, studii M,G – COR 523003

Condiții specifice de participare:

Studii medii/generale(atestate cu diplomă de bacalaureat);

Vechimea în specialitate necesară: -.

Concursul va consta într-o probă scrisă și o probă interviu.

Durata timpului de lucru pentru funcția contractuală de execuție de economist, este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Cultural Palatul Principilor, Compartimentul Management, Operațiuni și la nr. de telefon: 0358 88 00 50.

*Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 19.01.2026 ora 10 concurs, pentru ocuparea urmatoarelor posturi;

– 1 POST DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

– 1 POST DE ASISTENT MEDICAL DE LABORATOR

– 2 POSTURI DE MUNCITOR BUCATAR

– 1 POST DE INGRIJITOR DE CURATENIE

cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, conform HG nr. 1336 din 28 octombrie 2022.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical generalis si asistent medical de laborator:

– Diplomă de bacalaureat

– Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă in specialitatea de asistent medical

– Certificat de membru OAMGMAMR insotit de avizul anual

– Adeverinta pentru participarea la concurs eliberata de OAMGMAMR

– Cunoștințe operare P.C ( word, excel, navigare internet)

– Vechime – 6 luni

Iar pentru postul de asistent medical de laborator – CERTIFICAT DE ABSOLVIRE IN SPECIALIATEA LABORATOR

– vechime – 6 luni

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de muncitor bucatar:

– Certificat/ diplomă de absolvire a unui curs de bucătar

– Diploma de bac

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de ingrijitor de curatenie

studii: minim școală generala

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, respectiv:

• 1 post contractual vacant inspector debutant, S – Serviciul resurse umane și relații cu publicul

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Inspector de specialitate debutant

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă/studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, – informatică;

• fără vechime.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante și vacantabile de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile art. VII din OUG nr.12/2025, după cum urmează:

-2 posturi vacantabile asistent medical principal (PL), specialitatea medicină generală/ laborator- Laborator de analize medicale

-1 post vacantabil asistent medical principal generalist (PL), – Laborator radiologie și imagistică medicală;

-1 post vacant asistent medical principal generalist (PL)- Compartiment psihiatrie cronici Baia de Arieș;

-1 post vacant asistent medical debutant generalist (PL) – Secția gastroenterologie;

-1 post vacant asistent medical debutant generalist (PL)- Compartiment psihiatrie cronici Baia de Arieș;

-1 post vacant asistent medical debutant generalist (PL)- Laborator radiologie și imagistică medicală;

-1 post vacant asistent medical debutant generalist (PL)- Secția ATI;

-1 post vacant asistent medical debutant generalist (PL) – Secția obstetrică-ginecologie;

-1 post vacantabil maseur debutant (M) – Secția neurologie.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Asistent medical principal – specialitate medicină generală/ laborator (PL)

• studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea laborator,/ diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

• certificat de absolvire program de specializare pentru reconversie profesională în specializarea laborator;

• 5 ani vechime ca asistent medical;

• examen pentru obţinerea gradului principal -specializare laborator;

• certificat de membru OAMGMAMR;

• adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical principal – specialitatea medicină generală (PL)

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

-5 ani vechime ca asistent medical;

-examen pentru obţinerea gradului principal;

-certificat de membru OAMGMAMR;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical debutant- specializare medicină generală (PL)

-studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

-fără vechime;

-certificat de membru OAMGMAMR;

-adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

-cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Maseur debutant (M)

-diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil;

-certificat de absolvire curs masaj, acreditat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației;

-fără vechime.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual și vacantabile de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile art. VII din OUG nr.12/2025, după cum urmează:

-1 post vacantabil infirmieră (G) – Secția oncologie medicală;

-1 post vacantabil infirmieră (G) – Secția chirurgie generală;

-1 post vacant infirmieră (G) – Secția cardiologie;

-1 post vacant infirmieră (G) – Bloc operator- chirurgie generală;

-1 post vacant îngrijitoare de curățenie (G)- Secția boli infecțioase;

-1 post vacant îngrijitoare de curățenie (G)- Compartiment nefrologie;

-1 post vacant îngrijitoare de curățenie (G)- Secția neurologie.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Infirmieră

• studii:minim școală generală;

• curs de infirmiere absolvit, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare;

• 6 luni vechime în activitate.

Îngrijitoare de curățenie

• studii: minim școală generală;

• vechime: cu sau fără vechime.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– 1 post contractual vacant de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicina interna cu normă întreagă , 7 ore/zi, 35 ore/saptamana, în cadrul Sectiei medicina interna;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicina interna

– diplomă de licență în medicină;

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea medicina interna

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant:

– doua posturi vacante de medic rezident anul V in specialitatea anestezie terapie intensivă în cadrul Secției anestezie terapie intensivă, 7 ore/zi, 35 ore/saptamana, în cadrul Sectiei ATI;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea anestezie terapie intensiva

– diplomă de licență în medicină;

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea anestezie terapie intensiva

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea în cadrul Compartimentului Ambulanța Socială și protecție persoane fără adapost din cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Cugir din subordinea Consiliului local al orașului Cugir a funcției de execuție vacante unice de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de : asistent social specialist -1 post

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului UNIC de: asistent social specialist

STUDII ADMISE:

– Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenta sociala;

– Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social – Treapta de competentă profesională Specialist;

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –minim 3 ani

Detalii privind condiţiile specifice, bibliografia de concurs, atribuțiile postului sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro și /sau la sediul instituției. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.

*Inspectoratul Școlar Județean Alba organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor.

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI: îngrijitor

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

A. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS-POST ÎNGRIJITOR:

• Nivelul studilor: minim 10 clase atestate cu certificat de absolvire/diplomă;

• Perfecționări (specializări): nu este cazul;

• Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare eficientă, calități organizatorice, abilități de muncă în echipă;

• Vechime: nu se solicita.

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba – 1 (un) post de medic specialist în specialitatea psihiatrie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Cabinetului de psihiatrie din Ambulatoriu integrat.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea psihiatrie;

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

