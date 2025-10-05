ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 OCTOMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 5 octombrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Spitalul Municipal Blaj, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea următorului post unic vacant 1 (un) post de medic rezident aflat în ultimul an de pregătire/specialist / primar în specialitatea

pediatrie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul secției

pediatrie a Spitalului Municipal Blaj.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic confirmat în specialitatea pediatrie

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Tematica si bibliografia

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea pediatrie și este publicată pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Compartimentul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected]

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic pediatru:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 03.10.2025

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 24.10.2025 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 28.10.2025

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 28.10.2025 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 29.10.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 30.10.2025 Ora 15,00

Data probei scrise 31.10.2025 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 31.10.2025 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 03.11.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 04.11.2025 Ora 15,00

Data probei clinice/practice 05.11.2025 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 05.11.2025 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 06.11.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 07.11.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 10.11.2025 Ora 15,00

Societatea FABRICA DE ARME CUGIR S.A., asistată de expert independent S.C. FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L. anunță reluarea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director Economic al Societăţii.

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 03.11.2025, ora 12:00, la Registratura Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A. din Strada 21 Decembrie 1989, Nr. 1A, Cugir, Cod Poștal 515600, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare, data certă și ora depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director Economic al Societății FABRICA DE ARME CUGIR S.A.”, precum numele şi prenumele candidatului.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție:

– 1 post vacant infirmieră, G – Compartiment nefrologie;

– 1 post vacant infirmieră, G – Secția recuperare, medicină fizică și balneologie;

– 1 post vacant infirmieră, G – Compartiment psihiatrie cronici Baia de Arieș;

– 1 post vacant infirmieră, G – Secția ATI;

– 1 post vacant infirmieră, G – Secția boli infecțioase;

– 1 post vacant îngrijitoare de curățenie, G/M – Sectia ortopedie-traumatologie;

– 1 post vacant îngrijitoare de curățenie, G/M – Compartiment Spitalizare de zi.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Infirmieră

studii:minim școală generală;

curs de infirmiere absolvit, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare;

6 luni vechime în activitate.

Îngrijitoare de curățenie

studii: minim școală generală;

vechime: cu sau fără vechime.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de mai sus se va desfășura după următorul calendar:

Data transmiterii spre publicare a anunțului de concurs:30.09.2025

Data publicării anunțului de concurs:02.10.2025

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 02.10.2025-15.10.2025, între orele 8-12;

Selecția dosarelor de concurs:16.10.2025-17.10.2025;

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):20.10.2025;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:21.10.2025;

Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:22.10.2025;

Desfășurarea probei scrise:27.10.2025;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă:28.10.2025;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:29.10.2025;

Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:30.10.2025;

Desfășurarea interviului:31.10.2025;

Afișarea rezultatelor la interviu:03.11.2025;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:04.11.2025;

Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:05.11.2025;

Afișarea rezultatului final al concursului:06.11.2025.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție

1 post vacant asistent medical principal generalist, PL – Compartiment – Spitalizare de zi;

1 post vacant asistent medical generalist, PL – Compartiment – Spitalizare de zi;

1 post vacant asistent medical generalist, PL – Secția obstetrică ginecologie;

1 post vacant asistent medical debutant generalist, PL – Compartiment – Spitalizare de zi;

1 post vacant asistent medical debutant generalist, PL – Sectia Neurologie;

3 posturi vacante asistent medical debutant generalist, PL – Unitatea de primire urgențe (UPU) SMURD;

1 post vacant asistent medical debutant generalist, PL – Compartiment Sterilizare;

1 post vacant asistent medical debutant generalist, PL – Laborator endoscopie diagnostică și terapeutică;

1 post vacant asistent medical debutant generalist, PL – Secția medicină internă- comp. pneumologie

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Asistent medical principal – specialitatea medicină generală (PL)

studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

5 ani vechime ca asistent medical;

examen pentru obţinerea gradului principal;

certificat de membru OAMGMAMR;

adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical – specialitatea medicină generală (PL)

studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

6 luni vechime ca asistent medical;

certificat de membru OAMGMAMR;

adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Asistent medical debutant- specialitatea medicină generală (PL)

studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

fără vechime;

certificat de membru OAMGMAMR;

adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs la Serviciul resurse umane și relații cu publicul în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea posturilor vacante.

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada:02.10.2025-15.10.2025, între orele 8-12;

Selecția dosarelor de concurs: 16.10.2025-17.10.2025;

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):20.10.2025;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:21.10.2025;

Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:22.10.2025;

Desfășurarea probei scrise:24.10.2025;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă:27.10.2025;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:28.10.2025;

Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:29.10.2025;

Desfășurarea probei practice:30.10.2025;

Afișarea rezultatelor la proba practice:31.10.2025;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică:03.11.2025;

Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba practică:04.11.2025

Desfășurarea interviului:05.11.2025;

Afișarea rezultatelor la interviu:06.11.2025;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:07.11.2025;

Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:10.11.2025;

Afișarea rezultatului final al concursului:11.11.2025.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 15.10.2025 ora 1200.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere, cu mențiunea „admis” sau „respins”, se vor afişa la avizierul şi pe site-ul spitalului în data de 17.10.2025.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție

– 1 post vacant fiziokinetoterapeut debutant (S) – Cabinet recuperare, medicină fizică și balneologie

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Diploma de licență în specialitate;

Autorizatie de liberă practică;

fără vechime.

. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada:02.10.2025-15.10.2025,

între orele 8-12;

Selecția dosarelor de concurs: 16.10.2025-17.10.2025;

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):20.10.2025;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:21.10.2025;

Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:22.10.2025;

Desfășurarea probei scrise:28.10.2025;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă:29.10.2025;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:30.10.2025;

Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:31.10.2025;

Desfășurarea probei practice:03.11.2025;

Afișarea rezultatelor la proba practice:04.11.2025;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică:05.11.2025;

Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba practică:06.11.2025

Desfășurarea interviului:07.11.2025;

Afișarea rezultatelor la interviu:10.11.2025;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:11.11.2025;

Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:12.11.2025;

Afișarea rezultatului final al concursului:13.11.2025.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractual vacante de execuție

1 post contractual vacant registrator medical, M – Cabinet oncologie medicală;

1 post contractual vacant registrator medical debutant, M – Compartiment Spitalizare de zi.

Concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de registrator medical, se va desfășura după următorul calendar:

Data transmiterii spre publicare a anunțului de concurs: 30.09.2025;

Data publicării anunțului de concurs: 02.10.2025;

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 02.10.2025-15.10.2025, între orele 8-12;

Selecția dosarelor de concurs: 16.10.2025-17.10.2025;

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins): 20.10.2025;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere: 21.10.2025;

Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere: 22.10.2025;

Desfășurarea probei scrise: 05.11.2025;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 06.11.2025;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă: 07.11.2025;

Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă: 10.11.2025;

Desfășurarea probei practice: 11.11.2025;

Afișarea rezultatelor la proba practică: 12.11.2025;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică: 13.11.2025;

Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba practică: 14.11.2025;

Desfășurarea interviului: 17.11.2025;

Afișarea rezultatelor la interviu: 18.11.2025;

Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu: 19.11.2025;

Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu: 20.11.2025;

Afișarea rezultatului final al concursului: 21.11.2025.

Serviciul de Ambulanță Județean Alba, scoate la concurs 2 posturi, pe perioadă nedeterminată, de medic primar medicina de familie cu competență în ”Asistența medicală de urgență prespitalicească”, la Stația centrala Alba Iulia.

Condiții specifice:

Diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină/diplomă de medic anterioară promoției anului 2005 ;

Concurs pentru ocuparea postului;

Atestat de studii complementare în ”Asistență medicală de urgență prespitaliceasca”.

Depunerea dosarelor se face în perioada 01.10.2025 – 14.10.2025, ora 15:00

– 15.10.2025, ora 9:00 selecția dosarelor;

– 22.10.2025, ora 10:00 probă scrisă;

– 27.10.2025, ora 10:00 probă practică;

Spitalul Orasenesc Cugir, cu sediul in localitatea Cugir, strada Nicolae Balcescu, nr. 5, judetul Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Director Financiar-Contabil

CALENDARUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI.

Transmitere spre publicare anunt in M.O., partea a III-a, pe portalul posturi.gov.ro, intr-un cotidian de larga circulatie, pe site-ul spitalului precum si la sediul acestuia- 25.09.2025

Publicare anunt (Cu 15 zile lucratoare inainte de prima proba)- 1.10.2025

Constituire comisie concurs si comisie de contestatii- Pana cel tarziu in 1.10.2025

Termen depunere dosare-15.10.2025, ora 14.00.

Selectia dosarelor- 16.10.2025, ora 11.00

Afisare rezultate selectie dosare- 16.10.2025, ora 14.00

Contestatii la rezultatul selectiei dosarelor – 17.10.2025, ora 14.00

Afisare rezultate contestatie la selectia dosarelor- 20.10.2025, ora 14.00

Proba scrisa- 23.10.2025, ora 10.00

Afisare rezultate proba scrisa – 24.10.2025, ora 14.00.

Contestatii proba scrisa – 27.10.2025, ora 14.00

Afisare rezultate contestatie proba scrisa- 28.10.2025, ora 14.00.

Sustinerea proiectului de specialitate – 29.10.2025, ora 10.00

Sustinerea interviului de selectie- 29.10.2025, ora 13.00

Afisare rezultate proiect de specialitate si interviu de selectie- 30.10.2025, ora 14.00

Depunerea contestatiilor privind rezultatul final, cu exceptia interviului de selectie – 31.10.2025, ora 14.00

Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatului final – 3.11.2025, ora 14.00.

Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava minunată”, cu sediul în loc. Alba Iulia,str. George Barițiu, nr. 8, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a 1 normă de îngrijitor clădiri.

Condiţiile necesare ocupării unui post: sunt cele prevăzute la art. 15 HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – Cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

o are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

o cunoaște limba română, scris și vorbit;

o are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

o îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

o nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

o nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

o nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Depunerea dosarelor de concurs se face la secretariatul comisiei de concurs de la Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava minunată”, Alba Iulia, str. George Barițiu, nr. 8, jud. Alba, în perioada 30.09.2025- 13.10.2025, între orele 9.00- 12.00

Selectia dosarelor se face în data de 14.10.2025

Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor în data de 15.10.2025 .

Concursul se va organiza la sediul Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava minunată” Alba Iulia, astfel:

Proba de concurs Data desfasurarii Termen afisare rezultate

Proba scrisă 20.10.2025, ora 9:00 20.10.2025

Interviu 22.10.2025, ora 9:00 22.10.2025

Depunerea contestatiilor:

– selecţia dosarelor: în data de 14.10.2025, între orele 10-13;

– proba scrisa: în data de 20.10.2025 între orele 12-14;

Rezultatele finale se afişează în data 23.10.2025.

