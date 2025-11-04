LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 noiembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 4 noiembrie 2025: 543 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau reședință.
Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA
ALBA IULIA BIBLIOTECA JUDETEANA LUCIAN BLAGA ALBA CONTABIL-SEF 1 0258811443
ALBA IULIA DGA ROUTE S.R.L. PIZZAR 2 0723218149
ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 3 0372133794
ALBA IULIA DRAGON R.C. SRL AMBALATOR MANUAL 1 0746033394
ALBA IULIA LIVIODARIO SRL Conducator auto transport rutier de persoane 1 0731900600
ALBA IULIA GOSPODARIA DE INSTALATII SRL TEHNICIAN INSTALATII ÎN CONSTRUCTII 2 0748025672
ALBA IULIA KINETOMED SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0741221282
ALBA IULIA KINETOMED SRL MASEUR 2 0741221282
ALBA IULIA DOCU FLEX SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 1 0744535199
ALBA IULIA CORIOLAN IMPEX SRL AGENT DE VÂNZARI 1 [email protected]
ALBA IULIA MAXITRAILER SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 [email protected]
ALBA IULIA CARBONDIS DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS SEF SANTIER 1 0745766240
ALBA IULIA CARBONDIS MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 3 0745766240
ALBA IULIA C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU SEF/SEF ADJUNCT TURA STATIE ELECTRICA (STUDII MEDII) 2 0269207120
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L MEDIC STOMATOLOG 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L ASISTENT MEDICAL GENERALIST 2 0744961976
ALBA IULIA DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L SECRETAR ADMINISTRATIV 1 0744961976
ALBA IULIA TOTO RICCO SRL AJUTOR BUCATAR 3 0723146931
ALBA IULIA EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045288
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MANIPULANT MARFURI 2 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. SORTATOR PRODUSE 2 0756101055
ALBA IULIA GICU TRANS SRL Conducator auto transport rutier de persoane 3 0786191650
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME SI INSTALATII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE ÎN CAZ DE INCENDIU 1 0258816103
ALBA IULIA IMSAT-ALBA SA TEHNICIAN PENTRU SISTEME DE DETECTIE, SUPRAVEGHERE VIDEO, CONTROL ACCES 1 0258816103
ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 15 0258811646
ALBA IULIA NVR TERRA SURVEYING SRL INGINER TOPOGRAF 1 0742538575
ALBA IULIA URS CONSTRUCT ALBA SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 3 0745645001
ALBA IULIA SECURED SR S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0365404203
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0756101055
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. ÎNGRIJITOR ANIMALE 1 0756101055
ALBA IULIA PILOUS PACKAGING ROMANIA S.R.L. CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN CARTON 1 0744134389
ALBA IULIA SC ECOPOWER ALBA SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0748105821
ALBA IULIA SIDE GRUP SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0257216644
ALBA IULIA S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC 1 [email protected]
ALBA IULIA BUCOVRO SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0753537548
ALBA IULIA HERMES MOBLUX MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 [email protected]
ALBA IULIA HAGIU SI ALEX SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0721236424
ALBA IULIA DEDEMAN SRL VÂNZATOR 1 0234513330
ALBA IULIA DEDEMAN SRL AGENT DE SECURITATE INCINTA (MAGAZIN, HOTEL, ÎNTREPRINDERE ETC.) 1 0234513330
ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. OPERATOR LA RECOLTAREA SI TOALETAREA ARBORILOR FORESTIERI 1 0756101055
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR FEMEIE DE SERVICIU 1 0788364937
ALBA IULIA ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR INFIRMIER/INFIRMIERA 2 0788364937
ALBA IULIA Digital Info SRL PROGRAMATOR AJUTOR 1 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0728040572
ALBA IULIA Digital Info SRL OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 2 0728040572
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL AGENT VÂNZARI STANDARDE SI PRODUSE CONEXE 1 0728040568
ALBA IULIA Infoservice Alba SRL TEHNICIAN ECHIPAMENTE DE CALCUL SI RETELE 4 0728040568
ALBA IULIA BEST NOR REL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0741499743
ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0774015582
ALBA IULIA APULUM SA MECANIC UTILAJ 2 0258/81370
ALBA IULIA NITA NEW CONSULTING SRL ASISTENT MANAGER 1 0748292399
ALBA IULIA Crush interiors srl OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 1 0747388048
ALBA IULIA Crush interiors srl DESENATOR TEHNIC 1 0747388048
ALBA IULIA Crush interiors srl ASISTENT MANAGER 1 0747388048
ALBA IULIA SC ECOPOWER ALBA SRL GESTIONAR DEPOZIT 1 0748105821
ALBA IULIA ESTETIC LINE BY DIANA FEMEIE DE SERVICIU 1 0740611644
ALBA IULIA ESTETIC LINE BY DIANA COAFOR STILIST 1 0740611644
ALBA IULIA ESTETIC LINE BY DIANA COSMETICIAN 1 0740611644
ALBA IULIA FIRMAMENTUM SRL EXCAVATORIST PENTRU EXCAVATOARE CU ROTOR DE MARE CAPACITATE 1 0766448772
ALBA IULIA FIRMAMENTUM SRL SAPATOR MANUAL 1 0766448772
ALBA IULIA ROTI BUNE TECH MECANIC AUTO 1 0775360772
ALBA IULIA TRANSILVANIA FORWARD SECRETARA 2 0764590073
ALBA IULIA TRANSILVANIA FORWARD FEMEIE DE SERVICIU 1 0764590073
ALBA IULIA SC BOTTLING EXPERT CONCEPT SRL OPERATOR LA MASINI DE AMESTECARE (PRODUSE CHIMICE) 2 0751863838
ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0723278582
ALBA IULIA TED ELECTRO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0744357709
ALBA IULIA AXTRO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0745096386
ALBA IULIA TEX EXPERT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 2 0744760716
ALBA IULIA BOGDAN SUPER CUT S.R.L. FRIZER 1 0755868428
ALBA IULIA BOGDAN SUPER CUT S.R.L. AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0755868428
ALBA IULIA DALY’S FLOWERS SRL VÂNZATOR 1 0745787427
ALBA IULIA ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0728108116
ALBA IULIA ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0728108116
ALBA IULIA ARDEALUL STAR CONSTRUCT SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0728108116
DRAMBAR S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0720517964
DRAMBAR DEPOZIT PLUS SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0744584284
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL TEHNICIAN PROGRAMARE, LANSARE, URMARIREA PRODUCTIEI 1 0745353599
DRAMBAR TRANSILVANIA NUTS SRL CONTABIL 1 0745353599
DRAMBAR MUREŞULDRÂMBAR SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0258815855
DRAMBAR MUREŞULDRÂMBAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0258815855
IGHIEL SANTOS BIKE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0749373095
MICESTI MADPAN 70 SRL BRUTAR 2 0741061286
OARDA ELIT SRL TINICHIGIU CAROSIER 1 0721367218
OARDA VISFLY EXPRESS S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 4 0745829530
OARDA ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 1 0721367218
SARD ATELIER MENSWEAR SRL DIRECTOR GENERAL SOCIETATE COMERCIALA 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL SPECIALIST MARKETING 1 0748947917
SARD ATELIER MENSWEAR SRL CROITOR 2 0748947917
SARD MILAN CONS S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 20 0731534954
SEUSA EXCLUSIV TEHNIC S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0743361265
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD
AIUD CIUMBRUD PLANT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 6 0722672725
AIUD ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA ASISTENT MEDICAL GENERALIST 1 0771294102
AIUD MAGIC AGROJET SA FREZOR UNIVERSAL 1 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE 2 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA SUDOR CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD FUZIBIL ÎN MEDIU DE GAZ PROTECTOR 4 0721444844
AIUD MAGIC AGROJET SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0721444844
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD THOMAS FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
AIUD NATUR SRL AMBALATOR MANUAL 2 0743115127
AIUD MAGIC AGROJET SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0721444844
AIUD THOMAS FOOD SRL CASIER 3 [email protected]
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL IZOLATOR TERMIC 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL TEHNICIAN CONSTRUCTOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FAIANTAR 1 0734567031
AIUD KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
AIUD ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL CROITOR 2 0758258487
AIUD ALEX COPE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 2 0749846855
AIUD ALEX COPE SRL FINISOR-LACUITOR LEMN 1 0749846855
AIUD ŞANDOR TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0766631366
AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0742212343
AIUD ŞANDOR TRANS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0766631366
AIUD ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL CROITOR 1 0758258487
AIUD ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0758258487
AIUD WIN START GRUP SRL MANIPULANT MARFURI 1 0725231231
AIUD VANGAO S.R.L. CARTONAGIST 1 0740903545
AIUD PREBET AGGREGATES SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 15 [email protected]
AIUD ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL CROITOR 1 0758258487
AIUD CASA HATEGAN SRL MANIPULANT MARFURI 1 0741526084
AIUD CASA HATEGAN SRL REPREZENTANT COMERCIAL 1 0741526084
AIUD CASA HATEGAN SRL Receptioner-distribuitor 1 0741526084
GARBOVA DE JOS THAIMAY SPA SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 2 0749225290
GARBOVA DE JOS AYO SPEED AUTO SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0743393812
MIRASLAU ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA MANIPULANT MARFURI 1 0744572894
ORAS TEIUS IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744627674
RAMETEA CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL CAMERISTA HOTEL 2 0742002055
RAMETEA CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL MUNCITOR PLANTATII SI AMENAJARE ZONA VERDE 1 0742002055
RAMETEA CASUȚA CU LAVANDĂ DE LA RIMETEA SRL ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA 1 0742002055
SALISTEA S.C.THOMAS FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0743062370
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. ELECTROMECANIC 20 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 15 0748200044
SANTIMBRU S.C. TRANSAVIA S.A. STIVUITORIST 10 0748200044
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0751086351
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3 0751086351
STREMT ACIT CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0751086351
TEIUS RESUM SMART SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2 0756796818
ZARIES FRUCTAROMA SRL USCATOR-DESHIDRATOR LEGUME, FRUCTE 2 0743102441
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ
BLAJ I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 10 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 4 0258711907
BLAJ I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 1 0258711907
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031
BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL SEF SANTIER 1 0734567031
BLAJ ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC PSIHOLOG 1 0258712228
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0745395484
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. MANAGER 1 0745395484
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0745395484
CERGAU MARE DC Electrix S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0745395484
SECASEL MARY PAN VIILOR S.R.L. FUNCTIONAR ECONOMIC 1 0742518018
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI
ABRUD SILINEL TURIST SRL BUCATAR 1 0743863233
ABRUD SILINEL TURIST SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0743863233
ABRUD SERGIU TRANS AGREGATE SRL MECANIC AUTO 1 0740889650
ABRUD SERGIU TRANS AGREGATE SRL MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) 1 0740889650
ALMASU MARE SC MATYA CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0748768170
BISTRA DELI CHOUX SRL COFETAR 1 0752085645
BISTRA COD LEMN ALBA MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0751921783
CAMPENI PITICII ZAMBARETI PROFESOR ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 1 0749325498
CAMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 20 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 20 0744612264
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0735417292
CAMPENI RIVALY C.H. SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0744612264
CAMPENI OVIDAL STATION S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 1 0742469917
CAMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0744612264
CAMPENI RIVALY C.H. SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0744612264
CAMPENI ALBA CLEAN SOLIDAR SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0747153693
CAMPENI ALBA CLEAN SOLIDAR SRL ASISTENT MANAGER 1 0747153693
CAMPENI ALBA CLEAN SOLIDAR SRL OPERATOR SPALATOR TEXTILE 3 0747153693
GARDA DE SUS PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 8 0372568911
LUPSA KAGER CONSTRUCT SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]
LUPSA KAGER CONSTRUCT SRL PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE 1 [email protected]
PRESACA AMPOIULUI SC CAR4U SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1 0756412946
PRESACA AMPOIULUI SC CAR4U SRL DISPECER 1 0756412946
PRESACA AMPOIULUI SC CAR4U SRL Conducator auto transport rutier de persoane 2 0756412946
VALEA BISTRII TERMOCONS SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0258771719
ZLATNA MOGUŢ JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0741073148
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR
CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL MASEUR DE ÎNTRETINERE SI RELAXARE 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0762399560
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL KINETOTERAPEUT 2 0762399560
CUGIR KLETT HAIR SRL COAFOR STILIST 1 0765477427
CUGIR KLETT HAIR SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0765477427
CUGIR SERVPARTS IT SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 2 0767675048
CUGIR SERVPARTS IT SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0767675048
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL BUCATAR 1 0769415564
CUGIR GUST URBAN TRUCK SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 2 0769415564
CUGIR GREEN VELVET SRL ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL Organizator evenimente 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 1 0731163879
CUGIR GREEN VELVET SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE 1 0731163879
CUGIR KLETT CAR SRL MECANIC AUTO 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL INSPECTOR TEHNIC 1 0760324378
CUGIR KLETT CAR SRL ALTI MUNCITORI ÎN SERVICII PENTRU CURATENIE 1 0760324378
CUGIR ARMONIA HEALTH CENTER SRL TERAPEUT ÎN TERAPII COMPLEMENTARE 1 0762399560
CUGIR IVET SRL MANIPULANT MARFURI 4 0744535450
CUGIR MINIMAL CONCEPT S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0745168702
CUGIR ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0767774169
CUGIR ANISA GLAMOUR EVENTS S.R.L. BUCATAR 1 0767774169
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ
OCNA MURES BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. FAIANTAR 1 [email protected]
OCNA MURES MOARA MIRESTEAN SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 1 0726721263
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 6 0751631980
TURDAS OPTIM MNMARKET S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 5 0751631980
UIOARA DE SUS COMPLEX AGREMENT BELLAVI SRL BUCATAR 2 0745350567
UIOARA DE SUS COMPLEX AGREMENT BELLAVI SRL ÎNGRIJITOR SPATII VERZI 1 0745350567
UNIREA SC UNILACT TRANSILVANIA SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0745543871
AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ
DAIA ROMANA DAN FAM RESIDENCE SRL AJUTOR BUCATAR 1 [email protected]
PETRESTI PEHART TEC GRUP S.A. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0743559716
PIANU DE JOS CASA CARNII SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0747153693
PIANU DE JOS CASA CARNII SRL MACELAR 1 0747153693
PIANU DE JOS CASA CARNII SRL COLECTOR SI PREPARATOR FAINA, SÂNGE, CARNE, OASE 1 0747153693
PIANU DE JOS CASA CARNII SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 1 0747153693
SASCIORI SCAN TERRA SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 2 0741824310
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL AJUTOR BUCATAR 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL OSPATAR (CHELNER) 5 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 [email protected]
SEBES GOOD FOOD & HOSTING SRL LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE SPATII VERZI 1 [email protected]
SEBES LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 2 0745619243
SEBES KLOOS DEAL S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0747635467
SEBES EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 1 0749045288
SEBES BENA CONCEPT ZIDAR PIETRAR 2 0788341443
SEBES BENA CONCEPT FAIANTAR 2 0788341443
SEBES BENA CONCEPT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 4 0788341443
SEBES BENA CONCEPT MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 0788341443
SEBES BELLA ARTE ADDA SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 4 0745580122
SEBES S.C. SERGIANA RETAIL S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0721239716
SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0743515200
SEBES STRABAD DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 [email protected]
SEBES DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR VÂNZARI PRIN TELEFON 1 0743515200
SEBES STERP DANIELA-IOANA GUVERNANTA 1 0757106991
SEBES AERO TOPO SOLUTIONS SRL MANAGER DE INTREPRINDERE SOCIALA 1 0745257740
SEBES AERO TOPO SOLUTIONS SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0745257740
SEBES AERO TOPO SOLUTIONS SRL CONSILIER ECONOMIC 1 0745257740
SEBES S.C.CARPATIA REGIA IMPOREX SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]
SEBES RECHEA CONCEPT S.R.L. CASIER 1 0740099788
SEBES SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258731690
VINTU DE JOS NEWAMPORT ASFALT SRL INGINER TOPOGRAF 1 [email protected]
VINTU DE JOS CASIFLAV CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 2 0761982552
