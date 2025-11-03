ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 3 noiembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 3 noiembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Spitalul Municipal Blaj, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea postului de medic specialist obstetrică ginecologie pentru ocuparea 1 (un) post de medic specialist confirmat în specialitatea obstetrică ginecologie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Cabinetului O.G. din Ambulatoriul integrat.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist specialitatea obstetrică ginecologie;

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Tematica si bibliografia

Tematica de concurs este cea pentru concursul de ocupare de post specialitatea obstetrică ginecologie și este publicată pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Compartimentul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist obstetrică ginecologie:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 27.10.2025

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 14.11.2025 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 18.11.2025

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 18.11.2025 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 19.11.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 21.11.2025 Ora 15,00

Data probei scrise 24.11.2025 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 24.11.2025 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 25.11.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 27.11.2025 Ora 15,00

Data probei clinice/practice 28.11.2025 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 28.11.2025 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 02.12.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 04.12.2025 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 05.12.2025 Ora 15,00

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia, județul Alba organizează concurs pentru poziția de Secretar sef, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura Secretariat ,numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:

Studii de specialitate: studii superioare;

Nivelul studiilor: universitare de licență – constituie avantaj specializare în administrație publică, absolvirea unor cursuri de management școlar, management resurse umane, management al calității, contabilitate.

Perfecționări (specializări): cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale, cunoştinţe privind încadrarea personalului, cunoştinţe de arhivare a documentelor, cunoştinţe de comunicare şi relaţii publice. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): utilizarea softurilor specifice activității din învățământ EDUSAL, REVISAL, SIIIR. Cursuri absolvite: TIC, REGES, Arhivar; Abilități, calități și aptitudini necesare: Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ; Abilităţi pentru munca în echipă;

Disponibilitate pentru program flexibil;

Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): Nu se solicită. Vechime: 10 ani in invatamant.

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 27/10/2025

– termenul de depunere a dosarelor, 10/11/2025 ora 12:00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 11/11/2025 , ora 10:00, la sediul instituţiei;

– afisare rezultate la selectia dosarelor: 11/11/2025 , ora 12:00, la sediul institutiei.

– termen de contestare la selectia dosarelor: 12/11/2025 , ora 12:00, la sediul institutiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor:12/11/2025 , ora 13:00, la sediul institutiei.

Proba scrisă:

– proba scrisă în data de 18/11/2025 , ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 18/11/2025 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisă în data de 19/11/2025 ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 19/11/2025 , ora 15:30, la sediul instituției;

Proba practică:

– proba practică în data de 20/11/2025 , ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 20/11/2025 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba practică în data de 21/11/2025 ,ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 21/11/2025 , ora 15:00, la sediul instituției;

Proba interviu:

– proba interviu în data de 24/11/2025 , ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 24/11/2025 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 25/11/2025 , ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 25/11/2025 , ora 15:00, la sediul instituției;

Afişarea rezultatelor finale în data de 25/11/2025 , ora 15:30, la sediul instituției.

Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni, județul Alba Organizează în perioada 10.11.2025 – 27.11.2025 concurs pentru ocuparea unui (1) post vacant de pedagog școlar, perioada nedeterminată

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Pentru ocuparea funcţiei de PEDAGOG ȘCOLAR, perioadă nedeterminată, trebuie îndeplinite următoarele condiții minimale de studii:

– studii liceale cu examen de bacalaureat;

– abilități de muncă în echipă;

– abilități de comunicare și relaționare cu copiii, părinții și colegii de muncă.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 31/10/2025

– Depunerea dosarelor pentru înscriere la concurs: 10.11.2025 – 14.11.2025, interval orar 09 – 14, la sediul Liceului Tehnologic Silvic, loc. Câmpeni, str. Izvoarelor, nr. 2

– Selectia dosarelor și afișarea rezultatelor: 17.11.2025, intervalul orar: 10:00 – 12:00

– Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probei de selectia a dosarelor: 18.11.2025, Până la ora 12.00

– Afișarea rezultatelor după contestații: 18.11.2025, Până la ora 14.00

– Desfășurarea probei scrise: 24.11.2025, interval orar: 10:00 – 12:00

– Corectarea lucrărilor și afișarea rezultatelor la proba scrisă: 24.11.2025, interval orar: 12:00 – 16:00

– Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise: 25.11.2025, interval orar: 09:00 – 13:00

– Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor – scris: 25.11.2025, Până la 16:00

– Proba de interviu: 26.11.2025, interval orar: 10:00 – 14:00

– Afișarea rezultatelor la interviu: 26.11.2025, 14:00 – 15:00

– Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei de interviu: 27.11.2025, 08:00 – 12:00

– Afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor – interviu: 27.11.2025, Până la 16:00

– Afișarea centralizatorului cu rezultatul final: 27.11.2025, ora: 16:00

DOCUMENTE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS, CONFORM ART. 35 DIN H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; i) curriculum vitae, model comun European;

