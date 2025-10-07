LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 7 octombrie 2025: 520 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794
ALBA IULIA MAŞINI DE CUSUT ONE SRL MECANIC INTRETINERE SI REPARATII UTILAJE DIN INDUSTRIA TEXTILA, CONFECTII SI INCALTAMINTE 2 [email protected]
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0746033394
ALBA IULIA ABI ACCOUNTING S.R.L. ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 [email protected]
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 5 0731900600
ALBA IULIA GOSPODARIA DE INSTALATII SRL TEHNICIAN INSTALATII ÎN CONSTRUCTII 2 0748025672
ALBA IULIA KINETOMED SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0741221282
ALBA IULIA KINETOMED SRL MASEUR 2 0741221282
ALBA IULIA DOCU FLEX SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1 0744535199
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 5 0746033394
ALBA IULIA INVENT INSTAL S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0747983742
ALBA IULIA CORIOLAN IMPEX SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 3 0740195535
ALBA IULIA MAXITRAILER SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 [email protected]
ALBA IULIA ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0358103516
ALBA IULIA BELMI TRADE SRL AJUTOR BUCATAR 1 0754388344
ALBA IULIA CARREFOUR ROMANIA SA LUCRATOR COMERCIAL 1 0212067400
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0258811646
ALBA IULIA CARBONDIS DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS SEF SANTIER 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745766240
ALBA IULIA C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU SEF/SEF ADJUNCT TURA STATIE ELECTRICA (STUDII MEDII) 2 0269207120
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MEDIC STOMATOLOG 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0744961976
ALBA IULIA SPARTA GUARD SECURITY SRL AGENT DE SECURITATE 1 0760232221
ALBA IULIA SPARTA GUARD SECURITY SRL SEF TURA SERVICII SECURITATE 2 0760232221
ALBA IULIA TOTO RICCO SRL AJUTOR BUCATAR 3 0723146931
ALBA IULIA EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. SORTATOR PRODUSE 2 0756101055
ALBA IULIA GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 3 0786191650
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0745645001
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) 1 0756101055
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 4 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL AGENT VÂNZARI STANDARDE SI PRODUSE CONEXE 1 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0728040568
ALBA IULIA Digital Info SRL OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 2 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL PROGRAMATOR AJUTOR 1 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL MANAGER 1 0728040572
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU 1 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 1 0258816103
ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0258806130
ALBA IULIA UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC 1 0258806130
ALBA IULIA TOP HR BUSINESS SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0358103516
ALBA IULIA ADMIN BAZINALA DE APA MURES CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN MANAGEMENT 1 0265260289
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 7 0258811646
ALBA IULIA SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 20 0254206600
ALBA IULIA ROST INTERIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0736414155
ALBA IULIA ROST INTERIOR SRL DECORATOR INTERIOARE 1 0736414155
ALBA IULIA ROST INTERIOR SRL ANIMATOR SOCIOEDUCATIV 1 0736414155
ALBA IULIA ROST INTERIOR SRL ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE (STUDII MEDII) 1 0736414155
ALBA IULIA ROST INTERIOR SRL Logistician responsabil comenzi 1 0736414155
ALBA IULIA ROTI BUNE TECH MECANIC AUTO 1 0775360772
ALBA IULIA NVR TERRA SURVEYING SRL INGINER TOPOGRAF 1 0742538575
ALBA IULIA NVR TERRA SURVEYING SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0742538575
ALBA IULIA Rubi Start Business SRL PIZZAR 3 0743175729
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 3 0756101055
ALBA IULIA ROST INTERIOR SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0736414155
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0756101055
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 3 0723278582
ALBA IULIA FAR FOUNDATION SRL MANAGER PROIECT 1 0263708010
ALBA IULIA ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA FORMATOR 1 0726248971
ALBA IULIA FLOREA GRUP SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 6 0730230700
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0745645001
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0756101055
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MANIPULANT MARFURI 1 0728014600
ALBA IULIA CORA PRINT S.R.L. OPERATOR LA FABRICAREA DETERGENTILOR 1 0733700216
ALBA IULIA SC ECO PACK SRL LUCRATOR GESTIONAR 1 0771103953
ALBA IULIA SC ECO PACK SRL DIRECTOR VÂNZARI 1 0771103953
BARABANT CORA OFFICE SOLUTIONS S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0733700216
BARABANT CORA OFFICE SOLUTIONS S.R.L. LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE) 2 0733700216
BARABANT CORA OFFICE SOLUTIONS S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0733700216
BARABANT CORA OFFICE SOLUTIONS S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1 0733700216
BARABANT CORA OFFICE SOLUTIONS S.R.L. LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE) 1 0733700216
BARABANT CORA OFFICE SOLUTIONS S.R.L. AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 1 0733700216
CETEA VILLAGE INV SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0745106618
CETEA VILLAGE INV SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0745106618
CETEA VILLAGE INV SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0745106618
CETEA VILLAGE INV SRL DIRECTOR ECONOMIC 1 0745106618
CRICAU Mag Power Store SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 1 0744242933
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR DEPOZIT PLUS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744584284
DRAMBAR DEKA STRUCTURI SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 [email protected]
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL ȘEF BIROU CALITATE 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL INGINER PRODUCTIE 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL CONTABIL 1 0745353599
MICESTI MADIDENT CLINIC S.R.L. ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0752644589
MICESTI GIORDI TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 2 0731317232
OARDA ELIT SRL OPERATOR LA TRATAREA SI EPURAREA APELOR UZATE 4 0721367218
OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0721367218
OARDA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 1 0721367218
SARD ATELIER MENSWEAR SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL CROITOR 2 0748947917
SARD AGROMAXMAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0722340213
SARD LUPEAN MARIUS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE 1 0758548665
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725
AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS MECANIC 4 0721444844
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0771294102
AIUD MAGIC AGROJET SA FREZOR UNIVERSAL 1 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 4 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0721444844
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD THOMAS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
AIUD NATUR SRL AMBALATOR MANUAL 2 0743115127
AIUD LUK DE LUX SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744709382
AIUD MAGIC AGROJET SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0721444844
AIUD ALLTEX RO TRADING SRL VÂNZATOR 1 0745320005
AIUD GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1 0743016221
AIUD GEORGIA CATERING SRL MANIPULANT MARFURI 1 0743016221
AIUD THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. RECEPTIONIST 1 0751882218
AIUD THOMAS FOOD SRL CASIER 3 [email protected]
AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 10 [email protected]
AIUD PAPABOX SRL PIZZAR 4 0743175729
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743016221
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0742212343
GALDA DE JOS ASSEN PROD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0753660360
GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 3 0743393812
MIRASLAU ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA MANIPULANT MARFURI 1 0744572894
SANCRAI AGRO MARGIN SRL AMBALATOR MANUAL 1 0743095677
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 10 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 7 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 5 0748200044
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 5 0751086351
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0751086351
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3 0751086351
TEIUS Tonic wash luxury MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0771427183
TEIUS CONTACO AUDIT CONSULT SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2 0745377596
TEIUS IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744627674
ORAS TEIUS RESUM SMART SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0756796818
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ WISENTERPRISE SRL AJUTOR BUCATAR 7 0743758846
BLAJ ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC EDUCATOR SPECIALIZAT 1 0258712228
BLAJ ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC RESPONSABIL PROCES 1 0258712228
MIHALT FUN TIME EVENTS LUCRATOR DE TINERET 1 0744614323
MIHALT FUN TIME EVENTS EDUCATOR SPECIALIZAT 1 0744614323
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD MUNTHIU VET S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0769289761
ABRUD MUNTHIU VET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0769289761
AVRAM IANCU SC NIS CAZARE SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0742180629
AVRAM IANCU SC NIS CAZARE SRL MENAJERA 1 0742180629
AVRAM IANCU ADRIPAN EUGEN SRL OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE 1 0763295873
AVRAM IANCU ADRIPAN EUGEN SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0763295873
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 7 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 7 0744612264
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI RIVALY C.H. SRL PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE 2 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL BARMAN 5 0744612264
CAMPENI MONTANA CÂMPENI SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 2 0733055808
CAMPENI RIVALY C.H. SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0744612264
HOREA SC HOREA WILD GLAMPING SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767025500
LUPSA MELYVIO FASHION SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744119710
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL INSTRUCTOR AUTO 2 0740288569
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL SECRETARA 1 0740288569
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) (STUDII SUPERIOARE) 1 0740288569
ROSIA MONTANA SC ATT AUTO DRIVE SRL PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PROFESIONAL SI DE MAISTRI 1 0740288569
ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 741073148
ZLATNA NEW LUX CAR SRL Comerciant vanzator marfuri nealimentare 1 0744108174
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. BUCATAR 1 0767774169
CUGIR ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0767774169
CUGIR ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0767774169
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL KINETOTERAPEUT 2 0762399560
CUGIR KLETT HAIR SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0765477427
CUGIR KLETT HAIR SRL COAFOR STILIST 1 0765477427
CUGIR KLETT HAIR SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0765477427
CUGIR SERVPARTS IT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 2 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0767675048
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL BUCATAR 1 0769415564
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2 0769415564
CUGIR GREEN VELVET SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL Organizator evenimente 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1 0731163879
CUGIR KLETT CAR SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL MECANIC AUTO 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL INSPECTOR TEHNIC 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0760324378
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE 1 0762399560
CUGIR NOVA MODUL FEMEIE DE SERVICIU 1 0732980818
CUGIR ALPINA TEC LOGISTIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 10 [email protected]
SIBOT metallmeister MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 0741922290
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. MOZAICAR RESTAURATOR 1 [email protected]
OCNA MURES TECHNIQUE STAINLESS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 [email protected]
OCNA MURES SC SANO VITAVET SRL MEDIC VETERINAR 1 0746146546
OCNA MURES MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR GESTIONAR 2 0742212343
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 3 0751631980
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0751631980
UNIREA SC UNILACT TRANSILVANIA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0745543871
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
CAPALNA SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0758787707
CAPALNA DOCA TEAM CONS SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 1 0743199310
PETRESTI PEHART TEC GRUP S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0743559716
PIANU DE JOS CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0765208008
SASCIORI SC AGEESCAPE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743148652
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES OPRIŢA BUSINESS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0747807111
SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0747635467
SEBES SAVINI DUE SRL STRUNGAR UNIVERSAL 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL MAGAZINER 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0752199005
SEBES SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0752199005
SEBES TRIMODA SRL VÂNZATOR 1 0755461400
SEBES EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045642
SEBES ROMGER DIAGNOSTICA SRL BIOCHIMIST 1 0787664431
SEBES POȘTA TABITA TOUR MANIPULANT MARFURI 1 0746018113
SEBES TEOFARM SRL ASISTENT FARMACIST 2 0744359140
SEBES TEOFARM SRL FARMACIST 2 0744359140
SEBES PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. CROITOR 1 [email protected]
SEBES LOGROTEX SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 1 0753885039
SEBES BENA CONCEPT ZIDAR PIETRAR 2 0788341443
SEBES BENA CONCEPT FAIANTAR 2 0788341443
SEBES BENA CONCEPT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 0788341443
SEBES BENA CONCEPT MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0788341443
SEBES EURO TEAM GB SPEDITION SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 7 743311533
SEBES BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 0745580122
SEBES ACCOUNTING LEX EXPERT ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0743150974
SEBES OLY BAGS S.R.L. CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 1 [email protected]
SEBES SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258731690
SEBES S.C. SERGIANA RETAIL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0721239716
SEBES TRANS IVINIS CO SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0258/73234
SUGAG ENERGOHOLDING SRL INGINER ELECTROMECANIC 1 0743199310
SUGAG ENERGOHOLDING SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0743199310
SUGAG COOPERATIVA DE CONSUM ŞUGAG SOCIETATE COOPERATIVĂ LUCRATOR COMERCIAL 1 0745860570
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
VINTU DE JOS CASIFLAV CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0761982552
VURPAR SC BLAGA TERMOSAN SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0753488341
VURPAR SC BLAGA TERMOSAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0753488341
VURPAR SC BLAGA TERMOSAN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0753488341
